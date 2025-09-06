Chloë Grace Moretz s-a căsătorit în secret cu Kate Harrison! Actrița a ales o rochie de mireasă ieșită din tipare

Chloë Grace Moretz este, oficial, o femeie măritată! Vedeta din „Kick-Ass”, în vârstă de 28 de ani, și modelul Kate Harrison, 34 de ani, și-au unit destinele în weekendul de Labor Day.

Cele două, care formează un cuplu din 2018, și-au anunțat logodna pe 1 ianuarie 2025. Moretz a marcat momentul printr-un carusel festiv de Anul Nou pe Instagram, în care a inclus și o fotografie cu ele purtând cu mândrie inele de logodnă asortate, împodobite cu diamante.

Chloë Grace Moretz s-a căsătorit în secret cu Kate Harrison

Înainte de marele eveniment, Moretz a vorbit pentru Vogue despre modul în care ea și Harrison plănuiau își pună amprenta asupra festivităților.

„O bună parte din nuntă înseamnă să împărtășim cu toți invitații pasiunile noastre”, a explicat ea. „De aceea, am ales să includem pescuitul, echitația și pokerul. Kate a făcut chiar ea un covoraș de poker personalizat, așa că o să ne distrăm pe tema asta. A doua zi va fi dedicată dansului country și altor activități”.

Ambele mirese au ales Louis Vuitton pentru ținutele din ziua nunții, inclusiv pentru cele purtate la recepție.

Fidele tradiției, cele două au ales să nu-și vadă rochiile înainte de nuntă, deși se aflau în același timp la Paris pentru probe. În ziua cea mare, Moretz a strălucit într-o rochie albastră, inspirată de estetica „Old Hollywood”.

„Sincer, nici nu știu dacă pot găsi cuvintele potrivite ca să descriu ce simt”, a mărturisit ea. „Povestea culorii (albastre – n.r.) a început atunci când am fost la Gala Academiei cu LV și am purtat acea rochie albastră din piele. Îmi amintesc că i-am spus imediat lui Nell, stilista mea, că poate ar trebui să luăm în calcul această culoare pentru nunta mea”.

Actrița nu și-a dorit o rochie clasică albă

Actrița a spus că nu s-a văzut niciodată în postura clasică de mireasă în rochie albă.

„Pur și simplu simt că mă reprezintă”, a spus ea, conform Daily Mail. „Știam că voi alege ceva netradițional, că nu voi purta alb și că totul va fi diferit – și asta s-a întâmplat”.

Perechea, care și-a ținut în mare parte povestea de dragoste departe de lumina reflectoarelor, și-a sărbătorit căsătoria alături de familie și prieteni. După aproape șapte ani de relație, Moretz a mărturisit că ceea ce prețuiește cel mai mult este promisiunea de a se alege reciproc în fiecare zi.

„Cred că cel mai mult așteptam, odată cu această căsătorie, să fim pur și simplu împreună”, a reflectat ea. „Să ne facem această promisiune într-un mod nou și să ne schimbăm jurămintele”.

Zvonurile că cele două vedete ar forma un cuplu au apărut în decembrie 2018, când au fost surprinse sărutându-se după o cină la Nobu Malibu.

Trei ani mai târziu, actrița din „The 5th Wave” a confirmat că este „într-o relație de lungă durată”.

Vorbind pentru The i Paper în noiembrie 2022, ea a explicat: „Îmi place să-mi păstrez viața privată departe de ochii lumii. Și chiar mă bucur de asta”.

Chloë Grace Moretz și Kate Harrison și-au oficializat relația pe Instagram anul trecut, când modelul i-a urat interpretei din „Greta” un „Happy Valentine’s Day” și a distribuit o fotografie tandră cu ele două.

Chloë a redistribuit apoi fotografia pe Instagram Stories. De-a lungul anilor, cuplul s-a bucurat de numeroase vacanțe împreună, împărtășind adesea imagini din aventurile lor pe Instagram.