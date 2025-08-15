Cum arată acum Iulia Albu după ce a slăbit 12 kilograme în 3 săptămâni. La ce proceduri a apelat

Iulia Albu și-a surprins urmăritorii de pe rețelele de socializare când a apărut total transformat într-un video pe care l-a postat.

Iulia Albu, celebrul critic de modă, a dezvăluit recent că a urmat o cură de slăbire drastică și a reușit să slăbească 12 kilograme în doar 3 săptămâni.

Iulia Albu a trecut printr-o transformare fizică neașteptată și i-a surprins pe internauți atunci când a apărut în mediul online arătând complet diferit.

Cum arată Iulia Albu după ce a slăbit 12 kilograme în 3 săptămâni

Creatoarea de modă a început să facă mai multe schimbări în viața ei, de la casa în care locuiește până la felul în care arată. Pentru a se menține în formă, vedeta a recunoscut că apelează la mai multe proceduri care o ajută în procesul ei de slăbire, tonifiere și stare de bine.

Iulia Albu s-a transformat complet în ultimele 3 săptămâni, iar video-ul pe care l-a postat pe contul ei de Instagram a strâns peste 4000 aprecieri din partea fanilor și foarte multe întrebări în secțiunea de comentarii din partea urmăritorilor ei.

Acestea sunt doar câteva dintre comentariile de la video-ul în care Iulia Albu apare complet transformată: „Wooow! Vreau si eu! Strălucești!”, „Ce frumoasa ești!”, „Vreau și eu să slăbesc 10 kg, să fiu schiloadă ”, „Cum ai reușit sa slăbești asa mult??”, „A injectat sigur ceva (Ozempic sau Mounjaro...sau altele)”, „Cu ajutorul aparatelor poti slabi asa repede, doar bani iti trebuie”, „Numai cineva care nu a avut o perioada mega stresantă și dacă mai adăugăm și un șoc , nu înțelege ca se poate slăbi deodată un număr mare de kilograme într-un interval foarte scurt”.

Mulți dintre cei care au văzut transformarea, au fost convinși că a slăbit în mod nesănătos și că nu e normal ca vedeta să încurajaze așa ceva. De asemenea, mulți au speculat că Iulia Albu a reușit să slăbească doar pentru că a folosit tratament extrem de scumpe.

„Nu am ținut o cură, nu a fost intenționat”, a dezvăluit Iulia Albu în secțiunea de comentarii, pentru a satisface curiozitatea internauților.

În prezent, Iulia Albu spune că nu își dorește să mai slăbească, dar vrea să învețe cum să se mențină în formă. Vedeta a dezvăluit că a testat mai multe proceduri eficiente pentru ea în ultima vreme, precum terapia transcraniană ExoMind, care stimulează creierul și reglează undele cerebrale, folosindu-se de unde electromagnetice.

„Este o senzație puțin stranie, dar foarte plăcută. Cred că mă va ajuta mult cu somnul”, a spus vedeta.

Apoi criticul de modă a încercat și capsula hiberbară unde a avut parte de oxigen concentrat la peste 95%. Se pare că acest tratament ajută la recuperarea după efort fizic, somn odihnitor și reducerea inflamației din corp.

„Camera asta este amazing! (n.r. uimitoare) Pot lucra pe telefon, pot edita…”, a explicat ea.

Ultima tehnologie pe care o prezintă în noul ei video este camera cu lumină roșie, care ajută la stimularea producerii de energie la nivel celular, ajutând implicit și la refacerea organismului.

