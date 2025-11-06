Antena Căutare
Compozitorul Horia Moculescu, internat în stare gravă la Institului Matei Balș. Cu ce probleme de sănătate se confruntă

Compozitorul Horia Moculescu, internat în stare gravă la Institului Matei Balș. Cu ce probleme de sănătate se confruntă

Celebrul compozitor Horia Moculescu a fost internat în stare gravă la Institutul Matei Balș.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 06 Noiembrie 2025, 11:21 | Actualizat Joi, 06 Noiembrie 2025, 11:30
Celebrul artist a fost internat recent în stare gravă la Institutul Matei Balș din București. | Agerpress & Facebook

La vârsta de 88 ani, Horia Moculescu a fost internat în stare gravă la spitalul Matei Balș din Capitală. Se pare că pianistul se confruntă cu mai multe probleme de sănătate care i-au afectat mai multe organe.

Horia Moculescu, internat în stare gravă la ATI

Compozitorul se află internat în secția de ATI a Institutului Matei Balș. Potrivit News.ro, cadrele medicale au declarat că starea artistului este una extrem de delicată.

Starea de sănătatea a lui Horia Moculescu a început să se degradeze în urmă cu mai mult timp din cauza multiplelor probleme de sănătatea cu care se confruntă.

În vara acestui an, compozitorul a fost văzut într-un scaun cu rotile, fiind vizibil slăbit. Ulterior, artistul a declarat în urmă cu câteva luni că se afla în scaun cu rotile, ci era un simplu scaun de birou cu roți. Cu toate acestea, el a recunoscut că starea lui de sănătate nu era deloc una bună și că urmează un tratament sever de mai mulți ani, fără să divulge care sunt exact problemele de sănătate cu care se confruntă.

Horia Moculescu este una dintre cele mai renumite figuri din muzica ușoară românească, fiind un compozitor și pianist de excepție, care a făcut istorie.

În urmă cu 2 ani, maestrul vorbea deschis despre starea lui de sănătate și care erau ocupațiile sale recente. ce se ocupă în ultima vreme.

În 2023, Horia Moculescu a avut o prestație la Gala festivalului Mamaia, un eveniment important pentru el pentru care s-a pregătit atunci intens. Artistul nu neglija niciodată muzica, marea lui pasiune, indiferent dacă starea lui de sănătate nu era întotdeauna una bună.

„Sunt bine, compun. Voi avea concert la gala de la Mamaia, pe 7 Septembie am o seară de muzică Jazz la Craiova, sunt invitat. În rest, muncesc de acasă. Încerc să termin un caiet de miniaturi la pian, scurte și sper să fie frumoase. Abia am făcut opt, dar mai am două de scris. Nu sunt un om care să scriu la comandă.

Dacă nu am inspirație, nu scriu. Dacă am chef scriu, dacă nu, nu. Nu mă așez cu forța la pian. Dacă simt că trebuie să mă așez, mă așez. Nu mă așez la pian doar dacă trebuie. Nu ies din casă, m-am uitat cum va fi vremea. Astăzi au fost 25 de grade, am ieșit puțin. La 39, 40 de grade nu se poate, nu mai suport căldura. În casă sunt înconjurat de toate ventilatoarele, iar aerul condiționat este pornit non-stop.

Am posibilitatea să compun digital, există tehnologie, dar eu cânt la pian. Sunt în acest bloc de 50 de ani, dar nimeni nu mi-a bătut vreodată în perete sau la ușă. Oamenii îndrăznesc, lumea îndrăznește orice, dar nu cred că am deranjat. Lumea nu a bătut, pentru că poate le place, poate mă respectă. Deocamdată nu mi s-a întâmplat. Să dea Dumnezeu să nu mi se întâmple niciodată” a dezvăluit Horia Moculescu în 2023, la vârsta de 86 ani, potrivit Viva.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

