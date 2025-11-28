Antena Căutare
Cine vor fi nașii de cununie ai Andreei Bălan și Victor Cornea. Ce a dezvăluit artista despre schimbarea numelui

În urmă cu câteva zile, Andreea Bălan și logodnicul ei, Victor Cornea, au anunțat data nunții lor.

Publicat: Vineri, 28 Noiembrie 2025, 12:11 | Actualizat Vineri, 28 Noiembrie 2025, 13:37
Artista și logodnicul ei se vor căsători în 2026 și au reușit deja să stabilească cine vor fi nașii, au ales data, locația de nuntă și au început deja să exerseze dansul mirilor. | Instagram

Andreea Bălan și tenismentul Victor Cornea s-au logodit în urmă cu aproximativ un an, iar acum se pregătesc pentru marele eveniment din viața lor.

Artista și logodnicul ei se vor căsători în 2026 și au reușit deja să stabilească cine vor fi nașii, au ales data, locația de nuntă și au început deja să exerseze dansul mirilor.

Cine vor fi nașii de cununie ai Andreei Bălan și Victor Cornea

Celebra cântâreață și iubitul ei formează un cuplu din 2023 și au ales atunci să își oficializeze relația chiar de ziua de naștere a Andreei. Blondina a fost extrem de surprinsă de cererea în căsătorie care a venit anul trecut, în avion, în timpul unui zbor spre Laponia, când ea și Victor Cornea erau înconjurați de mai multe rude și prieteni apropiați.

Vestea nunții lor i-a bucurat pe fani și i-a făcut să fie foarte curioși despre toate detaliile legate de marele eveniment. Ei formează un cuplu superb, se vede cât de mult se iubesc și conexiunea dintre ei este una rară.

Andreea Bălan și Victor Cornea au ales ca ziua nunții lor să fie 10 mai 2026, spunând că această zi are o semnificație aparte pentru tine. Pentru viitorul mire, cea mai mare provocare este dansul mirilor pentru că îi este extrem de greu să țină pasul cu o dansatoare profesionistă ca iubita lui.

Cu toate acestea, Victor a menționat că se simte norocos și abia așteaptă să trăiască cea mai frumoasă zi din viața lui alături de partenera lui.

„Dansul mirilor e cel mai complicat. Un pic de presiune pe mine, dar am cel mai profesionist dansator lângă mine. O să mă ajute, sunt convins. Am făcut mici repetiții și eu zic că mă descurc”, a declarat Victor Cornea.

Andreea Bălan a mai dezvăluit că au ales deja locația unde va avea loc nunta, fiind undeva pe malul Lacului Buftea, și au ales chiar și decorul și florile, urmând să meargă în curând pentru degustarea meniului.

Pentru nunta lor de vis, artista a mai dezvăluit că i-a pregătit o surpriză viitorului ei soț pentru că dansul mirilor va fi făcut pe o nouă melodie de-a ei pe care urmează să o lanseze în martie.

Despre alegerea nașilor de cununie, Andreea Bălan a spus că au ales un cuplu din grupul de prieteni al lui Victor, dar nu au precizat numele lor.

Se pare că artista este acum pregătită să renunțe la numele ei de familie, deși întreaga ei carieră muzicală se bazează pe numele ei.

„E foarte frumos și îl respect foarte mult și mă mândresc cu numele lui. Numele lui este cunoscut internațional. Numele lui e mai cunoscut ca al meu. Și apoi când mergem în turnee e frumos să apară familia Cornea”, a mai spus artista, potrivit Viva.

