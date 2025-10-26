Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Nu ezită. Ce spune Vica Blochina despre porecla de „cea mai cunoscută amantă din România”

Nu ezită. Ce spune Vica Blochina despre porecla de „cea mai cunoscută amantă din România”

Vica Blochina a vorbit recent despre eticheta de „amanta celebră a României”, care a făcut-o cunoscută.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Duminica, 26 Octombrie 2025, 12:30 | Actualizat Joi, 23 Octombrie 2025, 15:05
Vica Blochina s-a născut în Lituania și s-a stabilit în România în urmă cu mai mulți ani

Vedeta a recunoscut că acest „titlu” a urmărit-o de-a lungul anilor, dar spune că și-l asumă și nu mai simte nevoia să se justifice. Iată ce a declarat despre acest subiect.

Ce spune Vica Blochina despre eticheta de „amanta celebră a României”

Vedeta a spus că această poreclă a contribuit la faima ei și că și-a asumat trecutul, deși a fost judecată mai dur decât alte persoane aflate în situații asemănătoare.

Vica Blochina a vorbit deschis în podcastul realizat de Anamaria Prodan și a spus că, deși nu i-a fost ușor să fie privită astfel, nu mai simte nevoia să se justifice.

Articolul continuă după reclamă

Pe de altă parte, Anamaria Prodan a observat că multe persoane publice au trecut prin situații similare, însă imaginea lor nu a fost afectată la fel de mult. Vica Blochina a precizat că oamenii preferă, de obicei, să arate cu degetul spre alții.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Acum asta e, cu asta defilăm. Am devenit cunoscută, dacă asta a fost karma mea, să devin cunoscută sub acest nume, «amantă», dar măcar îmi asum. 99% din populație au trecut prin povestea asta, singura care a rămas cu această etichetă sunt eu. Dacă stăm să ne gândim la multe persoane publice, pe care noi le cunoaștem…”, a început blondina.

Ea a continuat: „E mai ușor să arăți cu degetul în altă persoană.”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Întrebată dacă „poate cineva, din punctul tău de vedere, să ridice și să arunce piatra”, Vica a răspuns: „Pe mine nu mă interesează. Fiecare face ce vrea. Eu asta sunt, nu stau să mă justific față de nimeni, atâta timp cât eu mă simt bine. Știu unde am greșit, știu ce era de ajustat la un moment dat, dorm liniștită, nu fac nimănui rău. Cred că am spălat karma deja după atâția ani.”

Citește și: Vica Blochina, imagine rară alături de fiul ei. Cum arată Edan la 18 ani. Tânărul seamănă foarte bine cu tatăl lui: „Totul meu!”

Cum s-a ales vedeta cu această poreclă

Vica Blochina a primit eticheta de „amanta celebră a României” din cauza relației pe care a avut-o cu Victor Pițurcă, care era căsătorit atunci. Povestea lor a fost intens mediatizată, mai ales după ce aceștia au devenit părinții lui Edan, fapt care a stârnit și mai mult interesul publicului.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

De-a lungul timpului, vedeta a vorbit deschis despre această situație, iar din acest motiv porecla a rămas strâns asociată cu imaginea ei publică.

Vica Blochina s-a născut în Lituania și s-a stabilit în România în urmă cu mai mulți ani. A devenit cunoscută inițial ca dansatoare într-un club din București, iar mai târziu și-a făcut un nume în showbiz, apărând la numeroase emisiuni de televiziune.

Este cunoscută și pentru relațiile sale, în special cu persoane publice din România, și a declarat mereu că nu își dorește să se căsătorească. Relația cu Victor Pițurcă a durat 16 ani, deși acesta era însurat la acea vreme, relatează Viva.ro. Din această legătură s-a născut fiul lor, Edan.

Ulterior, vedeta a avut și alte relații, însă a preferat să le păstreze private. Deși a fost cerută în căsătorie de mai multe ori, Vica Blochina a refuzat, iar acum își ține viața personală departe de ochii publicului.

Actrița Felicia Mercado are un iubit cu 44 ani mai tânăr decât ea. Cum arată el și cum se înțeleg cei doi...
Înapoi la Homepage
AS.ro Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Observatornews.ro Meseria pe care niciun spaniol nu o vrea. Guvernul angajează muncitori străini pe 1.300 € Meseria pe care niciun spaniol nu o vrea. Guvernul angajează muncitori străini pe 1.300 €
“România se transformă într-o țară de chiriași”. Locuințele vor deveni tot mai scumpe. Ce spun experții despre “bula imobiliară” “România se transformă într-o țară de chiriași”. Locuințele vor deveni tot mai scumpe. Ce spun experții despre “bula imobiliară”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Cum arată și cu ce se ocupă Zandalee, unica fiică a lui Miodrag Belodedici. Tânăra de 27 de ani trăiește în Spania
Cum arată și cu ce se ocupă Zandalee, unica fiică a lui Miodrag Belodedici. Tânăra de 27 de ani trăiește în...
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te... Catine.ro
Dana Marijuana ar fi devenit bunică! Fiica ei ar fi născut în secret: „Mama iubitului o ajută cu copilul”
Dana Marijuana ar fi devenit bunică! Fiica ei ar fi născut în secret: „Mama iubitului o ajută cu copilul”
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce prevederi au trecut neobservate: "De trei ani se tot majorează taxele"
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători.... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x