Vica Blochina, imagine rară alături de fiul ei. Cum arată Edan la 18 ani. Tânărul seamănă foarte bine cu tatăl lui: „Totul meu!"

Vica Blochina a publicat în mediul online o imagine rară alături de fiul ei, Edan. Tânărul a fost prezent la petrecerea aniversară a mamei lui, iar blondina nu a ratat ocazia de a se poza cu el.

Publicat: Joi, 14 August 2025, 12:44 | Actualizat Joi, 14 August 2025, 14:02
Vica Blochina a publicat în mediul online o imagine rară alături de fiul ei, Edan

Vica Blochina este o mamă împlinită și fericită. Deși are o activitate intensă în mediul online, aceasta nu publică prea des imagini cu fiul ei. Edan a împlinit recent 18 ani și seamănă foarte mult cu tatăl lui, Victor Pițurcă.

De curând, blondina a luat pe toată lumea prin surprindere cu o fotografie rară în care apare alături de băiatul ei. Se pare că tânărul a fost prezent la petrecerea aniversară a mamei lui, care a avut loc în urmă cu câteva zile.

Vica Blochina a avut aproape cele mai importante persoane din viața ei atunci când a schimbat prefixul. Mai mult, aceasta și-a organizat petrecerea pe malul lacului Snagov într-un loc spectaculos.

Cât de mult a crescut Edan, fiul Vicăi Blochina și al lui Victor Pițurcă. Cum s-a lăsat pozat alături de mama lui

Printre pozele care au acaparat atenția prietenilor virtuali se numără și cea în care blondina apare lângă fiul ei. Edan s-a lăsat pozat în timp ce este ținut în brațe de către femeia care i-a dat viață. De asemenea, zâmbetul de mândrie al Vicăi Blochina nu a fost trecut cu vederea.

Tânărul în vârstă de 18 ani a reușit să impresioneze pe toată lumea cu deosebitele trăsături ale feței. Din imagine se poate observa faptul că băiatul seamănă foarte bine cu tatăl lui, Victor Pițurcă.

În plus, se pare că Vica Blochina are o relație specială cu fiul ei. Blondina se mândrește ori de câte ori are ocazia cu cea mai importantă persoană pentru ea.

„Totul meu!”, a scris aceasta în dreptul fotografiei cu Edan.

Postarea a strâns o mulțime de like-uri și reacții din partea prietenilor virtuali. Urmăritorii de pe Instagram au rămas uluiți când au văzut cât de mult a crescut Edan.

„Ce băiat mare și frumos are mami!”, „Vă ador la infinit”, „Ce seamănă cu tatăl lui”, „Dacă ar ști el cat de mult a luptat ea pentru drepturile lui și cat a suferit! Sper să o aprecieze și să o iubească așa cum merită” sau „Leit tată lui!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Vica Blochina, apariție de senzație la petrecerea aniversară de 50 de ani

Vica Blochina a făcut senzație cu rochia purtată la petrecerea aniversară de 50 de ani. Aceasta a apelat la o ținută de un roz electrizant și ușor transparentă în partea de jos. Piesa vestimentară i-a scos în evidență talia de invidiat și superbele trăsături ale feței.

De asemenea, blondina și-a completat outfitul cu cercei rotunzi și mari, dar și cu ochelari de soare. În partea de jos, Vica Blochina a optat pentru pantofi cu toc roz.

Colaj cu Vica Blochina în două ipostaze diferite alături de fiul ei, Edan
+2
Mai multe fotografii

