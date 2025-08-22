Divorț-surpriză în showbizul autohton. Îndrăgita actriță s-a despărțit de tatăl copiilor săi:„După o perioadă de reflecție matură”

Lumea mondenă este uluită de vestea celui mai nou divorț. Iată ce actriță a pus capăt căsniciei cu tatăl copiilor ei.

După 19 ani de relație și doi copii, o actriță îndrăgită a decis să divorțeze.

Tily Niculae a anunțat despărțirea de Dragoș Popescu în mediul online

Actrița Tily Niculae și Dragoș Popescu au fost căsătoriți timp de 15 ani. Aceștia au doi copii împreună, Sofia și Radu. Deși păreau să aibă o relație și o căsnicie fericită, cei doi au ales să meargă pe drumuri separate.

Actrița a făcut anunțul pe contul său de Instagram. Aceasta a menționat faptul că deși a făcut totul oficial acum, decizia era luată de mai mult timp.

Aceasta îi rămâne recunoscătoare fostului soț pentru familia oferită. De asemenea, din mesajul postat, cei doi vor rămâne în relații amiabile de dragul copiilor, cărora vor încerca să le ofere stabilitatea necesară.

Tily Niculae a ținut să le mulțumească părinților și socrilor pentru tot ajutorul oferit încă de când au decis să se căsătorească.

Așa cum le-a fost și relația, Tily dorește ca divorțul să fie unul discret.

„După o perioadă de reflecție matură și decizii luate cu responsabilitate, vă spun, într-un mod respectuos și demn, că am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă.

Această etapă nu reprezintă doar încheierea unei uniuni, ci și un moment de reflecție profundă, în care privesc înapoi cu recunoștință, dar și cu luciditate, față de tot ceea ce am trăit și am construit împreună.

Le mulțumesc din suflet părinților mei și socrilor pentru încrederea și sprijinul oferit mie la o vârstă atât de fragedă — 18 ani. Ne-ați fost alături cu răbdare, grijă și speranță, iar ceea ce a urmat, a fost timp de 19 ani, un drum comun pe care l-am parcurs cu bune și cu greutăți. Vă mulțumesc pentru implicarea voastră sinceră și pentru iubirea constantă din acești ani. Îi mulțumesc și fostului meu soț pentru că, zi de zi, a ales să fim împreună și să clădim această familie.

Despărțirea nu schimbă ceea ce am reușit să construim. Vom rămâne întotdeauna părinții a doi copii minunați, pentru care voi purta mereu o recunoștință profundă. Ei sunt, și vor rămâne, cel mai frumos dar al acestei căsnicii. Grija față de echilibrul, bunăstarea și stabilitatea lor rămâne o responsabilitate pe care o vom împărți cu seriozitate și respect.

Așa cum le-am spus și lor: cel mai important lucru de reținut este că au venit pe lume din iubire. Pfiu, dar ce iubire.

La fel cum am intrat în această căsnicie, merg mai departe cu demnitate— cu sufletul deschis și inima sinceră — fără regrete, dar cu foarte multe lecții învățate. #amales

Vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați fost aproape, dar și celor apropiați care ne-ați înțeles cu discreție și empatie.

Acesta este singurul comentariu public pe care îl voi face cu privire la acest subiect.

Rog respectuos colegii din presă să manifeste decență și înțelegere față de acest subiect,să respecte intimitatea copiilor și a familiei.

Este un moment care ține de viața personală și de echilibrul unor suflete care merită liniște, nu spectacol.

Vă mulțumesc pentru înțelegere.

Tily”, a fost mesajul postat de actriță pe rețelele de socializare.

Acest mesaj a fost însoțit cu o imagine de la nunta celor doi, în care Tily poartă rochia de mireasă și zâmbește fericită.