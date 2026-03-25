Cum arată gemenii regretatului Chuck Norris. Cei doi copii au acum 24 de ani. Ce omagiu emoționant i-au adus tatălui lor

Chuck Norris avea doi copii gemeni, fată și băiat, cu soția lui Gena O’Kelley.

Dakota și Danilee au 24 de ani și au postat fiecare imagini cu regretatul lor tată pe rețelele de socializare.

Chuck Norris a murit în urmă cu aproape o săptămâna la vârsta de 86 de ani. Se pare actorul a avut nevoie de ajutorul medicilor, dar până au intervenit aceștia a fost prea târziu pentru celebrul actor.

Actorul de la Hollywood cu o carieră impresionantă a făcut istorie cu filmele de acțiune în care a jucat, fiind extrem de apreciat pentru talentul tău.

Cum arată gemenii în vârstă de 24 de ani ai regretatului Chuck Norris

Chuck Norris a plecat din această lume lâsând în urmă o familie îndurerată și milioane de fani care regretă pierderea lui.

Gemenii actorului, Danilee și Dakota, au acum 24 de ani și sunt cei mai mici copii ai regretatului Chuck Norris. Dakota și Danilee sunt copiii lui Chuck Norris cu soția lui, Gena O’Kelley, născuți în 2001. Ei au fost cei care au completat perfect tabloul lor de familie, având împreună o viață minunată, încununată de multă iubire.

Dakota, fiul celebrului actor i-a adus un omagiu tatălui său, postând pe rețelele de socializare un mesaj emoționant.

„Tată, e greu să găsesc cuvintele potrivite pentru asta, dar voi face tot posibilul. Ai fost omul pe care l-am admirat toată viața mea. Generozitatea ta, bunătatea ta, curajul tău, integritatea ta, puterea ta, disciplina ta și credința ta în Domnul au fost doar câteva dintre lucrurile pe care le-am admirat întotdeauna la tine. Ți-ai trăit viața cu scop și cu dragoste pentru toți oamenii. Cel mai bun tată pe care Dumnezeu mi l-ar fi putut da vreodată și cel mai bun om pe care l-am cunoscut vreodată. Îți mulțumesc pentru tot ce ați dat familiei noastre și pentru exemplul pe care l-ați dat în fiecare zi. Sper să pot trăi o viață care să vă onoreze și să vă facă mândri. Te iubesc, tată. Îmi va fi dor de voi pentru totdeauna”, a scris Dakota pe contul lui de Instagram.

Dakota a postat mai multe imagini cu tatăl lui și s-a declarat foarte mândru să fie fiul lui, regretând cu durere în suflet că viața nu i-a oferit mai mult timp alături de el.

Pe lângă cei doi copii din căsnicia cu Gena O’Kelley, Chuck Norris mai are alți trei copii din relații anterioare, pe Mike, în vârstă de 63 de ani, Eric, în vârstă de 60 de ani și Dina, în vârstă de 61 de ani.

Danilee, sora lui Dakota, a postat și ea un mesaj emoționant despre tatăl ei.

„A pierde un părinte este ceva pentru care nu ești niciodată pregătit. Tatăl meu a iubit atât de profund și a avut grijă de fiecare persoană din viața lui cu atâta tandrețe. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai binecuvântat cu un tată care a profitat de fiecare ocazie pentru a-mi arăta că vrea să ne ofere o viață bună. Și îți mulțumesc, tată, că m-ai susținut în toate pasiunile mele și că m-ai împins să nu mă feresc de imposibil. Promit că voi încerca mereu și pentru totdeauna să te fac mândru, chiar dacă deja îmi amintești în fiecare zi că era imposibil să nu o fac”, a scris tânăra fiică a lui Chuck Norris.

