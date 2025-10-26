Nu ezită. Ce spune Vica Blochina despre porecla de „cea mai cunoscută amantă din România”

Vica Blochina a vorbit recent despre eticheta de „amanta celebră a României”, care a făcut-o cunoscută.

Vedeta a recunoscut că acest „titlu” a urmărit-o de-a lungul anilor, dar spune că și-l asumă și nu mai simte nevoia să se justifice. Iată ce a declarat despre acest subiect.

Ce spune Vica Blochina despre eticheta de „amanta celebră a României”

Vedeta a spus că această poreclă a contribuit la faima ei și că și-a asumat trecutul, deși a fost judecată mai dur decât alte persoane aflate în situații asemănătoare.

Vica Blochina a vorbit deschis în podcastul realizat de Anamaria Prodan și a spus că, deși nu i-a fost ușor să fie privită astfel, nu mai simte nevoia să se justifice.

Pe de altă parte, Anamaria Prodan a observat că multe persoane publice au trecut prin situații similare, însă imaginea lor nu a fost afectată la fel de mult. Vica Blochina a precizat că oamenii preferă, de obicei, să arate cu degetul spre alții.

„Acum asta e, cu asta defilăm. Am devenit cunoscută, dacă asta a fost karma mea, să devin cunoscută sub acest nume, «amantă», dar măcar îmi asum. 99% din populație au trecut prin povestea asta, singura care a rămas cu această etichetă sunt eu. Dacă stăm să ne gândim la multe persoane publice, pe care noi le cunoaștem…”, a început blondina.

Ea a continuat: „E mai ușor să arăți cu degetul în altă persoană.”

Întrebată dacă „poate cineva, din punctul tău de vedere, să ridice și să arunce piatra”, Vica a răspuns: „Pe mine nu mă interesează. Fiecare face ce vrea. Eu asta sunt, nu stau să mă justific față de nimeni, atâta timp cât eu mă simt bine. Știu unde am greșit, știu ce era de ajustat la un moment dat, dorm liniștită, nu fac nimănui rău. Cred că am spălat karma deja după atâția ani.”

Cum s-a ales vedeta cu această poreclă

Vica Blochina a primit eticheta de „amanta celebră a României” din cauza relației pe care a avut-o cu Victor Pițurcă, care era căsătorit atunci. Povestea lor a fost intens mediatizată, mai ales după ce aceștia au devenit părinții lui Edan, fapt care a stârnit și mai mult interesul publicului.

De-a lungul timpului, vedeta a vorbit deschis despre această situație, iar din acest motiv porecla a rămas strâns asociată cu imaginea ei publică.

Vica Blochina s-a născut în Lituania și s-a stabilit în România în urmă cu mai mulți ani. A devenit cunoscută inițial ca dansatoare într-un club din București, iar mai târziu și-a făcut un nume în showbiz, apărând la numeroase emisiuni de televiziune.

Este cunoscută și pentru relațiile sale, în special cu persoane publice din România, și a declarat mereu că nu își dorește să se căsătorească. Relația cu Victor Pițurcă a durat 16 ani, deși acesta era însurat la acea vreme, relatează Viva.ro. Din această legătură s-a născut fiul lor, Edan.

Ulterior, vedeta a avut și alte relații, însă a preferat să le păstreze private. Deși a fost cerută în căsătorie de mai multe ori, Vica Blochina a refuzat, iar acum își ține viața personală departe de ochii publicului.