Regele Charles, în vârstă de 77 de ani și aflat încă sub tratament pentru o formă de cancer, are grijă să nu plece în călătorii fără un set amplu de obiecte personale pentru a-și păstra rutina și confortul de la Palatul Buckingham.

Ce nu lipsește din bagajul regelui Charles atunci când călătorește. Obiectele neobișnuite la care nu renunță niciodată | Profimedia

Regele Charles nu dorește să renunțe la confortul de care se bucură la Palatul Buckingham nici măcar atunci când călătorește. Potrivit radaronline.com, atunci când face o vizită în afara reședinței oficiale pentru mai mult timp, Monarhul britanic preferă să aibă la îndemână patul ortopedic, lenjeria de pat și chiar capacul de la toaletă.

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Obiectele care nu lipsesc niciodată din bagajul regelui Charles

Regele Charles încă urmează tratament pentru o formă de cancer, iar, atunci când călătorește în afara Palatului Buckingham, are grijă să ia cu el toate obiectele de care are nevoie.

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Monarhul britanic nu dorește să renunțe la confortul de care se bucură în reședința oficială, motiv pentru care ar trimite un camion întreg încărcat cu piese de mobilier, înainte de a porni într-o vizită mai îndelungată.

Această practică ar fi devenit obișnuită în ultimii ani, pe fondul dorinței regelui Charles de a menține un mediu cât mai familiar, indiferent de locul în care se află, mai transmite sursa citată mai sus.

La rândul ei, regina Camilla, în vârstă de 79 de ani, ar urma același obicei, transportând cu ea obiecte personale precum tablouri preferate și băuturi pe care le consumă în mod regulat, notează radaronline.com.

Tom Bower, un jurnalist de investigații renumit, a vorbit în cartea sa, intitulată „Rebel King”, despre aceste aranjamente, descriind modul în care cuplul regal își organizează deplasările.

În cartea sa, autorul dezvăluie că Regele Charles obișnuia să trimită din timp personalul pentru a pregăti camerele, aducând inclusiv mobilierul din propriul dormitor. Printre obiectele care l-ar însoți constant se mai numără role de hârtie igienică Kleenex Premium Comfort, whisky Laphroaig, un radio portabil, două tablouri cu peisaje scoțiene și diverse produse alimentare bio, potrivit radaronline.com.

Tom Bower mai notează că regele Charles acordă o importanță deosebită confortului și rutinei personale, motiv pentru care lista obiectelor transportate în timpul vizitelor oficiale ar fi una extrem de lungă, adaptată pentru a reproduce cât mai fidel atmosfera din Palatul Buckingham.

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