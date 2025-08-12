Ce spune Radu Ștefan Bănică despre „greutatea” numelui său de familie: „La 16 ani am devenit bărbatul în casă”

Radu Ștefan Bănică, fiul cel mare al lui Ștefan Bănică Jr., și-a dorit mereu să iasă din umbra tatălui său și, totodată, să nu obțină lucruri doar pentru că poartă un nume celebru.

Are 23 de ani, este absolvent al UNATC, actor și cântăreț, iar astăzi își croiește pas cu pas propriul drum în lumea divertismentului.

Ce spune Radu Ștefan Bănică despre „greutatea” numelui de familie

Fiul cel mare al lui Bănică a lansat un mini-album cu șase piese, intitulat „Prima Pagină”, în care își dezvăluie adevărata identitate și le permite celor din jur să îl cunoască dincolo de nume și de atenția care l-a însoțit încă de la naștere.

„Am crescut în atenția publicului, dar nu m-a pregătit nimeni pentru ce înseamnă cu adevărat asta. Prima pagină este despre mine, nu despre comparații. E despre cine sunt, cu bune și cu greșeli. Prima pagină e doar începutul poveștii mele. Am pus în el momentele care m-au schimbat și m-au adus aici, cu tot ce am simțit și învățat pe drum. Despre cine sunt, cum simt și cum cresc”, a declarat tânărul artist.

Articolul continuă după reclamă

În piesa „Om mare”, el vorbește despre trecerea la maturitate și presiunea de a fi fiul lui Ștefan Bănică. „La 10 ani nu mă jucam prea mult pe afară, / Ceilalți copii știau că-s băiatul lui tata”, își începe melodia, în care povestește cum, încă din adolescență, a preluat responsabilitățile familiei și a fost nevoit să muncească, în ciuda faptului că poartă un nume celebru.

„La 16 ani am devenit bărbatu-n casă, / Locuiam doar eu, bunica și cu mama./ Nu m-așteptam ca să-mi încep a treia viață, / Zâmbeam, dar încă nu se vindecase rana. / N-a fost ușor, am învățat ce-nseamnă banul, / Din an în an părea că totul se complică. / Am muncit ca să scap de griji chiar de-s băiatul lu’ Bănică” – sunt doar câteva dintre versurile sugestive.

Tânărul artist își dorește să lase ceva în urmă

În piesa „Povestea mea”, Radu își exprimă dorința de a lăsa ceva în urmă și de a fi recunoscut pentru cine este el, nu pentru cine sunt părinții lui.

La un moment dat, spune chiar: „E amuzant cum lumea știe, nu întreabă, / Nu muncește, doar i se pune pe tavă, / Hai, intră tu în pielea mea, trăiește și tu viața mea”.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Biletele la concertul de Crăciun al lui Ștefan Bănică au fost puse deja în vânzare. De ce au apărut atât de repede și cât costă

Cum l-a afectat pe Radu separarea părinților săi

Au trecut 20 de ani de la despărțirea dintre Ștefan Bănică și Camelia Constantinescu, iar acum fiul lor, Radu Ștefan Bănică, a vorbit despre impactul pe care l-a avut separarea asupra lui.

Într-un episod al podcastului „Sheets Talks”, Radu Ștefan Bănică, în vârstă de 23 de ani, a dezvăluit că, după separarea părinților săi, a fost trimis pentru câteva luni în afara țării, „până s-au calmat lucrurile”.

„Când s-au despărțit ai mei, m-au trimis din țară vreo cinci luni, până s-au calmat lucrurile. Nu mă puteau scoate din bloc. Stăteau zeci de oameni, de paparazzi, în fața casei. Așteptau poza cu «moștenitorul»”, a povestit Radu Ștefan Bănică, potrivit ProFM.

De asemenea, el a povestit că își amintește și momentul divorțului tatălui său de Andreea Marin, perioadă în care sora lui, Violeta, a fost puternic afectată: „La fel și cu sora mea. Erau toți plecați, ca să se afle (despre divorț – n.r.) cât ei erau plecați din țară. S-au întors pe rând. La tata a fost nebunie maximă la aeroport și la sora mea, au luat-o direct de pe pistă. A fost urmărită până acasă. Au avut patru mașini. Erau să facă accident. Sora mea speriată… În fața casei aveam o străduță. Era plină, zici că era protest. În 2015 sau 2016, s-a dat legea să nu mai poți, ca paparazzi, să vii să agresezi”, a mai spus tânărul.