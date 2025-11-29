Antena Căutare
Rețeta de snack de post a lui Chef Ștefan Popescu care a devenit virală. De ce ingrediente ai nevoie

Rețeta de snack de post a lui Chef Ștefan Popescu care a devenit virală. De ce ingrediente ai nevoie

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 29 Noiembrie 2025, 09:00 | Actualizat Miercuri, 26 Noiembrie 2025, 12:02
Iată o rețetă virală de snack care poate fi adaptată și pentru postul Crăciunului. | Antena 1 & TikTok

Atunci când ai poftă de ceva bun de ronțăit în postul Crăciunului, poate te gândești mereu la cipsuri. Iată o rețetă de snack de post incredibil de delicioasă.

Chef Ștefan Popescu, juratul Chefi la cuțite, ne inspiră cu o rețetă de snack de post care a devenit virală. Rețeta delicioasă e perfectă pentru întreaga familie în serile în care vreți să vă uitați împreună la filmul preferat sau la Chefi la cuțite.

Ceva bun de ronțăit la TV o să îți schimbe imediat starea, aducând relaxarea după care ai tânjit toată ziua. Un snack de post este perfect în postul Crăciunului pentru serile în care te așezi confortabil în fața televizorului. Iată o rețetă delicioasă pregătită de Chef Ștefan Popescu, care se prepară rapid și ușor, cu doar câteva ingrediente pe care sigur le ai deja la tine în bucătărie.

Citește și: Rețeta perfectă pentru postul Crăciunului a lui Chef Ștefan Popescu. Cum pregătește o fasole bătută cu gustul copilăriei

Rețeta de snack de post a lui Chef Ștefan Popescu care a devenit virală

Ingrediente - Rețeta de snack de post a lui Chef Ștefan Popescu

  • paste penne
  • ulei de măsline
  • sare
  • usturoi pudră
  • oregano uscat
  • boia dulce
  • piper
  • brânză vegană sau velemea (în loc de brânză feta)
  • 2 căței de usturoi
  • sucul de la o lămâie
  • coaja de la o lămâie
  • smântână de soia
  • ulei de măsline
  • mentă

Mod de preparare - Rețeta de snack de post a lui Chef Ștefan Popescu

Citește și: Rețeta lui Chef Roxana Blenche pentru ciorba de perișoare de post, perfectă pentru Postul Crăciunului. Cum se prepară

Punem apa la fiert pentru paste și o condimentăm cu sare, așteptând să fiarbă. Punem pastele la fiert și le lăsăm la fiert potrivit instrucțiunilor de pe ambalaj. După ce au fiert, le scurgem de apă, le punem într-un bol, adăugăm ulei de măsline, usturoi pudră, oregano uscat și boia dulce. Amestecăm bine pastele cu toate aceste condimente și le așezăm într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Nivelăm bine pastele în tavă astfel încât să se poată coace uniform.

Setăm cuptorul la 200 grade și le coacem până devin aurii. Între timp pregătim sosul. Pentru că este postul Crăciunului putem înlocui brânza feta cu brânză vegană sau velemea, adăugăm 2 căței de usturoi mărunțiți, sucul de la o lămâie, coaja de lămâie, ulei de măsline, mentă și piper negru. În loc de smântână, putem adăuga un iaurt de post, o lingură de cremă de caju, smântână de soia sau cremă de ovăz, după preferințe.

Citește și: Rețeta de aperitiv delicios de post cu măsline. Cât de ușor se prepară și care sunt ingredientele necesare

Rețeta ușoară și gustoasă de chifetele de post, perfecte pentru postul Crăciunului. De ce ingrediente ai nevoie...
