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Gabi Torje, mesaj după răsturnarea de situație de la Asia Express. Ce a spus despre momentul care putea schimba totul

Gabi Torje a publicat un mesaj după Cursa pentru Ultima Șansă de la Asia Express. Ce a spus despre răsturnarea de situație cu ștampilele și calificarea în finală?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 05 Noiembrie 2026, 09:21 | Actualizat Joi, 05 Noiembrie 2026, 09:22
Gabi Torje, mesaj după răsturnarea de situație de la Asia Express. Ce a spus despre momentul care putea schimba totul | Facebook
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Cursa pentru Ultima Șansă de la Asia Express a fost una tensionată, cu răsturnări de situație și momente care le-au pus la încercare rezistența concurenților. În urma probelor, trei echipe s-au calificat în marea finală: Valerie și Alex Gîlcă, Gabi Torje și Alexuc, respectiv Mirela Vaida și Oana Tomoiagă.

Gabi Torje, mesaj după Cursa pentru Ultima Șansă de la Asia Express

După încheierea competiției, Gabi Torje a publicat un mesaj în mediul online, în care le-a mulțumit celor care i-au susținut pe el și pe coechipierul său. Fostul fotbalist a făcut referire și la momentul în care ștampilele cu puncte au schimbat cursul întrecerii.

„Dacă nu era răsturnarea de situație cu ștampilele nu ne mai vedeați și astăzi la TV📺 Mulțumim pentru toată susținerea voastră și nu este nimeni ajutat sau încurcat în această emisiune, a fost doar vorba de o alegere la acea cutie!”, a transmis Gabi Torje în mediul online.

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Concurentul a făcut astfel trimitere la momentul care le-ar fi putut schimba parcursul în competiție. Ștampilele cu puncte nu au fost în favoarea echipei sale, însă Gabi Torje și Alexuc nu s-au lăsat descurajați de această întorsătură de situație.

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Ce a spus despre momentul care putea schimba totul

Cei doi au continuat cursa și au încercat să recupereze terenul pierdut, mobilizându-se pentru a duce probele la bun sfârșit. În cele din urmă, efortul lor le-a permis să revină în competiție și să obțină un loc în marea finală.

Mesajul lui Gabi Torje vine după o etapă în care fiecare alegere și fiecare secundă au putut face diferența. Concurentul a ținut să le mulțumească celor care au fost alături de echipa sa și să sublinieze că rezultatul a fost influențat de alegerile făcute în timpul jocului.

Astfel, Gabi Torje și Alexuc se numără printre echipele care continuă lupta pentru marele trofeu Asia Express, alături de Valerie și Alex Gîlcă și de Mirela Vaida și Oana Tomoiagă.

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