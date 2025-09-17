Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cum arată Ana Baniciu în costum de baie. Artista a plecat în prima vacanță alături de soțul și băiețelul lor: „Am avut emoții”

Cum arată Ana Baniciu în costum de baie. Artista a plecat în prima vacanță alături de soțul și băiețelul lor: „Am avut emoții”

Ana Baniciu a plecat în prima vacanță alături de soțul și fiul lor. Pentru că are o activitate intensă pe rețelele sociale, artista nu a uitat să publice imagini de senzație din concediu. Iată cum arată în costum de baie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 17 Septembrie 2025, 16:08 | Actualizat Miercuri, 17 Septembrie 2025, 16:45
Galerie
Ana Baniciu a plecat în prima vacanță alături de soțul și fiul lor | Instagram

Viața Anei Baniciu s-a schimbat complet de când a devenit mămică. Cântăreața a adus pe lume un băiețel perfect sănătos în urmă cu mai bine de un an, iar de atunci radiază de fericire.

Deși este o persoană discretă în ceea ce privește viața personală, artista nu ezită să le povestească fanilor din mediul online despre cele mai importante evenimente. Recent, aceasta și-a anunțat prietenii virtuali că a plecat în prima vacanță cu familia.

Pentru că are o relație specială cu cei care o susțin și apreciază, Ana Baniciu a ținut să publice câteva imagini din minunatul concediu. Chiar dacă a avut mari emoții pentru că este prima oară când pleacă atât de departe de casă cu micuțul ei, întregul sejur a decurs perfect.

Citește și: Ana Baniciu, despre rugămintea mamei sale de pe patul de moarte. Ce i-a spus artistei: „M-am consumat foarte mult”

Articolul continuă după reclamă

Vedeta și soțul ei au ales Grecia ca destinație de vacanță. Aceștia s-au bucurat din plin de peisajele superbe, mâncare delicioasă, plimbările nocturne și de fiecare moment petrecut împreună.

Cum arată Ana Baniciu în costum de baie. Ce a povestit despre prima vacanță alături de soțul și fiul lor

Ana Baniciu a reușit să își ia fanii prin surprindere cu pozele din concediu. Silueta sa de invidiat în costum de baie nu a trecut neobservată. Se pare că artista a revenit rapid la formele pe care le avea înainte de sarcină.

De asemenea, imaginile cu fiul său au cucerit prietenii virtuali. Micuțul a fascinat pe toată lumea cu trăsăturile sale superbe. Acesta a fost surprins în ipostaze adorabile alături de mama și tatăl lui.

„Prima vacanță cu familia a ieșit neașteptat , una dintre cele mai frumoase și relaxante vacanțe de până acum. Am avut emoții, recunosc… pentru că toți știm poveștile cu plecări alături de copii mici… destul de imprevizibile. În plus, eu am ales și destinația și vila, deci dacă nu ieșea treaba, picam prost din start 😂. Noroc că uneori e mai bine să nu pleci cu așteptări uriașe, ca să te lovească surpriza plăcută: locație genială, relaxare, companie minunată, povești și un Aris care s-a adaptat mai ușor decât ne-am așteptat.

Ne-am relaxat, am râs, am stat la povești și am mâncat pește până la epuizare. Jur că dacă mai simt miros de pește în următoarele luni, nu răspund de mine 😂. Grecia rămâne frumoasă din orice unghi o privești și, cel mai important, am descoperit cât de friendly e cu copiii. Clar ne întoarcem.♥️”, a scris Ana Baniciu în dreptul fotografiilor de pe Instagram.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Postarea cântăreței a strâns mai bine de 6 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea fanilor.

Citește și: Ana Baniciu și soțul ei, Edy Kovacs, și-au botezat băiețelul. Imagini înduioșătoare cu Aris și nașii lui, la biserică

Colaj cu Ana Baniciu în două ipostaze diferite alături de fiul ei
+7
Mai multe fotografii

„Vacanțele în 3 sunt cele mai frumoase.❤️Aris este adorabil”, „Cel mai frumos băiețel! Să vă trăiască!” sau „Ce păpușă de copil ❤️ este adorabil”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Kate Middleton, din nou în doliu. Ce mesaj subtil a transmis prin intermediul bijuteriilor alese...
Înapoi la Homepage
AS.ro Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor” Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe &#8220;Drumul Eroilor&#8221;
Observatornews.ro Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cum arată acum fiul Claudiei Pavel. Noah era doar un copil când a plecat cu artista în Statele Unite ale Americii
Cum arată acum fiul Claudiei Pavel. Noah era doar un copil când a plecat cu artista în Statele Unite ale Americii
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Robert Redford a murit. Actorul care a făcut istorie la Hollywood s-a stins din viață la 89 ani
Robert Redford a murit. Actorul care a făcut istorie la Hollywood s-a stins din viață la 89 ani
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin Libertatea.ro
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna închiderea multor afaceri și pierderea a mii de locuri de muncă”
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său | VIDEO
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide HelloTaste.ro
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui Kudika
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte Playtech
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă Redactia.ro
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp Gandul
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x