Cum arată gemenii regretatului Chuck Norris. Cei doi copii au acum 24 de ani. Ce omagiu emoționant i-au adus tatălui lor

Chuck Norris avea doi copii gemeni, fată și băiat, cu soția lui Gena O’Kelley.

Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 25 Martie 2026, 10:26 | Actualizat Miercuri, 25 Martie 2026, 11:14
Dakota și Danilee au 24 de ani și au postat fiecare imagini cu regretatul lor tată pe rețelele de socializare. | Profimedia

Chuck Norris a murit în urmă cu aproape o săptămâna la vârsta de 86 de ani. Se pare actorul a avut nevoie de ajutorul medicilor, dar până au intervenit aceștia a fost prea târziu pentru celebrul actor.

Actorul de la Hollywood cu o carieră impresionantă a făcut istorie cu filmele de acțiune în care a jucat, fiind extrem de apreciat pentru talentul tău.

Cum arată gemenii în vârstă de 24 de ani ai regretatului Chuck Norris

Chuck Norris a plecat din această lume lâsând în urmă o familie îndurerată și milioane de fani care regretă pierderea lui.

Gemenii actorului, Danilee și Dakota, au acum 24 de ani și sunt cei mai mici copii ai regretatului Chuck Norris. Dakota și Danilee sunt copiii lui Chuck Norris cu soția lui, Gena O’Kelley, născuți în 2001. Ei au fost cei care au completat perfect tabloul lor de familie, având împreună o viață minunată, încununată de multă iubire.

Citește și: A murit Chuck Norris. Actorul avea 86 de ani

Dakota, fiul celebrului actor i-a adus un omagiu tatălui său, postând pe rețelele de socializare un mesaj emoționant.

„Tată, e greu să găsesc cuvintele potrivite pentru asta, dar voi face tot posibilul. Ai fost omul pe care l-am admirat toată viața mea. Generozitatea ta, bunătatea ta, curajul tău, integritatea ta, puterea ta, disciplina ta și credința ta în Domnul au fost doar câteva dintre lucrurile pe care le-am admirat întotdeauna la tine. Ți-ai trăit viața cu scop și cu dragoste pentru toți oamenii. Cel mai bun tată pe care Dumnezeu mi l-ar fi putut da vreodată și cel mai bun om pe care l-am cunoscut vreodată. Îți mulțumesc pentru tot ce ați dat familiei noastre și pentru exemplul pe care l-ați dat în fiecare zi. Sper să pot trăi o viață care să vă onoreze și să vă facă mândri. Te iubesc, tată. Îmi va fi dor de voi pentru totdeauna”, a scris Dakota pe contul lui de Instagram.

Dakota a postat mai multe imagini cu tatăl lui și s-a declarat foarte mândru să fie fiul lui, regretând cu durere în suflet că viața nu i-a oferit mai mult timp alături de el.

Pe lângă cei doi copii din căsnicia cu Gena O’Kelley, Chuck Norris mai are alți trei copii din relații anterioare, pe Mike, în vârstă de 63 de ani, Eric, în vârstă de 60 de ani și Dina, în vârstă de 61 de ani.

Danilee, sora lui Dakota, a postat și ea un mesaj emoționant despre tatăl ei.

„A pierde un părinte este ceva pentru care nu ești niciodată pregătit. Tatăl meu a iubit atât de profund și a avut grijă de fiecare persoană din viața lui cu atâta tandrețe. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai binecuvântat cu un tată care a profitat de fiecare ocazie pentru a-mi arăta că vrea să ne ofere o viață bună. Și îți mulțumesc, tată, că m-ai susținut în toate pasiunile mele și că m-ai împins să nu mă feresc de imposibil. Promit că voi încerca mereu și pentru totdeauna să te fac mândru, chiar dacă deja îmi amintești în fiecare zi că era imposibil să nu o fac”, a scris tânăra fiică a lui Chuck Norris.

Citește și: Ultimele imagini cu Chuck Norris înainte să moară: ce tehnici de luptă a împărtășit cu fanii și online

Primul mesaj al lui Valentin Sanfira după despărțirea de Codruța Filip. Ce detaliu au observat fanii artistului de muzic... Olivia Niță este actrița română ce joacă într-un film produs de Morgan Freeman și Kevin Costner...
AS.ro Numele lui Ion Ţiriac a fost modificat de două ori. Ce scrie, de fapt, în buletinul magnatului Numele lui Ion Ţiriac a fost modificat de două ori. Ce scrie, de fapt, în buletinul magnatului
Observatornews.ro Vremea se schimbă radical în aproape toată țara. Vânt și ploi moderate până duminică Vremea se schimbă radical în aproape toată țara. Vânt și ploi moderate până duminică
Antena 3 Un cuplu a divorțat la 3 minute după nuntă. Mireasa s-a enervat din cauza unui comentariu făcut de mire Un cuplu a divorțat la 3 minute după nuntă. Mireasa s-a enervat din cauza unui comentariu făcut de mire
SpyNews Ce i-a interzis BDLP Cristinei Pucean când erau împreună! Abia acum s-a aflat Ce i-a interzis BDLP Cristinei Pucean când erau împreună! Abia acum s-a aflat

Citește și
Câți bani plătește Nidia Moculescu la bancă pentru ratele tatălui ei. Cu ce datorii a rămas fiica lui Horia Moculescu
Câți bani plătește Nidia Moculescu la bancă pentru ratele tatălui ei. Cu ce datorii a rămas fiica lui Horia...
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani Catine.ro
Cât de bogat este, de fapt, fostul soț al Andreei Popescu. Ce avere ar avea Rareș Cojoc
Cât de bogat este, de fapt, fostul soț al Andreei Popescu. Ce avere ar avea Rareș Cojoc
Cum arată astăzi cei doi copii ai actorului William Levy. Christopher este leit tatălui său celebru
Cum arată astăzi cei doi copii ai actorului William Levy. Christopher este leit tatălui său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Motivul ascuns pentru care o femeie a fost dată afară din apartamentul în care a locuit 16 ani: proprietarul i-a spus doar că vrea să-l „folosească”
Motivul ascuns pentru care o femeie a fost dată afară din apartamentul în care a locuit 16 ani: proprietarul i-a... Libertatea.ro
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună AntenaSport
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de anunțul divorțului de Rareș Cojoc a ieșit acum la iveală. Foto
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de... Elle
Ce i-a interzis BDLP Cristinei Pucean când erau împreună! Abia acum s-a aflat
Ce i-a interzis BDLP Cristinei Pucean când erau împreună! Abia acum s-a aflat Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară HelloTaste.ro
Un cuplu a divorțat la 3 minute după nuntă. Mireasa s-a enervat din cauza unui comentariu făcut de mire
Un cuplu a divorțat la 3 minute după nuntă. Mireasa s-a enervat din cauza unui comentariu făcut de mire Antena3.ro
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor useit
Salariile medicilor ar putea fi stabilite în funcție de performanță! Ce schimbări anunță ministrul Sănătății
Salariile medicilor ar putea fi stabilite în funcție de performanță! Ce schimbări anunță ministrul Sănătății BZI
Minerii au ajuns din nou la București. Energia României se prăbușește cu 30%
Minerii au ajuns din nou la București. Energia României se prăbușește cu 30% Jurnalul
Cristina Spătar, dată în judecată de soțul său. Răspunsul ei i-a surprins pe fani: Habar nu am...
Cristina Spătar, dată în judecată de soțul său. Răspunsul ei i-a surprins pe fani: Habar nu am... Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Vremea se schimbă radical în aproape toată țara. Vânt și ploi moderate până duminică
Vremea se schimbă radical în aproape toată țara. Vânt și ploi moderate până duminică Observator
Cauze ale senzației de amețeală. Ce poate provoca acest simptom
Cauze ale senzației de amețeală. Ce poate provoca acest simptom MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Psoriazisul în sarcină: efecte asupra sarcinii și modalități de tratament
Psoriazisul în sarcină: efecte asupra sarcinii și modalități de tratament DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii UseIT
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară Hello Taste
