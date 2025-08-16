Cum arată Cybill Shepherd la 75 de ani. Partenera lui Bruce Willis din "Maddie și David", surprinsă recent în public

Fanii îndrăgitelor seriale din anii ’80 au avut parte de o surpriză plăcută vineri, când actrița Cybill Shepherd a fost văzută în Los Angeles.

Cybill Shepherd, care și-a început cariera ca model și a devenit cunoscută în 1972 datorită rolului din „The Last Picture Show”, a apărut vineri la premiera piesei „Heartbreak Kid”, zâmbitoare și într-o formă excelentă.

Cum arată Cybill Shepherd la 75 de ani

Îmbrăcată într-o bluză veselă, cu imprimeu floral, și o pereche de blugi lejeri, actrița era departe de stilul boho-chic pe care îl afișa în rolul obiectului fascinației lui Travis Bickle (Robert De Niro) din „Taxi Driver”.

Cu ochelari de soare și pantofi comozi, Cybill era, de asemenea, foarte diferită de imaginea sa glam din perioada în care o interpreta pe Madelyn Hayes în serialul polițist-dramatic „Moonlighting” sau "Maddie și David" (1985–1989), alături de Bruce Willis.

Deși chimia lor pe ecran era de necontestat, cei doi au avut, în realitate, o relație extrem de tensionată.

„Îmi amintesc că, la un moment dat, în timpul filmărilor, ajunsesem pur și simplu să ne urâm”, mărturisea Cybill în 2005, referindu-se la relația profesională tumultuoasă dintre ea și Bruce.

Ea a adăugat: „Oricum, era un serial imprevizibil, dar tocmai asta îl făcea grozav”.

Cel mai recent rol al îndrăgitei actrițe a fost cel al scriitoarei Nancy Crampton-Brophy, în filmul TV din 2023 „How to Murder Your Husband”, scris și regizat de Stephen Tolkin.

Partenerii ei de distribuție în acest proiect au fost Steve Guttenberg, Sandy Minh Abley și Primo Allon.

Rolul care a făcut-o celebră

Născută în Memphis, Shepherd a devenit celebră datorită rolului din popularul serial „Moonlighting”, unde a jucat alături de Bruce Willis, interpretând-o pe Maddie, partenera personajului său, David Addison, în comedia dramatică.

A primit laude pe scară largă pentru interpretarea sa, serialul fiind difuzat pe ABC între 1985 și 1989.

Shepherd a câștigat două Globuri de Aur pentru „Cea mai bună interpretare feminină într-un serial de televiziune – Comedie sau musical” în 1986 și 1987, iar în 1988 a mai fost nominalizată o dată.

În plus, tot în 1988 a primit o nominalizare la premiile Emmy pentru rolul din acest serial, relatează Daily Mail.

Mai târziu, între 1995 și 1997, Shepherd a obținut încă trei nominalizări la Emmy pentru rolul din sitcomul „Cybill”, difuzat de CBS, rol care i-a adus și un Glob de Aur în 1996, precum și o nouă nominalizare în anul următor.

Willis, în vârstă de 69 de ani, a revenit recent în atenția publicului din cauza luptei sale cu demența frontotemporală. În martie 2022, familia sa a anunțat că se va retrage din actorie din motive de sănătate.

După ce diagnosticul lui Willis a devenit public, Shepherd a vorbit cu căldură despre fostul său coleg de platou, în cadrul galei caritabile Race to Erase MS, desfășurată la Los Angeles, în mai 2022.

„Îl voi iubi mereu pe Bruce”, a declarat Shepherd pentru Extra.

Ea i-a lăudat carisma naturală și felul în care a obținut rolul din „Moonlighting”, moment de cotitură ce i-a lansat cariera pe marele ecran, cu filme de succes precum „Die Hard”, „Pulp Fiction” și „The Sixth Sense”.

„Trebuie să spun un singur lucru despre Bruce – nimeni altcineva nu a mai fost luat în calcul pentru rol în clipa în care el a intrat pe ușă”, a adăugat Shepherd.