Cum arată reședința de lux a Iuliei Albu, evaluată la 1,2 milioane de euro. Vila are trei sobe de patrimoniu

Iulia Albu s-a mutat într-o casă deosebită, evaluată la 1,2 milioane de euro.

Ea a explicat că nu a plătit întreaga sumă, pentru că a cumpărat doar un etaj al vilei, însă spune că este locuința pe care și-a dorit-o dintotdeauna.

Cum arată reședința de lux a Iuliei Albu

La începutul lui 2025, Iulia Albu și-a cumpărat o casă impresionantă, listată la suma de 1.2 milioane de euro, decorată cu oglinzi venețiene, lăzi de zestre și porțelanuri. Vedeta a precizat că a cumpărat doar un etaj, la un preț accesibil, și că aceasta este locuința pe care și-a dorit-o dintotdeauna.

Totodată, a aflat că noua casă a fost cândva reședința jurnalistului român Pamfil Șeicaru, decedat în 1980.

„La începutul acestui an, am devenit proprietara unei minunăţii de case, situată într-o zonă foarte bună din Bucureşti. Este casa pe care mi-am dorit-o mereu. Imobilul a fost listat iniţial la vânzare pentru suma de 1.200.000 de euro, iar eu am achiziţionat un întreg etaj şi am avut norocul să o cumpăr la un preţ incredibil pentru valoare pe care o are.

Este o casă veche, într-o zonă protejată şi are o poveste aparte. La un moment dat a funcţionat ca reşedinţă şi pentru Pamfil Şeicaru, din ceea ce am reuşit să aflu până în prezent”, a declarat Iulia Albu.

Vila are sobe de patrimoniu și camere înalte de patru metri

Fosta soție a lui Mihai Albu a vorbit despre casa pe care și-a cumpărat-o și, chiar dacă necesită renovări, spune că este încântată de alegerea făcută.

Vedeta s-a declarat cucerită de cele trei sobe de patrimoniu găsite în casă și vrea să le redea strălucirea de altădată, păstrând astfel autenticitatea locului. Și camerele de aproape patru metri înălțime au impresionat-o de la prima vizită, una dintre ele urmând să fie transformată într-un dressing generos.

„Interioarele sunt fastuoase, dar necesită renovări atente. Toate spaţiile vor fi amenajate respectând intenţia iniţială a constructorului casei cu protejarea elementelor de decor interior şi restaurarea lor de către specialişti în domeniu.

Am păstrat toate sobele, casa are trei sobe de patrimoniu, iar în prezent sunt în curs de restaurare. Toate camerele au înălţimea de 4 metri, iar una va fi dedicată dressingului şi îmi propun să fie suficient de încăpător pentru toate lucrurile pe care le deţin.

Se lucrează la acest proiect şi cu siguranţă va fi un spaţiu de poveste pe care o să-l vedeţi cu siguranţă când o să fie gata”, a explicat Iulia pentru Cancan.ro.

Iulia Albu a slăbit 12 kilograme în trei săptămâni

Recent, Iulia Albu a surprins pe toată lumea cu o siluetă mai suplă, cântărind cu 12 kilograme mai puțin.

În ultima vreme, vedeta s-a retras din lumina reflectoarelor, fiind ocupată cu renovarea noii sale case, o locuință istorică dintr-o zonă bună a Capitalei. După ce a împărtășit detalii despre lucrări pe rețelele sociale, Iulia Albu i-a surprins pe fani cu silueta sa.

„După 12 kg pierdute în mai puțin de 3 săptămâni am înțeles ca este momentul să mă opresc și să mă focusez pe mine. Am nevoie de ajutor, iar acum am găsit echipa perfectă pentru a depăși acest moment”, a spus ea în mediul online.

Pentru a se simți mai bine, Iulia a început câteva proceduri de întreținere. Vedeta a recunoscut că, pe lângă faptul că a slăbit mult, în ultima perioadă se confruntă și cu probleme de somn, iar tratamentele o ajută să își îmbunătățească starea.