Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cum arată Cybill Shepherd la 75 de ani. Partenera lui Bruce Willis din "Maddie și David", surprinsă recent în public

Cum arată Cybill Shepherd la 75 de ani. Partenera lui Bruce Willis din "Maddie și David", surprinsă recent în public

Fanii îndrăgitelor seriale din anii ’80 au avut parte de o surpriză plăcută vineri, când actrița Cybill Shepherd a fost văzută în Los Angeles.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Sambata, 16 August 2025, 22:45 | Actualizat Miercuri, 13 August 2025, 18:22
Galerie
Cybill Shepherd și-a început cariera ca model | Getty Images

Cybill Shepherd, care și-a început cariera ca model și a devenit cunoscută în 1972 datorită rolului din „The Last Picture Show”, a apărut vineri la premiera piesei „Heartbreak Kid”, zâmbitoare și într-o formă excelentă.

Cum arată Cybill Shepherd la 75 de ani

Îmbrăcată într-o bluză veselă, cu imprimeu floral, și o pereche de blugi lejeri, actrița era departe de stilul boho-chic pe care îl afișa în rolul obiectului fascinației lui Travis Bickle (Robert De Niro) din „Taxi Driver”.

Cu ochelari de soare și pantofi comozi, Cybill era, de asemenea, foarte diferită de imaginea sa glam din perioada în care o interpreta pe Madelyn Hayes în serialul polițist-dramatic „Moonlighting” sau "Maddie și David" (1985–1989), alături de Bruce Willis.

Articolul continuă după reclamă

Deși chimia lor pe ecran era de necontestat, cei doi au avut, în realitate, o relație extrem de tensionată.

„Îmi amintesc că, la un moment dat, în timpul filmărilor, ajunsesem pur și simplu să ne urâm”, mărturisea Cybill în 2005, referindu-se la relația profesională tumultuoasă dintre ea și Bruce.

Ea a adăugat: „Oricum, era un serial imprevizibil, dar tocmai asta îl făcea grozav”.

Cel mai recent rol al îndrăgitei actrițe a fost cel al scriitoarei Nancy Crampton-Brophy, în filmul TV din 2023 „How to Murder Your Husband”, scris și regizat de Stephen Tolkin.

Partenerii ei de distribuție în acest proiect au fost Steve Guttenberg, Sandy Minh Abley și Primo Allon.

Citește și: Ce spune Heidi Klum despre diferența de vârstă dintre ea și Tom Kaulitz. Soțul vedetei este cu 17 ani mai tânăr

Rolul care a făcut-o celebră

Născută în Memphis, Shepherd a devenit celebră datorită rolului din popularul serial „Moonlighting”, unde a jucat alături de Bruce Willis, interpretând-o pe Maddie, partenera personajului său, David Addison, în comedia dramatică.

A primit laude pe scară largă pentru interpretarea sa, serialul fiind difuzat pe ABC între 1985 și 1989.

Shepherd a câștigat două Globuri de Aur pentru „Cea mai bună interpretare feminină într-un serial de televiziune – Comedie sau musical” în 1986 și 1987, iar în 1988 a mai fost nominalizată o dată.

În plus, tot în 1988 a primit o nominalizare la premiile Emmy pentru rolul din acest serial, relatează Daily Mail.

Mai târziu, între 1995 și 1997, Shepherd a obținut încă trei nominalizări la Emmy pentru rolul din sitcomul „Cybill”, difuzat de CBS, rol care i-a adus și un Glob de Aur în 1996, precum și o nouă nominalizare în anul următor.

Willis, în vârstă de 69 de ani, a revenit recent în atenția publicului din cauza luptei sale cu demența frontotemporală. În martie 2022, familia sa a anunțat că se va retrage din actorie din motive de sănătate.

După ce diagnosticul lui Willis a devenit public, Shepherd a vorbit cu căldură despre fostul său coleg de platou, în cadrul galei caritabile Race to Erase MS, desfășurată la Los Angeles, în mai 2022.

„Îl voi iubi mereu pe Bruce”, a declarat Shepherd pentru Extra.

Ea i-a lăudat carisma naturală și felul în care a obținut rolul din „Moonlighting”, moment de cotitură ce i-a lansat cariera pe marele ecran, cu filme de succes precum „Die Hard”, „Pulp Fiction” și „The Sixth Sense”.

Cybill Shepherd îmbrăcată într-o rochie roșie, vorbind la microfon
Cybill Shepherd îmbrăcată cu o bluză bleumarin cu detalii florale și pantaloni din denim
Cybill Shepherd îmbrăcată cu o bluză bleumarin cu detalii florale și pantaloni din denim
Cybill Shepherd îmbrăcată într-o ținută complet albastră, accesorizată cu ochelari de soare
+4
Mai multe fotografii

„Trebuie să spun un singur lucru despre Bruce – nimeni altcineva nu a mai fost luat în calcul pentru rol în clipa în care el a intrat pe ușă”, a adăugat Shepherd.

Cum arată Kitty Cepraga la 45 de ani. Actrița, stabilită în Italia de 21 de ani, se întoarce în țară în septembrie...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Mi-e ruşine să spun” Ce a putut dezvălui Ion Ţiriac despre pensia uriaşă pe care o primeşte de la statul român &#8220;Mi-e ruşine să spun&#8221; Ce a putut dezvălui Ion Ţiriac despre pensia uriaşă pe care o primeşte de la statul român
Observatornews.ro Locul din România care îi atrage pe turiştii străini. Maximilian a mers peste 1.400 de km pentru asta Locul din România care îi atrage pe turiştii străini. Maximilian a mers peste 1.400 de km pentru asta

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Retreat Vama Veche, comedia verii cu Laura Cosoi, Adela Popescu și Răzvan Fodor e în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Retreat Vama Veche, comedia verii cu Laura Cosoi, Adela Popescu și Răzvan Fodor e în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon Joi, 14.08.2025, 00:21
Mireasa sezonul 12, 15 august 2025. Povestea de viață a Costinei: La 16 ani am avut primul job! Mireasa sezonul 12, 15 august 2025. Povestea de viață a Costinei: La 16 ani am avut primul job! Vineri, 15.08.2025, 16:10 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 14 august 2025. Infidelitatea. Bărbatul înșală fizic, femeia emoțional? Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 14 august 2025. Infidelitatea. Bărbatul înșală fizic, femeia emoțional? Joi, 14.08.2025, 19:00 Insula iubirii Sezonul 9, 13 august 2025. Ispita Cristina Scarlevschi, dans la bară! Reacția băieților Insula iubirii Sezonul 9, 13 august 2025. Ispita Cristina Scarlevschi, dans la bară! Reacția băieților Miercuri, 13.08.2025, 23:50
Mai multe
Citește și
Ioana Tufaru a ajuns la spital cu Salvarea, direct de pe stradă. Ce a pățit: „Mi-au pus perfuzie”
Ioana Tufaru a ajuns la spital cu Salvarea, direct de pe stradă. Ce a pățit: „Mi-au pus perfuzie”
Jador a filmat clip pentru noua lui piesă alături de ispitele Oana Monea și Sorin Encică. Ce roluri au avut cei doi și ce au spus
Jador a filmat clip pentru noua lui piesă alături de ispitele Oana Monea și Sorin Encică. Ce roluri au avut cei...
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x