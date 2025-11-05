Cum arată acum actorul argentinian Juan Soler. Fura inimile telespectatorilor în anii 2000

Antena Căutare
Juan Soler a cucerit publicul din lumea întreagă datorită carismei sale și rolurilor emblematice în telenovele. Iată cum arată acum îndrăgitul actor.

Publicat: Miercuri, 05 Noiembrie 2025, 16:09 | Actualizat Miercuri, 05 Noiembrie 2025, 16:09
Juan Soler se făcea cunoscut publicului din România în anii 2000, odată cu intrarea telenovelelor latino-americane pe canalele românești. Acesta este recunoscut pentru rolurile din Cuando me enamoro, La fea más bella, Palabra de mujer, La otra, Mujeres asesinas, Apuesta por un amor și alte asemenea.

Acesta are o carieră impresionantă, din 1994 până în prezent fiind activ în lumina reflectoarelor.

Juan Soler (Juan Soler Valls Quiroga) este născut pe 19 ianuarie 1966, în Tucumán, Argentina. Pe lângă cariera cinematografică, actorul deține și un restaurant în Mexico City, El Che Loco. Actorul argentinian formează în prezent un cuplu cu Paulina Mercado, alături de care postează constant imagini pe rețelele de socializare.

Deși românii și-l amintesc cu nostalgie, actorul a primit multe critici în online în ultima perioadă, fiind un admirator al președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. Actorul și-a exprimat opinia în privința politicii imigranților a liderului de la Casa Albă, fiind de acord cu deportarea masivă a imigranților ilegali din America Latină.

Opinia sa a fost întâmpinată de reacții virulente în online:

„Eu sunt republican 100%. Îl sprijin pe Trump. Cred că e greșit [ca lumea să îl judece], dar nu asta e important. Nu o să discut pe tema asta. Oamenii romantizează delincvența, migrația ilegală”, a declarat Juan Soler, potrivit unei surse.

Dat fiind faptul că locuiește în Mexic, deși au fost și voci care l-au susținut, multe i-au sugerat să părăsească țara și să se întoarcă în Argentina. Actorul a postat un filmuleț pe rețelele de socializare, reacționând la controversele iscate în online.

Juan Soler s-a declarat sătul de „persoanele pline de ură și care își doresc să anuleze” alți oameni doar pentru că gândesc diferit.

„Nu mint. Nu sunt contra migrării. Și eu sunt un imigrant. Pământul aparține celui care îl muncește, dar sunt modalități legale de a face asta. Singura care ne face egali este legea. Când cineva încalăc legea, e în ilegalitate. Diferența dintre mine și cei care mă urăsc este că eu muncesc pentru ceea ce iubesc, ar ei nu se iubesc pe sine”, a mai spus el.

Juan Soler este activ și pe TikTok, unde vorbește despre rolurile care l-au făcut celebru. Acesta a vorbit și despre telenovela Cuando me enamoro, în care a jucat alături de Silvia Navarro, spunând că este rolul pe care „nu îl acceptă”. Actorul consideră că, la vremea respectivă, povestea sa de viață era extrem de asemănătoare cu cea a personajului și că a acceptat rolul fără să se gândească prea mult.

Urmăritorii îi ascultă cu drag poveștile despre personajele care l-au făcut celebru. Mai mult decât atât, acesta le dă sfaturi în ceea ce privește meseria de actor.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
