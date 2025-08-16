Cum arată Kitty Cepraga la 45 de ani. Actrița, stabilită în Italia de 21 de ani, se întoarce în țară în septembrie

Kitty Cepraga, care făcea furori în România la începutul anilor 2000, s-a mutat în Italia în urmă cu 21 de ani, unde și-a construit o carieră artistică de succes.

Recent, actrița a anunțat că, în septembrie, se va întoarce în țară pentru a primi o distincție importantă.

Cum arată Kitty Cepraga la 45 de ani

Actrița, în vârstă de 45 de ani, locuiește la Roma și se menține într-o formă de invidiat. Recent, a primit o distincție de prestigiu, oferită chiar de președintele Italiei, Sergio Mattarella.

În septembrie, Kitty Cepraga se va întoarce la București pentru a primi titlul de Cavaler al Ordinului Stelei Italiei, distincție acordată de președintele Sergio Mattarella, în cadrul unei ceremonii la Ambasada Italiei din Capitală.

„Sunt fericită că am fost aleasă pentru a primi această distincție onorantă care mi se acordă pentru promovarea artistică a Italiei în lume, în speță în România. Ceremonia va avea loc în curând la Ambasada Italiei din București. Voi susține și un speech pentru promovarea cultural artistică a acestei țări minunate”, a declarat ea pentru Viva.ro.

Actrița va primi distincția în septembrie

Actrița va primi distincția în luna septembrie, deoarece până atunci este plecată din țară împreună cu fiica ei.

„Probabil evenimentul va avea loc în luna septembrie întrucât am anunțat că nu voi fi în București până atunci”, a precizat Cepraga.

Kitty are o fiică minunată, Aurora May, în vârstă de 10 ani, pe care o adoră și care îi aduce multă bucurie și iubire în viață.

„Fetița mea este minunată. A crescut. Îmi umple sufletul și viața cu iubire”, a spus Kitty despre fiica ei, Aurora.

Kitty Cepraga are cetățenie dublă: română și italiană. „În ultimii ani am jucat atât în România, cât și în Italia. Acolo este a doua casă a mea. Încă lucrez la debutul meu în lung metraj și scriu de zor la acest scenariu. Merg în continuare cu meseria pe care mi-am dorit să o fac încă din copilărie.

Sunt mereu cu valizele la ușă – cum se spune – și foarte des merg acolo, deoarece agenția care mă impresariază din Roma mă cheamă destul de des la castinguri în Italia, unde am și lucrat foarte mult și anul acesta”, a mai spus actrița pentru sursa citată.

Actrița s-a căsătorit în 2011 și are o fiică

În 2011, Kitty s-a căsătorit cu James Goodwin, cu care are o fiică de 10 ani, Aurora May, însă mariajul lor nu a rezistat.

„Au fost momente, cât încă locuiam în România, în care am considerat că eram un pic nedreptățită, în care s-au spus pe seama mea răutăţi, lucruri neadevărate… Şi-apoi, aveam 20 de ani când am devenit persoană publică.

În ciuda succesului, n-aveam experienţa showbizului şi riscam să ies din decor, exista pericolul ca frumoasa corabie a visurilor mele să se izbească de vreun zid”, spunea Kitty, în urmă cu ceva timp, potrivit Cancan.

Kitty Cepraga, pe numele ei real Kristina Cepraga, s-a făcut remarcată odată cu apariția în emisiunea de mare succes „Școala vedetelor”. La începutul anilor 2000, era considerată una dintre cele mai frumoase vedete, cucerind publicul prin aparițiile sale în diverse proiecte importante. Cu toate acestea, a ales să se retragă din lumina reflectoarelor și să urmeze alt drum.