Claudia Puican și Armin Nicoară, imagine rară cu chipul fiului lor. Cu cine seamănă micuțul

Claudia Puican a publicat o imagine înduioșătoare în care apare alături de soțul ei, Armin Nicoară, și de fiul lor. În ultima perioadă, artista a postat fotografii în care lasă la vedere chipul micuțului ei.

Claudia Puican și Armin Nicoară sunt mai fericiți ca niciodată de când au devenit părinți pentru prima oară. În urmă cu aproximativ două lunii, artista aducea pe lumea un băiețel perfect sănătos, pe care l-a numit Amir.

De când a venit pe lume fiul lor, cei doi artiști au preferat să fie discreți în ceea ce privește viața personală. Mai mult, aceștia au ținut chipul micuțului departe de ochii curioșilor până la botez.

După marele eveniment, unde Amir a fost creștinat, Claudia Puican și Armin Nicoară au început să își surprindă fanii cu cele mai adorabile imagini în care apar alături de minunea lor. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că artiștii și-au dorit enorm un copil, iar visul lor a devenit realitate după multe încercări dificile.

Recent, cântărețul și-a sărbătorit ziua de naștere, iar soția lui nu a ezitat să-i transmită un mesaj pe rețelele sociale, locul în care este foarte activă. Un lucru este cert, Armin Nicoară se mândrește cu o familie superbă și o carieră de succes la vârsta de 30 de ani.

Cât de adorabil este fiul Claudiei Puican și al lui Armin Nicoară. Cu cine seamănă Amir

Armin Nicoară este un tată mândru și fericit, iar drept dovadă stau postările sale din mediul online. Acesta se laudă ori de câte ori are ocazia cu soția lui, dar și cu primul său copil: Amir.

De curând, Claudia Puican i-a făcut o surpriză emoționantă artistului chiar de ziua lui de nașterea. Mai mult, aceasta a publicat pe contul de Instagram o imagine înduioșătoare prin care anunță pe toată lumea că este ziua partenerului său.

„La mulți ani, dragul meu soț!♥️ Astăzi împlinești 30 de ani !🥳Am crescut împreună, am râs, am plâns, ne-am ținut de mână în momente frumoase și în altele grele… și tot împreună am rămas. Asta înseamnă iubirea adevărată. O căsnicie nu e doar despre zile ușoare, ci despre alegerea de a rămâne, de a lupta, de a învăța și de a deveni, zi de zi, oameni mai buni unul pentru celălalt. Iar noi asta am făcut – cu sufletul, cu răbdare și cu tot ce suntem.

Îți mulțumesc că ești aici, că ne iubești, că ești sprijinul nostru, casa noastră. Te iubim mai mult decât pot cuprinde cuvintele. ❤️ La mulți ani, iubirea mea! ♥️”, a scris Claudia Puican în dreptul unei poze în care apare alături de Armin Nicoară și fiul lor.

Postarea artistei a generat mai bine de 7 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali. De asemenea, un detaliu nu a trecut neobservat. Aceștia și-au dat seama imediat că Armin seamănă cu mama lui.

„Doamne, ce păpușel scump!! Cat e de drăgălaș”, „La mulți ani, sunteți un cuplu tare frumos!❤️” sau „La mulți ani, Armin! Dumnezeu ți-a dăruit cel mai frumos dar! Să fiți fericiți mereu!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.