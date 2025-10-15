Cum arată mezina cofondatorului Apple, Steve Jobs. Eve este superbă. Pasiunile sale se îndepărtează de afacerea tatălui ei

Eve Jobs a intrat în atenția presei internaționale după cea mai recentă apariție la Săptămâna Modei de la Milano. Iată cum arată tânăra.

Eve Jobs este cea de-a treia și cea mai mică dintre fiice lui Steve Jobs, cofondator și CEO Apple, și Laurene Powell Jobs, femeie de afaceri. Mai are un frate și două surori: Reed Jobs (născut pe 22 septembrie 1991) și Erin Siena Jobs (născută pe 19 august 1995) și o soră vitregă din relația lui Steve Jobs cu Chrisann Brennan, Lisa Brennan-Jobs (născută pe 17 mai 1978).

Cine este Eve Jobs, mezina cofondatorului Apple, Steve Jobs

Eve Jobs s-a născut pe 9 iulie 1998, în Palo Alto, California. Laurene Powell Jobs le-a insuflat copiilor valori morale deosebite, impunându-le regulile cuvenite vârstei, dar în același timp lăsându-i să-și dezvolte curiozitatea și să se ocupe de propriile pasiuni.

Astfel, Eve a îmbinat studiul cu echitația. Tânăra a absolvit Stanford University în 2021, secțiunea Science, Technology, and Society, cu o licență în Istorie și Politică Externă.

Alegerea universității a fost una bazată și pe emoții, deoarece la Stanford s-au întâlnit părinții ei. Steve Jobs ținea o prelegere în fața studenților când Laurene i-a captat atenția.

Eve este pasionată de echitație și din copilărie a fost o alegere profesională, ajungând să concureze la nivel înalt. Acest hobby a ajutat-o să se dezvolte ca persoană.

„Călăritul m-a determinat să fiu întotdeauna modestă. Este minunat să vezi că efortul tău dă roade, dar trebuie să fii întotdeauna la înălțime... M-a învățat să fiu independentă, m-a învățat ce înseamnă dedicarea și perseverența. Abilități pe care le pot utiliza în toate aspectele vieții”, declara ea în 2016, conform unei surse.

În 2019, concura la nivel profesional și ocupa locul V pe lista celor mai buni călăreți până în vârsta de 25 de ani. La momentul respectiv își dorea să concureze la Jocurile Olimpice: „Să pot concura la Jocurile Olimpice ar fi un vis împlinit. Sunt competitivă, iar asta mă determină să îmi doresc să fiu tot timpul mai bună. Îmi face plăcere să încerc să devin mai bună.”

Eve era în cărți pentru a ajunge la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020, însă au fost amânate, din cauza pandemiei: „Eram la un punct de cotitură. Îmi atinsesem toate obiectivele pe care le puteam avea în ceea ce privește sportul respectiv și am simțit că sunt împăcată cu mine.”

Ea a îmbinat întotdeauna perfect școala cu echitația, având rezultate excepționale atât la una, cât și la cealaltă.

„Acum - în carantină - școala este în online, astfel că pot să-mi fac programul în funcție de cel al cailor. De obicei călăresc de la 9 la 13, iar în restul zilei studiez”, spunea ea în mai 2020, conform sursei menționate anterior.

„Îmi dau licența în Istorie cu focus pe Politica Externă. Mai am un an și chiar îmi pare rău să termin. Cred că în viitor o să îmi concentrez atenția pe echitație. Totodată, simt că mă atrage și altceva și ar trebui să îi acord importanță. Asta îmi dă o stare de bine în general”, mai relata ea.

Eve a atras toate privirile la Săptămâna Modei de la Milano

Mutându-și atenția de la competițiile de echitație spre un alt hobby a dus-o pe podiumurile de modă. A debutat în fashion la vârsta de 22 de ani, într-o campanie Glossier. În 2021, a defilat pentru Coperni, colecția Ready-to-Wear Look 43.

„Nu pot să descriu cât de extraordinară este această colecție. A fost o onoare să fiu parte din viziunea Coperni. Felicitări, dragilor”, a împărtășit ea la momentul respectiv pe rețelele de socializare.

De atunci a participat din primul rând la numeroase show-uri de modă sau la evenimente pe covorul roșu. Aceasta a fost prezentă și la Săptămâna Modei de la Milan, la prezentarea colecției brandului Bottega Veneta.

Deși nu este extrem de activă pe rețelele de socializare, uneori postează imagini de la concursuri de echitație, prezentări de modă sau din viața de zi cu zi, arătându-și calitățile de fotograf.

Aceasta a dat dovadă de abilități artistice încă de mică, atunci când îl însoțea pe Steve Jobs la serviciu și unde desena pe o tablă albă. Tânăra mărturisește că încă este tabla respectivă în biroul care a aparținut tatălui ei.

„Am vagi amintiri cu mine ducându-mă cu el la muncă și desenând pe una dintre tablele albe din biroul lui, care cred că încă mai este acolo și astăzi, cu mâzgălelile mele. Probabil, fără să-mi dau seama, asimilam toată frumusețea designului din jurul meu”, spunea Eve.

În biografia Steve Jobs, scrisă de Walter Isaacson, este specificat faptul că CEO-ul Apple o considera pe mezina sa „hotărâtă și foarte amuzantă”. Autorul precizează și că micuța o suna pe asistenta tatălui ei pentru a se asigura că este trecută în agenda lui. Eve mărturisește însă că nu ține minte ca acest lucru să se fi întâmplat.

Eve colecționează tricouri Apple vintage. Unul este cu siguranță preferatul său, din era Computer 1: pe partea din față este scris „Eva a avut o idee minunată”, iar pe spate: „A ales un Apple [măr]”.

„Înseamnă atât de mult pentru mine. Zâmbesc mereu când îl port”, a declarat tânăra.

Numele ei are o influență biblică și este și un indiciu spre compania înființată de tatăl ei.

Eve Jobs este căsătorită cu olimpicul Harry Charles, care îi împărtășește iubirea pentru cai și competiție. Cei doi și-au unit destinele în iulie 2025 într-o ceremonie privată în Cotswolds, conform unei surse.

Eve și Harry formează un cuplu din 2022, dar au făcut totul public abia la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, unde tânărul a câștigat medalia de aur la echipe la sărituri. Sunt un cuplu discret, însă au anunțat logodna anul trecut în septembrie.