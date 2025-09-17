Cum arată Ana Baniciu în costum de baie. Artista a plecat în prima vacanță alături de soțul și băiețelul lor: „Am avut emoții”

Ana Baniciu a plecat în prima vacanță alături de soțul și fiul lor. Pentru că are o activitate intensă pe rețelele sociale, artista nu a uitat să publice imagini de senzație din concediu. Iată cum arată în costum de baie.

Viața Anei Baniciu s-a schimbat complet de când a devenit mămică. Cântăreața a adus pe lume un băiețel perfect sănătos în urmă cu mai bine de un an, iar de atunci radiază de fericire.

Deși este o persoană discretă în ceea ce privește viața personală, artista nu ezită să le povestească fanilor din mediul online despre cele mai importante evenimente. Recent, aceasta și-a anunțat prietenii virtuali că a plecat în prima vacanță cu familia.

Pentru că are o relație specială cu cei care o susțin și apreciază, Ana Baniciu a ținut să publice câteva imagini din minunatul concediu. Chiar dacă a avut mari emoții pentru că este prima oară când pleacă atât de departe de casă cu micuțul ei, întregul sejur a decurs perfect.

Vedeta și soțul ei au ales Grecia ca destinație de vacanță. Aceștia s-au bucurat din plin de peisajele superbe, mâncare delicioasă, plimbările nocturne și de fiecare moment petrecut împreună.

Cum arată Ana Baniciu în costum de baie. Ce a povestit despre prima vacanță alături de soțul și fiul lor

Ana Baniciu a reușit să își ia fanii prin surprindere cu pozele din concediu. Silueta sa de invidiat în costum de baie nu a trecut neobservată. Se pare că artista a revenit rapid la formele pe care le avea înainte de sarcină.

De asemenea, imaginile cu fiul său au cucerit prietenii virtuali. Micuțul a fascinat pe toată lumea cu trăsăturile sale superbe. Acesta a fost surprins în ipostaze adorabile alături de mama și tatăl lui.

„Prima vacanță cu familia a ieșit neașteptat , una dintre cele mai frumoase și relaxante vacanțe de până acum. Am avut emoții, recunosc… pentru că toți știm poveștile cu plecări alături de copii mici… destul de imprevizibile. În plus, eu am ales și destinația și vila, deci dacă nu ieșea treaba, picam prost din start 😂. Noroc că uneori e mai bine să nu pleci cu așteptări uriașe, ca să te lovească surpriza plăcută: locație genială, relaxare, companie minunată, povești și un Aris care s-a adaptat mai ușor decât ne-am așteptat.

Ne-am relaxat, am râs, am stat la povești și am mâncat pește până la epuizare. Jur că dacă mai simt miros de pește în următoarele luni, nu răspund de mine 😂. Grecia rămâne frumoasă din orice unghi o privești și, cel mai important, am descoperit cât de friendly e cu copiii. Clar ne întoarcem.♥️”, a scris Ana Baniciu în dreptul fotografiilor de pe Instagram.

Postarea cântăreței a strâns mai bine de 6 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea fanilor.

„Vacanțele în 3 sunt cele mai frumoase.❤️Aris este adorabil”, „Cel mai frumos băiețel! Să vă trăiască!” sau „Ce păpușă de copil ❤️ este adorabil”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.