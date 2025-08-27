Noi detalii despre starea de sănătate a lui Bruce Willis. Ce spune soția lui despre boala actorului

Antena Căutare
Emma Heming Willis, soţia actorului american Bruce Willis, a vorbit pentru prima dată în public despre cum creierul lui „îl trădează” acum şi cum „îşi pierde capacitatea de a vorbi”.

Publicat: Miercuri, 27 August 2025, 13:23 | Actualizat Miercuri, 27 August 2025, 17:18
Starul din filmele „The Sixth Sense” şi „Die Hard”, în vârstă de 70 de ani, a fost diagnosticat cu demenţă frontotemporală în urmă cu mai bine de trei ani.

„Bruce este încă foarte mobil. Bruce se bucură de o sănătate foarte bună în general”, a declarat ea marţi pentru ABC News, în cadrul emisiunii „Good Morning America”. „Doar creierul său îl trădează".

Autoarea unei cărţi care va apărea în curând despre experienţa familiei sale cu demenţa, Heming Willis a pledat şi pentru colegii îngrijitori. „Limbajul se pierde şi, ştiţi, am învăţat să ne adaptăm”, a adăugat ea.

„Şi avem o modalitate de a comunica cu el, care este doar... diferită".

Familia Willis a dezvăluit în 2023 că vedeta a fost diagnosticată cu demenţă frontotemporală, care, potrivit site-ului NHS, este „un tip neobişnuit de demenţă care provoacă probleme de comportament şi limbaj”.

O afecţiune mai puţin cunoscută, dar cu un impact profund, Alzheimer's Research UK estimează că aceasta afectează peste 30.000 de persoane în toată ţara.

Modelul şi antreprenoarea Heming Willis a spus că la început a crezut că trebuie să-şi ajute soţul singură, ceea ce a dus la nopţi nedormite şi retragerea din viaţa socială.

Ea a spus că speră ca noua sa carte, intitulată "Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path", să poată servi ca hartă şi ghid pentru alţi îngrijitori ale căror vieţi pot fi afectate în mod similar de demenţă.

Familia - inclusiv cele două fiice mici ale cuplului şi celelalte trei fiice ale lui Bruce cu fosta sa parteneră, actriţa Demi Moore - încă mai văd sclipiri ale adevăratei sale personalităţi, a remarcat Heming Willis, precum şi „strălucirea din ochii lui”.

„Nu zile întregi, dar avem momente”, a spus ea. „Este râsul lui, nu-i aşa? Are un râs atât de sincer. Şi, uneori, vezi acea sclipire în ochii lui sau acel zâmbet, şi pur şi simplu mă simt transportată”.

Ea a continuat: „Şi este greu de văzut, pentru că, la fel de repede cum apar acele momente, la fel de repede dispar. Este greu. Dar sunt recunoscătoare. Sunt recunoscătoare că soţul meu este încă foarte prezent aici”.

Samantha Benham-Hermetz, director executiv la Alzheimer's Research UK, a declarat pentru BBC News că este „sfâşietor să auzi impactul” pe care demenţa îl are asupra „actorului emblematic” şi asupra familiei sale.

Ea a descris decizia lui Heming Willis de a vorbi public despre diagnosticul soţului ei ca fiind „un act de curaj puternic”, spunând că cuvintele ei „vor rezona cu atât de multe persoane afectate de demenţă”.

„Deschiderea ei va însemna foarte mult pentru multe familii care se confruntă cu provocări similare, reamintindu-le că nu sunt singure”, a adăugat ea. „Poveştile personale precum cele ale Emmei şi ale lui Bruce sunt vitale. Ele sensibilizează, favorizează înţelegerea şi evidenţiază nevoia urgentă de cercetare”.

