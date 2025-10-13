Cine e și cu ce se ocupă soțul regretatei Marinela Chelaru. Cei doi au avut o căsnicie frumoasă timp de 40 ani

Marinela Chelaru a lăsat lumea teatrului mai săracă și mii de fani îndurerați. Vestea morții ei a întristat mulți colegi de breaslă.

Marinela Chelaru, celebra actriță de teatru, a murit ieri la vârsta de 60 ani. Soțul ei a rămas acum cu inima îndurerată. Cei doi au avut o căsnicie frumoasă timp de 40 de ani și și-au fost tot timpul alături, sprijinindu-se în cele mai dificile momente.

Marinela Chelaru și Adrian Cula au fost căsătoriți timp de 40 ani și, deși la un moment dat au divorțat, ei au rămas tot împreună.

Cine e soțul Marinelei Chelaru, regretata actriță care s-a stins din viață la 60 ani

Ea a trăit o viață în lumina reflectoarelor, în timp ce soțul ei a fost o persoană discretă, care nu a fost în atenția publicului. Chiar dacă nu era obișnuit să primească atenția presei, în urmă cu 7 ani, el a acordat un interviu la Antena Stars unde a vorbit deschis despre căsnicia lor, dar și despre meseria lui.

Dacă Marinela Chelaru era un suflet de artist, Adrian Cula a dezvăluit că el avea o meserie total diferită, fiind expert în instalații electrice și automatizări.

„Nu am considerat necesar că trebuie să apar alături de ea. Nu trebuie să o încurc eu. Mă ocup cu instalații electrice, automatizări”, a povestit la acea vreme Adrian Cula.

Cei doi s-au cunoscut în tinerețe, pe vremea când Marinela Chelaru avea doar 20 de ani și își dorea să devină cântăreață.

„Eu voiam să mă fac cântăreață, fiind mai tânără, mă duceam la cluburile astea de tineret. M-am dus la un club undeva la Universitate, și acolo băieți mulți, fete (…) îmi plăcea să mă duc la cercurile de muzică, literatură, acolo l-am cunoscut. Nu m-am lăsat greu cucerită. Nu am făcut figuri. Ne-am căutat unul pe altul, ne-am întâlnit și s-a întâmplat”, dezvăluia actrița în interviul pentru Antena Stars.

Marinela a vorbit despre povestea lor de iubire cu multă sinceritate, spunând că, deși nu a fost totul roz mereu, ei au știut cum să lupte pentru dragostea lor și să rămână împreună în ciuda greutăților.

„Dacă e iubire… Nu pot să îl iei trei ani şi gata. Ce lege e asta, că după trei ani…? Eşti mai tânăr, nu ştii cum să gestionezi lucrurile. Pe parcurs te cunoşti mai mult. Sunt căsătorită de la 20 de ani. Am trecut şi noi, stai că nu a fost numai miere şi lapte, am trecut prin multe. Eu am fost cam zăpăcită. Mi-am dorit foarte mult să am familie. Dragoste cu de-a sila nu poţi să faci. La început nu avem experienţă, e firesc să fie ciondăneli. Şi acum mai am crize. Numai că săracul mă suportă, e şi vârsta bineînţeles. El nu spune dacă e gelos. Eu sunt rea, eu sunt geloasă. El e introvertit. Ştie ce are la uşă, nici nu ar avea de ce. Sunt convinsă că a văzut el care-i treaba. Când am făcut 25 de ani de căsătorie a fost aşa de frumos, m-a cerut încă o dată de nevastă. Am luat verighete atunci. Au fost prietenii aproape. Am avut multe momente bune”, a povesti Marinela Chelaru, la Antena Stars.

Chiar dacă ei au decis să divorțez la un moment dat, s-au împăcat la scurt timp pentru că au pus iubirea pe primul loc.

