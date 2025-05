Cum arată, cine este și cu ce se ocupă soția lui Daniel Buzdugan. Cum a cunoscut-o prezentatorul pe Monica

De mulți ani, Daniel Buzdugan este o figură familiară în peisajul media din România. În schimb, soția lui, Monica, a preferat să stea departe de lumina reflectoarelor, preferând liniștea și discreția.

Împreună, Daniel și Monica Buzdugan au construit o familie frumoasă, cu doi copii – Luca și Maria – care le aduc zilnic motive de bucurie. Dar cine este și cum arată femeia alături de care trăiește Daniel Buzdugan?

Cine este soția lui Daniel Buzdugan

Toată lumea îl cunoaște pe Daniel Buzdugan, una dintre cele mai cunoscute voci ale radioului românesc, însă puțini știu cine este soția sa, Monica. Femeia, cu care s-a căsătorit în urmă cu 22 de ani, a fost mereu discretă cu aparițiile în public. Împreună au doi copii, pe care au ales să îi crească departe de lumea mondenă.

Monica face parte din viața lui Daniel de mai bine de trei decenii, însă acesta a preferat să-și protejeze intimitatea, astfel că puține persoane știu cum arată și cu ce se ocupă soția lui.

Monica Buzdugan, medic stomatolog de profesie, a evitat mereu aparițiile la evenimentele mondene la care participa soțul ei, preferând liniștea și discreția.

Cum s-au cunoscut soții Buzdugan

Povestea lor de iubire a început fulgerător, Daniel mărturisind că s-a îndrăgostit de ea la prima vedere.

„Prin 1993 făceam o emisiune pentru un post de radio în Iași. Tocmai ieșisem dintr-o relație și eram în căutări. Am zis să profit de statutul meu de om care lucrează în mass-media și am abordat-o pe stradă cu ceva pentru radio. I-am cerut numărul de telefon, spunându-i că așa e deontologic la noi, că pentru orice voce care intră pe post trebuie să avem niște date. Apoi am sunat-o, am invitat-o în oraș și așa a început totul”, a declarat prezentatorul într-un interviu.

Totuși, cererea în căsătorie a venit abia după zece ani de relație, relatează click.ro.

„Am cerut-o în Grădina Botanică din Iași. Era locul nostru preferat, mergeam des acolo să ne plimbăm, să citim. Acolo s-a întâmplat, de ziua mea, pe 23 septembrie 2003”, a detaliat Buzdugan.

Daniel Buzdugan a mărturisit, într-un interviu pentru revista Taifasuri, că el și Monica au decis de la bun început să-și țină familia departe de ochii publicului:

„Aşa m-am înţeles cu Monica, soţia mea. Ea este medic stomatolog şi mulţi îi spun că ar trebui să profite de statutul pe care îl are ca să atragă mai mulţi pacienţi. Dar ea îşi doreşte să vină lumea la ea pentru profesionalismul său, nu pentru notorietatea soţului. Ei nu îi place lumea asta, nu ar vrea să meargă pe stradă, să o comenteze lumea şi să o strige «doamna Buzdugan»”.

Cum și-a câștigat Daniel Buzdugan primii săi bani

Daniel Buzdugan, colegul lui Mihai Morar, a povestit cu sinceritate că, încă din clasa a IX-a, nu a mai cerut bani de la părinți. Primele venituri le-a obținut în adolescență, când făcea figurație la Opera din Teatrul Național din Iași. Mai târziu, a avut și primul job „serios”, într-un birou de contabilitate.

„Primii bani i-am câștigat la Operă, la Teatrul Național din Iași, făceam figurație pe scenă, din clasa a IX-a. M-am bucurat tare mult că deja câștigam primii bani, deoarece în familia mea lucra doar tata și mama era casnică, pentru că eu m-am născut cu problemele pe care le-am discutat mai devreme și mama a trebuit să renunțe la serviciu ca să aibă grijă de mine. (...)

Să lucrezi din clasa a IX-a, să câștigi bani din clasa a IX-a… Cu banii ăia mă îmbrăcam, cu banii ăia puteam să ies cu o fată în oraș, la o prăjitură, la un suc. Din clasa a IX-a, eu n-am mai cerut niciodată bani. După aia, am terminat Liceul Economic 1, Finanțe Contabilitate, de la Iași, am dat la Filosofie și am picat primul sub linie. Mama mi-a zis: «Dacă vrei să te faci student, treaba ta, dar un an de zile nu stai acasă, te duci și muncești»”, a povestit el.