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Cum a arătat fiica lui Teo Trandafir la prima defilare de modă. Toți au remarcat același lucru la tânăra de 21 de ani

Fiica lui Teo Trandafir a atras toate privirile la prima sa apariție pe podium. Maia, debut spectaculos în lumea modei la 21 de ani

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 12 Iunie 2026, 13:51 | Actualizat Vineri, 12 Iunie 2026, 14:01
Cum a arătat fiica lui Teo Trandafir la prima defilare de modă. Toți au remarcat același lucru la tânăra de 21 de ani | Instagram
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Fiica lui Teo Trandafir a atras atenția tuturor atunci când a pășit pentru prima dată pe podium. Viața prezentatoarei TV s-a schimbat radical în urmă cu aproape două decenii, când a luat decizia de a o adopta pe Maia. De-a lungul anilor, cele două au construit o relație extrem de apropiată, iar Teo a vorbit de nenumărate ori despre fiica sa, pe care o consideră cea mai importantă persoană din viața ei.

Cum a arătat fiica lui Teo Trandafir la prima defilare de modă

Legătura dintre ele a rămas la fel de puternică în ciuda trecerii timpului. Acum, la 21 de ani, Maia își construiește propriul drum și începe să își facă remarcată prezența în diverse domenii. Recent, tânăra a acceptat o nouă provocare și a debutat pe podium în cadrul unui eveniment de modă, spre mândria mamei sale.

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Maia a urcat pe scenă în calitate de model și a impresionat publicul prin eleganță și încredere. Deși a fost prima sa experiență de acest fel, fiica lui Teo Trandafir a demonstrat că s-a pregătit temeinic pentru acest moment.

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„Am puține emoții, nu am de ce să vă mint. Sunt model pentru prima dată. Personajul meu este Morticia Addams din serialele și filmele binecunoscute atât de generației mele, cât și generației mai mari. Sper să reprezint pe deplin personajul pe care l-am primit”, a declarat Maia.

Toți au remarcat același lucru la tânăra de 21 de ani

Tânăra a mărturisit că a muncit intens înainte de eveniment pentru a se familiariza cu mersul pe tocuri și cu prezentarea unei ținute complexe.

„Am făcut repetiții înainte, toată săptămâna am stat pe tocuri și am exersat, știind că am o rochie lungă, cu trenă. Abia aștept să vedeți ce iese. Mama m-a văzut și este foarte fericită, este extraordinar de mândră. Sigur îi va plăcea și prestația de azi. Mama mi-a spus că va fi lângă mine la fiecare pas”, a declarat Maia, potrivit Cancan.

Cei prezenți au remarcat naturalețea cu care tânăra s-a prezentat pe podium, dar și asemănarea cu celebra sa mamă. În ciuda emoțiilor, Maia a reușit să ofere un moment memorabil și să demonstreze că poate face față cu succes unor provocări noi.

Mai mult, fiica lui Teo Trandafir a dezvăluit că are numeroase planuri pentru perioada următoare. Aceasta își dorește să fie mai prezentă în mediul online și să dezvolte proiecte noi, prin care să se facă remarcată în fața publicului. Debutul său în lumea modei ar putea fi doar începutul unui nou capitol plin de oportunități.

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