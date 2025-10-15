Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cum arată mezina cofondatorului Apple, Steve Jobs. Eve este superbă. Pasiunile sale se îndepărtează de afacerea tatălui ei

Cum arată mezina cofondatorului Apple, Steve Jobs. Eve este superbă. Pasiunile sale se îndepărtează de afacerea tatălui ei

Eve Jobs a intrat în atenția presei internaționale după cea mai recentă apariție la Săptămâna Modei de la Milano. Iată cum arată tânăra.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 15 Octombrie 2025, 16:50 | Actualizat Miercuri, 15 Octombrie 2025, 16:50
Galerie
Cum arată mezina cofondatorului Apple, Steve Jobs | GettyImages, ProfiMedia

Eve Jobs este cea de-a treia și cea mai mică dintre fiice lui Steve Jobs, cofondator și CEO Apple, și Laurene Powell Jobs, femeie de afaceri. Mai are un frate și două surori: Reed Jobs (născut pe 22 septembrie 1991) și Erin Siena Jobs (născută pe 19 august 1995) și o soră vitregă din relația lui Steve Jobs cu Chrisann Brennan, Lisa Brennan-Jobs (născută pe 17 mai 1978).

Citește și: Suma uriașă cu care s-a vâdut o pereche de papuci folosiți de Steve Jobs. Urmele picioarelor sale au crescut prețul considerabil

Cine este Eve Jobs, mezina cofondatorului Apple, Steve Jobs

Eve Jobs s-a născut pe 9 iulie 1998, în Palo Alto, California. Laurene Powell Jobs le-a insuflat copiilor valori morale deosebite, impunându-le regulile cuvenite vârstei, dar în același timp lăsându-i să-și dezvolte curiozitatea și să se ocupe de propriile pasiuni.

Articolul continuă după reclamă

Astfel, Eve a îmbinat studiul cu echitația. Tânăra a absolvit Stanford University în 2021, secțiunea Science, Technology, and Society, cu o licență în Istorie și Politică Externă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Alegerea universității a fost una bazată și pe emoții, deoarece la Stanford s-au întâlnit părinții ei. Steve Jobs ținea o prelegere în fața studenților când Laurene i-a captat atenția.

Eve este pasionată de echitație și din copilărie a fost o alegere profesională, ajungând să concureze la nivel înalt. Acest hobby a ajutat-o să se dezvolte ca persoană.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Călăritul m-a determinat să fiu întotdeauna modestă. Este minunat să vezi că efortul tău dă roade, dar trebuie să fii întotdeauna la înălțime... M-a învățat să fiu independentă, m-a învățat ce înseamnă dedicarea și perseverența. Abilități pe care le pot utiliza în toate aspectele vieții”, declara ea în 2016, conform unei surse.

Citește și: Eve Jobs, moștenitoarea imperiului lui Steve Jobs, surprinsă de paparazzi la plajă. Ce s-a văzut când nu știa că este pozată

În 2019, concura la nivel profesional și ocupa locul V pe lista celor mai buni călăreți până în vârsta de 25 de ani. La momentul respectiv își dorea să concureze la Jocurile Olimpice: „Să pot concura la Jocurile Olimpice ar fi un vis împlinit. Sunt competitivă, iar asta mă determină să îmi doresc să fiu tot timpul mai bună. Îmi face plăcere să încerc să devin mai bună.”

Eve era în cărți pentru a ajunge la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020, însă au fost amânate, din cauza pandemiei: „Eram la un punct de cotitură. Îmi atinsesem toate obiectivele pe care le puteam avea în ceea ce privește sportul respectiv și am simțit că sunt împăcată cu mine.”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Fiica lui Steve Jobs a debutat în lumea modei. Cum s-a fotografiat frumoasa Eve, spre surprinderea admiratorilor

Ea a îmbinat întotdeauna perfect școala cu echitația, având rezultate excepționale atât la una, cât și la cealaltă.

„Acum - în carantină - școala este în online, astfel că pot să-mi fac programul în funcție de cel al cailor. De obicei călăresc de la 9 la 13, iar în restul zilei studiez”, spunea ea în mai 2020, conform sursei menționate anterior.

„Îmi dau licența în Istorie cu focus pe Politica Externă. Mai am un an și chiar îmi pare rău să termin. Cred că în viitor o să îmi concentrez atenția pe echitație. Totodată, simt că mă atrage și altceva și ar trebui să îi acord importanță. Asta îmi dă o stare de bine în general”, mai relata ea.

Citește și: Văduva lui Steve Jobs, la nouă ani de la decesul soțului. Cum arată una dintre cele mai bogate femei din lume

Eve a atras toate privirile la Săptămâna Modei de la Milano

Mutându-și atenția de la competițiile de echitație spre un alt hobby a dus-o pe podiumurile de modă. A debutat în fashion la vârsta de 22 de ani, într-o campanie Glossier. În 2021, a defilat pentru Coperni, colecția Ready-to-Wear Look 43.

„Nu pot să descriu cât de extraordinară este această colecție. A fost o onoare să fiu parte din viziunea Coperni. Felicitări, dragilor”, a împărtășit ea la momentul respectiv pe rețelele de socializare.

De atunci a participat din primul rând la numeroase show-uri de modă sau la evenimente pe covorul roșu. Aceasta a fost prezentă și la Săptămâna Modei de la Milan, la prezentarea colecției brandului Bottega Veneta.

Citește și: Schimbarea pe care a adus-o Steve Jobs la Iphone care a șocat lumea încă de la apariția telefonului pe piață

Deși nu este extrem de activă pe rețelele de socializare, uneori postează imagini de la concursuri de echitație, prezentări de modă sau din viața de zi cu zi, arătându-și calitățile de fotograf.

Aceasta a dat dovadă de abilități artistice încă de mică, atunci când îl însoțea pe Steve Jobs la serviciu și unde desena pe o tablă albă. Tânăra mărturisește că încă este tabla respectivă în biroul care a aparținut tatălui ei.

„Am vagi amintiri cu mine ducându-mă cu el la muncă și desenând pe una dintre tablele albe din biroul lui, care cred că încă mai este acolo și astăzi, cu mâzgălelile mele. Probabil, fără să-mi dau seama, asimilam toată frumusețea designului din jurul meu”, spunea Eve.

În biografia Steve Jobs, scrisă de Walter Isaacson, este specificat faptul că CEO-ul Apple o considera pe mezina sa „hotărâtă și foarte amuzantă”. Autorul precizează și că micuța o suna pe asistenta tatălui ei pentru a se asigura că este trecută în agenda lui. Eve mărturisește însă că nu ține minte ca acest lucru să se fi întâmplat.

Citește și: Primul computer Apple din lume, conceput să “facă multe și costa puțin”, a fost vândut pentru o sumă uriașă

Eve colecționează tricouri Apple vintage. Unul este cu siguranță preferatul său, din era Computer 1: pe partea din față este scris „Eva a avut o idee minunată”, iar pe spate: „A ales un Apple [măr]”.

„Înseamnă atât de mult pentru mine. Zâmbesc mereu când îl port”, a declarat tânăra.

Numele ei are o influență biblică și este și un indiciu spre compania înființată de tatăl ei.

Eve Jobs este căsătorită cu olimpicul Harry Charles, care îi împărtășește iubirea pentru cai și competiție. Cei doi și-au unit destinele în iulie 2025 într-o ceremonie privată în Cotswolds, conform unei surse.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

colaje steve jobs și eve jobs
+96
Mai multe fotografii

Eve și Harry formează un cuplu din 2022, dar au făcut totul public abia la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, unde tânărul a câștigat medalia de aur la echipe la sărituri. Sunt un cuplu discret, însă au anunțat logodna anul trecut în septembrie.

Cum arată sora lui Gică Hagi. Elena este una dintre cele mai importante sfătuitoare ale „Regelui”...
Înapoi la Homepage
AS.ro Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public” Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România &#8211; Austria: &#8220;O fac public&#8221;
Observatornews.ro Când trebuie puse cauciucurile de iarnă la maşină. Prețurile au crescut, un set costă cel puţin 2.000 de lei Când trebuie puse cauciucurile de iarnă la maşină. Prețurile au crescut, un set costă cel puţin 2.000 de lei
Accident incredibil la examenul auto: O femeie care încerca a treia oară să ia permisul a dat peste instructor Accident incredibil la examenul auto: O femeie care încerca a treia oară să ia permisul a dat peste instructor

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Anamaria Prodan, schimbare neașteptată de look. Ce și-a făcut impresara la păr și cum arată acum
Anamaria Prodan, schimbare neașteptată de look. Ce și-a făcut impresara la păr și cum arată acum
Kevin Federline a făcut dezvăluiri neașteptate despre Britney Spears: „Ceva rău se va întâmpla dacă lucrurile nu se schimbă”
Kevin Federline a făcut dezvăluiri neașteptate despre Britney Spears: „Ceva rău se va întâmpla dacă... Catine.ro
Andreea Georgiana Ciucă reprezintă România la Miss Globe 2025. Cine este tânăra
Andreea Georgiana Ciucă reprezintă România la Miss Globe 2025. Cine este tânăra
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„Ai văzut țăran prost?! Ăștia sunt șmecheri! Păi, noi suntem idioți?” Murăturile din Piața Obor s-au scumpit mai mult decât carnea
„Ai văzut țăran prost?! Ăștia sunt șmecheri! Păi, noi suntem idioți?” Murăturile din Piața Obor s-au... Libertatea.ro
Cât costă construcția unei case de la zero în 2025: ”Multă lume se miră când aude lucrul ăsta”
Cât costă construcția unei case de la zero în 2025: ”Multă lume se miră când aude lucrul... Ziare.com
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe... AntenaSport
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…”
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…” Elle
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului criminal din Mureș
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului... Spynews.ro
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Spaghetti cu lămâie, usturoi și parmezan. Cea mai simplă, dar gustoasă rețetă de paste
Spaghetti cu lămâie, usturoi și parmezan. Cea mai simplă, dar gustoasă rețetă de paste HelloTaste.ro
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt... Antena3.ro
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea useit
Horoscopul zilei de 16 octombrie 2025. Berbecii exersează calmul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 16 octombrie 2025. Berbecii exersează calmul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Pilonul II de pensii: bagi 10 lei, primești 8. Românii pierd 20% din contribuția la pensia privată obligatorie
Pilonul II de pensii: bagi 10 lei, primești 8. Românii pierd 20% din contribuția la pensia privată obligatorie Jurnalul
Sabina, sora lui Gabi Bădălău, a devenit mamă pentru prima dată. Cum arată proaspăta mămică
Sabina, sora lui Gabi Bădălău, a devenit mamă pentru prima dată. Cum arată proaspăta mămică Kudika
De ce ar fi bine să stropești pomii de măr cu sare în octombrie. Soluția simplă care elimină lichenii și parchiile de pe scoarță
De ce ar fi bine să stropești pomii de măr cu sare în octombrie. Soluția simplă care elimină lichenii și... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Satul din România cu pământuri bogate, repopulat de orăşeni. Localnicii au plecat cu zeci de ani în urmă
Satul din România cu pământuri bogate, repopulat de orăşeni. Localnicii au plecat cu zeci de ani în urmă Observator
Remedii naturale pentru afte bucale. Cum poți trata infecțiile orale
Remedii naturale pentru afte bucale. Cum poți trata infecțiile orale MediCOOL
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Singura zodie din horoscop care nu se înțelege cu nimeni. De ce este considerată cea mai dificilă din zodiac
Singura zodie din horoscop care nu se înțelege cu nimeni. De ce este considerată cea mai dificilă din zodiac Gandul
Adio, țigări cu filtru și electronice! Veste dură pentru fumătorii români
Adio, țigări cu filtru și electronice! Veste dură pentru fumătorii români CanCan
Întârzierea vorbirii la copii: cauze, simptome și tratament
Întârzierea vorbirii la copii: cauze, simptome și tratament DeParinti
Noul film al lui Paul Mescal a fost bine primit de critici, dar și de public. „Hamnet”, lăudat ca fiind „sublim” și demn de un Oscar
Noul film al lui Paul Mescal a fost bine primit de critici, dar și de public. „Hamnet”, lăudat ca fiind... ZUTV
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare UseIT
Cum faci muștar de casă. Rețeta simplă, fără conservanți
Cum faci muștar de casă. Rețeta simplă, fără conservanți Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x