Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Chloë Grace Moretz s-a căsătorit în secret cu Kate Harrison! Actrița a ales o rochie de mireasă ieșită din tipare

Chloë Grace Moretz s-a căsătorit în secret cu Kate Harrison! Actrița a ales o rochie de mireasă ieșită din tipare

Chloë Grace Moretz este, oficial, o femeie măritată! Vedeta din „Kick-Ass”, în vârstă de 28 de ani, și modelul Kate Harrison, 34 de ani, și-au unit destinele în weekendul de Labor Day.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Sambata, 06 Septembrie 2025, 16:00 | Actualizat Joi, 04 Septembrie 2025, 14:57
Galerie
Cele două formează un cuplu din 2018 | Getty Images

Cele două, care formează un cuplu din 2018, și-au anunțat logodna pe 1 ianuarie 2025. Moretz a marcat momentul printr-un carusel festiv de Anul Nou pe Instagram, în care a inclus și o fotografie cu ele purtând cu mândrie inele de logodnă asortate, împodobite cu diamante.

Chloë Grace Moretz s-a căsătorit în secret cu Kate Harrison

Înainte de marele eveniment, Moretz a vorbit pentru Vogue despre modul în care ea și Harrison plănuiau își pună amprenta asupra festivităților.

„O bună parte din nuntă înseamnă să împărtășim cu toți invitații pasiunile noastre”, a explicat ea. „De aceea, am ales să includem pescuitul, echitația și pokerul. Kate a făcut chiar ea un covoraș de poker personalizat, așa că o să ne distrăm pe tema asta. A doua zi va fi dedicată dansului country și altor activități”.

Articolul continuă după reclamă

Ambele mirese au ales Louis Vuitton pentru ținutele din ziua nunții, inclusiv pentru cele purtate la recepție.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Fidele tradiției, cele două au ales să nu-și vadă rochiile înainte de nuntă, deși se aflau în același timp la Paris pentru probe. În ziua cea mare, Moretz a strălucit într-o rochie albastră, inspirată de estetica „Old Hollywood”.

„Sincer, nici nu știu dacă pot găsi cuvintele potrivite ca să descriu ce simt”, a mărturisit ea. „Povestea culorii (albastre – n.r.) a început atunci când am fost la Gala Academiei cu LV și am purtat acea rochie albastră din piele. Îmi amintesc că i-am spus imediat lui Nell, stilista mea, că poate ar trebui să luăm în calcul această culoare pentru nunta mea”.

Citește și: Ce mănâncă zilnic copiii Prințului William și ai lui Kate Middleton. Dieta pe care prinții și prințesa o au la Palat

Actrița nu și-a dorit o rochie clasică albă

Actrița a spus că nu s-a văzut niciodată în postura clasică de mireasă în rochie albă.

„Pur și simplu simt că mă reprezintă”, a spus ea, conform Daily Mail. „Știam că voi alege ceva netradițional, că nu voi purta alb și că totul va fi diferit – și asta s-a întâmplat”.

Perechea, care și-a ținut în mare parte povestea de dragoste departe de lumina reflectoarelor, și-a sărbătorit căsătoria alături de familie și prieteni. După aproape șapte ani de relație, Moretz a mărturisit că ceea ce prețuiește cel mai mult este promisiunea de a se alege reciproc în fiecare zi.

„Cred că cel mai mult așteptam, odată cu această căsătorie, să fim pur și simplu împreună”, a reflectat ea. „Să ne facem această promisiune într-un mod nou și să ne schimbăm jurămintele”.

Zvonurile că cele două vedete ar forma un cuplu au apărut în decembrie 2018, când au fost surprinse sărutându-se după o cină la Nobu Malibu.

Trei ani mai târziu, actrița din „The 5th Wave” a confirmat că este „într-o relație de lungă durată”.

Vorbind pentru The i Paper în noiembrie 2022, ea a explicat: „Îmi place să-mi păstrez viața privată departe de ochii lumii. Și chiar mă bucur de asta”.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Chloë Grace Moretz și Kate Harrison și-au oficializat relația pe Instagram anul trecut, când modelul i-a urat interpretei din „Greta” un „Happy Valentine’s Day” și a distribuit o fotografie tandră cu ele două.

Chloë Grace Moretz îmbrăcată într-o ținută neagră elegantă
O imagine cu inelele de logodnă ale lui Chloë Grace Moretz și Kate Harrison
Chloë Grace Moretz alături de Kate Harrison la un eveniment
Chloë Grace Moretz îmbrăcată într-o ținută neagră, mergând pe stradă alături de Kate Harrison

Chloë a redistribuit apoi fotografia pe Instagram Stories. De-a lungul anilor, cuplul s-a bucurat de numeroase vacanțe împreună, împărtășind adesea imagini din aventurile lor pe Instagram.

Fiul Cristinei Cioran a fost botezat de ÎPS Teodosie. Alex Dobrescu, tatăl micuțului, a lipsit de la slujbă | FOTO... Legătura neștiută dintre Mihai Bendeac și Valentin Butnaru. Ce a povestit prezentatorul Observator din trecutul juratulu...
Înapoi la Homepage
AS.ro La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
Observatornews.ro Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună: "Oamenii sunt șocați" Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună: "Oamenii sunt șocați"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

🎤 Interviurile Insula Iubirii | Episodul 1 e disponibil EXCLUSIV în AntenaPLAY. Ispita Narcis face dezvăluiri neașteptate despre concurentele din sezonul 9
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 🎤 Interviurile Insula Iubirii | Episodul 1 e disponibil EXCLUSIV în AntenaPLAY. Ispita Narcis face dezvăluiri neașteptate despre concurentele din sezonul 9
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Cu ochii pe Insulă, 5 septembrie 2025. George Jaguarul, viața după Insula Iubirii! Ce mesaj are pentru fani
Cu ochii pe Insulă, 5 septembrie 2025. George Jaguarul, viața după Insula Iubirii! Ce mesaj are pentru fani Vineri, 05.09.2025, 19:00
Mireasa, 5 septembrie 2025. Topul publicului! Cine sunt Mama și Mirii Săptămânii Mireasa, 5 septembrie 2025. Topul publicului! Cine sunt Mama și Mirii Săptămânii Vineri, 05.09.2025, 16:58 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | 4 septembrie 2025. Constance îi spune adevărul Alexiei, chiar în fața Victoriei: „Nu este mama ta!” Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | 4 septembrie 2025. Constance îi spune adevărul Alexiei, chiar în fața Victoriei: „Nu este mama ta!” Joi, 04.09.2025, 23:30 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | 4 septembrie 2025. Victoria îi dezvăluie lui George adevărul! Olimpia este cea cu care s-a căsătorit Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | 4 septembrie 2025. Victoria îi dezvăluie lui George adevărul! Olimpia este cea cu care s-a căsătorit Joi, 04.09.2025, 22:15
Mai multe
Citește și
Cine va moșteni averea de aproximativ 7 miliarde de dolari a lui Giorgio Armani. Legendarul creator de modă s-a stins din viață
Cine va moșteni averea de aproximativ 7 miliarde de dolari a lui Giorgio Armani. Legendarul creator de modă s-a...
Activități conștiente pentru a regăsi calmul la orice vârstă. Ce recomandă specialiștii
Activități conștiente pentru a regăsi calmul la orice vârstă. Ce recomandă specialiștii Catine.ro
Maia Morgenstern este bunică. Fiica actriței a adus pe lume primul copil: „Sunt foarte fericită”
Maia Morgenstern este bunică. Fiica actriței a adus pe lume primul copil: „Sunt foarte fericită”
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi văzută vedeta
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Vasile Iliuță, șeful CJ Călărași, va fi judecat pentru că a plătit o firmă de croitorie să păzească obiectivele din județ: „Bravo lor, băieți deștepți!”
Vasile Iliuță, șeful CJ Călărași, va fi judecat pentru că a plătit o firmă de croitorie să păzească... Libertatea.ro
Andrei Caramitru, despre firma-fantomă care raporta venituri de milioane de euro: "Au putut avea în mână Registrul Comerțului, ANAF, Poliția Economică, posibil bănci"
Andrei Caramitru, despre firma-fantomă care raporta venituri de milioane de euro: "Au putut avea în... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chec aperitiv cu cașcaval, șuncă și măsline, pentru gustări zilnice
Chec aperitiv cu cașcaval, șuncă și măsline, pentru gustări zilnice HelloTaste.ro
Kim Jong Un a mers în China cu o toaletă privată. După întâlnirea cu Putin, agenții lui au șters ADN-ul de pe toate obiectele atinse
Kim Jong Un a mers în China cu o toaletă privată. După întâlnirea cu Putin, agenții lui au șters ADN-ul de pe... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 7 septembrie 2025. Gemenii sunt impulsivi. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 7 septembrie 2025. Gemenii sunt impulsivi. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Top 10 orașe care mor în liniște: pe listă, două foste glorii ale industriei românești
Top 10 orașe care mor în liniște: pe listă, două foste glorii ale industriei românești Jurnalul
Uranus retrograd lovește din temelii. Zodiile care fac salturi spectaculoase în viață. Te afli printre ele?
Uranus retrograd lovește din temelii. Zodiile care fac salturi spectaculoase în viață. Te afli printre ele? Kudika
Persoanele născute în aceste 6 zile ale lunii, predestinate să fie bogate. Au lipici la bani toată viaţa
Persoanele născute în aceste 6 zile ale lunii, predestinate să fie bogate. Au lipici la bani toată viaţa Playtech
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi... Redactia.ro
Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună:
Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună: "Oamenii sunt șocați" Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Digi RCS-RDS România oferă tuturor abonaților noul smartphone Samsung Galaxy A17. Care este singura condiție
Digi RCS-RDS România oferă tuturor abonaților noul smartphone Samsung Galaxy A17. Care este singura condiție Gandul
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?!
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?! CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea fulgerătoare
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Pâine cu ceapă. O rețetă rustică, dar simplă și ușoară
Pâine cu ceapă. O rețetă rustică, dar simplă și ușoară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x