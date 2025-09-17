Cu ce se ocupă Tily Niculae în prezent. Ce decizie neașteptată a luat în privința carierei sale

Tily Niculae și-a schimbat complet viața în ultimul an. Actrița a ajuns pe buzele tuturor după ce a anunțat divorțul de tatăl copiilor săi. La scurt timp de la vestea neașteptată, aceasta le-a dezvăluit prietenilor virtuali că visul său a devenit realitate pe plan profesional.

Tily Niculae a cunoscut succesul de la o vârstă fragedă. Actrița avea doar 16 ani atunci când a jucat în primul serial. Aceasta a reușit să cucerească publicul cu felul său carismatic, energia pozitivă și talentul remarcabil.

Deși era îndrăgită și apreciată de foarte multe persoane, Tily Niculae a renunțat la cariera sa în actorie. Mai mult, aceasta a stat o perioadă lungă departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor.

Recent, numele său a intrat din nou în atenția presei și a publicului. Vestea că divorțează de soțul său după 15 ani de căsnicie a luat pe toată lumea prin surprindere. În ceea ce privește despărțirea, cei doi nu au oferit prea multe detalii.

La aproximativ o lună de la vestea uluitoare, Tily Niculae și-a anunțat fanii din mediul online că a început o nouă etapă a vieții sale. Se pare că actrița și-a găsit o nouă profesie care o face extrem de fericită.

Cu ce se ocupă Tily Niculae după ce s-a retras din luminile reflectoarelor

Puțini sunt cei care știu faptul că actrița este profesoară de limba engleză. În sfârșit, Tily Niculae are cariera visurilor sale. Un lucru este cert, aceasta a muncit din greu pentru a ajunge cadru didactic.

Se pare că vedeta adoră să fie înconjurată de micuții care sunt dornici să descopere lucruri noi. De asemenea, până și cei doi copii ai săi, Radu și Sofia, îi sunt elevi.

„Ca profesor de limba engleză aflat la început de drum, simți cum fiecare zâmbet și fiecare ochi curios îți dau curaj, deși în piept bate un amestec de emoție și entuziasm.

Radu, cu energia lui de grupa mare, aduce o doză de inocență și curaj copilăresc, iar Sofia, elevă de clasa a VIII-a, reușește să transforme ziua într-o sărbătoare cu lasagna ei pregătită cu grijă – un gest cald care parcă spune: „suntem împreună în povestea asta”.

E un nou început pentru noi. Dar mai ales, e promisiunea că orele de engleză nu vor fi doar lecții, ci și întâlniri cu zâmbete, glume și descoperiri.”, a scris Tily Niculae în dreptul unei postări pe contul de Instagram.

Tily Niculae a primit o mulțime de încurajări și felicitări pentru alegerea pe care a făcut-o pe plan profesional.

„Ai reușit! Copiii deja te iubesc. Mult succes.”, „Mult succes! Vei fi un profesor excelent”, „Felicitări! Ce norocoși sunt copiii care învață de la tine” sau „Și eu, adult, aș învăța cu tine! Ești minunată! Un exemplu pentru mulți!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Din postările de pe rețelele sociale se poate observa faptul că Tily Niculae este o femeie împlinită pe plan personal, dar și profesional. Aceasta se bucură din plin de schimbările care au avut loc în viața sa.