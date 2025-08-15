Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cum arată acum Iulia Albu după ce a slăbit 12 kilograme în 3 săptămâni. La ce proceduri a apelat

Cum arată acum Iulia Albu după ce a slăbit 12 kilograme în 3 săptămâni. La ce proceduri a apelat

Iulia Albu și-a surprins urmăritorii de pe rețelele de socializare când a apărut total transformat într-un video pe care l-a postat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 15 August 2025, 07:38 | Actualizat Vineri, 15 August 2025, 08:25
Galerie
Iulia Albu a trecut printr-o transformare fizică neașteptată și i-a surprins pe internauți atunci când a apărut în mediul online arătând complet diferit. | Antena 1

Iulia Albu, celebrul critic de modă, a dezvăluit recent că a urmat o cură de slăbire drastică și a reușit să slăbească 12 kilograme în doar 3 săptămâni.

Iulia Albu a trecut printr-o transformare fizică neașteptată și i-a surprins pe internauți atunci când a apărut în mediul online arătând complet diferit.

Cum arată Iulia Albu după ce a slăbit 12 kilograme în 3 săptămâni

Creatoarea de modă a început să facă mai multe schimbări în viața ei, de la casa în care locuiește până la felul în care arată. Pentru a se menține în formă, vedeta a recunoscut că apelează la mai multe proceduri care o ajută în procesul ei de slăbire, tonifiere și stare de bine.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Ce sumă de bani a plătit Iulia Albu pentru noua casă. S-a zvonit că ar fi fost vorba de peste un milion de euro

Iulia Albu s-a transformat complet în ultimele 3 săptămâni, iar video-ul pe care l-a postat pe contul ei de Instagram a strâns peste 4000 aprecieri din partea fanilor și foarte multe întrebări în secțiunea de comentarii din partea urmăritorilor ei.

Acestea sunt doar câteva dintre comentariile de la video-ul în care Iulia Albu apare complet transformată: „Wooow! Vreau si eu! Strălucești!”, „Ce frumoasa ești!”, „Vreau și eu să slăbesc 10 kg, să fiu schiloadă ”, „Cum ai reușit sa slăbești asa mult??”, „A injectat sigur ceva (Ozempic sau Mounjaro...sau altele)”, „Cu ajutorul aparatelor poti slabi asa repede, doar bani iti trebuie”, „Numai cineva care nu a avut o perioada mega stresantă și dacă mai adăugăm și un șoc , nu înțelege ca se poate slăbi deodată un număr mare de kilograme într-un interval foarte scurt”.

Mulți dintre cei care au văzut transformarea, au fost convinși că a slăbit în mod nesănătos și că nu e normal ca vedeta să încurajaze așa ceva. De asemenea, mulți au speculat că Iulia Albu a reușit să slăbească doar pentru că a folosit tratament extrem de scumpe.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Nu am ținut o cură, nu a fost intenționat”, a dezvăluit Iulia Albu în secțiunea de comentarii, pentru a satisface curiozitatea internauților.

Citește și: Motivul pentru care Mikaela, fiica Iuliei Albu, a decis să se mute cu tatăl ei, Mihai Albu, după ce acesta s-a căsătorit

În prezent, Iulia Albu spune că nu își dorește să mai slăbească, dar vrea să învețe cum să se mențină în formă. Vedeta a dezvăluit că a testat mai multe proceduri eficiente pentru ea în ultima vreme, precum terapia transcraniană ExoMind, care stimulează creierul și reglează undele cerebrale, folosindu-se de unde electromagnetice.

„Este o senzație puțin stranie, dar foarte plăcută. Cred că mă va ajuta mult cu somnul”, a spus vedeta.

Apoi criticul de modă a încercat și capsula hiberbară unde a avut parte de oxigen concentrat la peste 95%. Se pare că acest tratament ajută la recuperarea după efort fizic, somn odihnitor și reducerea inflamației din corp.

„Camera asta este amazing! (n.r. uimitoare) Pot lucra pe telefon, pot edita…”, a explicat ea.

Ultima tehnologie pe care o prezintă în noul ei video este camera cu lumină roșie, care ajută la stimularea producerii de energie la nivel celular, ajutând implicit și la refacerea organismului.

colaj iulia albu
+4
Mai multe fotografii

Citește și: Iulia Albu, complet nemachiată la 44 de ani. Cum s-a fotografiat diva

Ce părere are Adela Popescu de faptul că soțul ei, Radu Vâlcan, este înconjurat de ispite la Insula Iubirii: „Știm foart...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a fost “săltat” milionarul român cu trei pensii din propria casă: “Când mă uit, un securist” Cum a fost &#8220;săltat&#8221; milionarul român cu trei pensii din propria casă: &#8220;Când mă uit, un securist&#8221;
Observatornews.ro Alertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°C Alertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°C

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Urmărește-l pe Adam Driver în rolul legendarului Enzo Ferrari, omul care a schimbat pentru totdeauna lumea vitezei. Filmul Ferrari e în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Adam Driver în rolul legendarului Enzo Ferrari, omul care a schimbat pentru totdeauna lumea vitezei. Filmul Ferrari e în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon Joi, 14.08.2025, 00:21
Mireasa sezonul 12, 14 august 2025. Emily și Alex au ieșit la date lămuritor. Ce subiecte au abordat Mireasa sezonul 12, 14 august 2025. Emily și Alex au ieșit la date lămuritor. Ce subiecte au abordat Joi, 14.08.2025, 16:34 Insula iubirii Sezonul 9, 13 august 2025. Maria Avram, în lacrimi în timp ce urmărea imagini cu soțul ei! Insula iubirii Sezonul 9, 13 august 2025. Maria Avram, în lacrimi în timp ce urmărea imagini cu soțul ei! Miercuri, 13.08.2025, 23:57 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 13 august 2025. Mesaje directe sau codate? Este adevărul ascuns în spatele cuvintelor Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 13 august 2025. Mesaje directe sau codate? Este adevărul ascuns în spatele cuvintelor Miercuri, 13.08.2025, 19:00
Mai multe
Citește și
Ce părere are Adela Popescu de faptul că soțul ei, Radu Vâlcan, este înconjurat de ispite la Insula Iubirii: „Știm foarte bine”
Ce părere are Adela Popescu de faptul că soțul ei, Radu Vâlcan, este înconjurat de ispite la Insula Iubirii:...
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații Catine.ro
Vica Blochina, imagine rară alături de fiul ei. Cum arată Edan la 18 ani. Tânărul seamănă foarte bine cu tatăl lui: „Totul meu!”
Vica Blochina, imagine rară alături de fiul ei. Cum arată Edan la 18 ani. Tânărul seamănă foarte bine cu...
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele declarații! A izbucnit în lacrimi și regretă amarnic: ”Nu am gândit”
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată HelloTaste.ro
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari” Jurnalul
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă Kudika
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile din lemn
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile... Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie ilegală”
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie... ZUTV
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale UseIT
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x