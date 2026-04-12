Cum arată Robert Powell la 81 de ani. Rolul din Iisus din Nazaret i-a schimbat viața

Cum arată astăzi Robert Powell, la 81 de ani. Rolul din Iisus din Nazaret i-a adus faima, dar i-a schimbat complet viața.

Robert Powell este complet transformat la vârsta de 81 de ani. Rolul din Iisus din Nazaret i-a schimbat complet viața. Actorul britanic, ajuns la această vârstă, își amintește și astăzi de anul 1977, când se afla pe platourile de filmare pentru unul dintre cele mai intense proiecte din cariera sa.

Cum arată Robert Powell la 81 de ani

Robert Powell urmează să împlinească 82 de ani pe 1 iunie. Deși anii și-au pus amprenta asupra sa, acesta rămâne o prezență aparte. În urmă cu aproape 50 de ani, rolul lui Iisus din Nazaret i-a adus faima mondială. Interpretarea sa este considerată, și astăzi, una dintre cele mai reușite din istorie. Actorul se află în continuare în topul celor care au dat viață acestui personaj de-a lungul timpului.

Chiar dacă a trecut printr-o transformare vizibilă, Robert Powell păstrează o eleganță aparte. Dacă în urmă cu decenii avea o aură misterioasă, astăzi chipul său este marcat de trecerea timpului. Părul complet alb și trăsăturile mature îi oferă un aer diferit. Stilul său vestimentar este mult mai relaxat, iar ochelarii de vedere completează noua sa imagine. Din acest motiv, mulți oameni cu greu îl mai recunosc pe stradă.

În ciuda vârstei înaintate, actorul a rămas activ. În ultimii ani, a avut mai multe roluri de narator și a continuat să fie implicat în proiecte din industrie. Chiar dacă nu mai apare la fel de des pe marele ecran, pasiunea pentru actorie nu a dispărut.

Cum i-a schimbat viața rolul din „Iisus din Nazaret”

Interpretarea din 1977 nu a fost doar un simplu rol. A fost o adevărată capodoperă care i-a marcat întreaga viață. Deși i-a adus celebritatea, acest rol a fost și o sabie cu două tăișuri. Publicul l-a asociat atât de puternic cu personajul, încât actorului i-a fost dificil să mai obțină roluri de aceeași anvergură.

Robert Powell a vorbit deschis despre această experiență. Actorul a recunoscut că succesul uriaș a venit la pachet cu provocări neașteptate. Mulți oameni au ajuns să îl perceapă ca pe o figură religioasă, nu doar ca pe un actor.

„Nu sunt Iisus. Nu încetez să spun și să repet lumii, încă din 1977, că nu sunt Iisus Hristos. Sunt doar un actor și un comedian britanic. Mă doare și m-am săturat să văd fotografiile mele afișate în lăcașuri de cult și oameni care se roagă la mine. Am făcut doar un film pentru a trăi. Oamenii ar trebui să înceteze să mă venereze”, spunea acesta într-un interviu din trecut.

Interpretarea sa a rămas una istorică, dar nu lipsită de dificultăți. În timpul filmărilor pentru Iisus din Nazaret, actorul a fost implicat într-un accident care i-ar fi putut pune viața în pericol. Filmările au reprezentat un adevărat test pentru el, atât fizic, cât și emoțional.

Cu toate acestea, Robert Powell își amintește cu nostalgie acea perioadă. Actorul a rămas deschis și sincer în interviurile sale, chiar și după atâția ani. Rolul care l-a făcut celebru continuă să fie o parte definitorie a identității sale, iar impactul acestuia nu a dispărut nici în prezent.