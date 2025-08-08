Antena Căutare
Cum arată Simona Gherghe în costum de baie, la 47 de ani. Cum s-a pozat vedeta în vacanța din Grecia

Simona Gherghe are parte de o vacanță binemeritată în Grecia alături de soț și copii. Prezentatoarea TV se bucură de peisajele pitorești, plajele cu nisip fin și apa limpede. De asemenea, aceasta nu a ezitat să se afișeze în costum de baie pe rețelele de socializare, la 47 de ani.

Publicat: Vineri, 08 August 2025, 13:32
Cum arată Simona Gherghe în costum de baie, la 47 de ani. Cum s-a pozat vedeta în vacanța din Grecia | Captură Instagram/Antena 1

Simona Gherghe are o comunitate impresionantă de fani pe rețelele de socializare, acolo unde vorbește despre cele mai importante evenimente din viața ei.

De curând, vedeta le-a dezvăluit prietenilor virtuali că se află într-o vacanță de vis în Grecia. Simona Gherghe și familia sa au plecat într-un concediu binemeritat, după ce a luat o scurtă pauză de la platourile de filmare.

Prezentatoarea TV a ales o destinație spectaculoasă pentru a-și petrece zilele de relaxare. Simona Gherghe a profitat din plin de temperaturile ridicate, plajele frumoase și atmosfera de vacanță, însă nu a uitat de urmăritorii săi de pe Instagram.

Vedeta a decis să le povestească fanilor săi despre experiența trăită în Grecia. De asemenea, Simona Gherghe a luat pe toată lumea prin surprindere atunci când s-a afișat în costum de baie.

Simona Gherghe, imagini rare cu mama ei. Ce mesaj emoționant i-a transmis prezentatoarea TV, chiar de ziua ei: „Te iubim nespus"

Cât de bine arată Simona Gherghe în costum de baie

Simona Gherghe și soțul ei, alături de cei doi copii ai lor, se bucură din plin de o vacanță romantică în Grecia. Prezentatoarea TV a postat pe rețelele de socializare mai multe fotografii alături de familie, surprinse pe una dintre cele mai frumoase insule ale Greciei, Paros.

„Prima oprire: PAROS. O insulă în Marea Egee, jumătate liniștită, jumătate <<furioasă>>. Dar vântul ăsta le place surferilor și copiilor. E una dintre Ciclade, foarte populară, mai ales printre francezi și italieni. Frumoasă, uscată, albă, cu ape limpezi și plaje frumoase, orașele pitorești și autentice. Dar tare aglomerată în lunile de vară. Am plecat de acolo cu regretul că n-am apucat s-o vedem și pe sora mai mica, Antiparos. Dar, cine știe, o fi vreun semn să ne întoarcem”, a fost mesajul scris de Simona Gherghe în descrierea mai multor fotografii din vacanță.

Din imaginile postate pe Instagram se poate observa faptul că Simona Gherghe arată foarte bine la 47 de ani în costum de baie.

Simona Gherghe, apariție în costum de baie în vacanță. Cum se distrează prezentatoarea Mireasa la plajă

Care este motivul pentru care Simona Gherghe nu folosește filtre și Photoshop

Simona Gherghe a dezvăluit motivul pentru care nu folosește diferite aplicații din mediul online de înfrumusețare. Aceasta a explicat că își dorește ca oamenii de acasă să o vadă așa cum este ea, de fapt.

„Multă vreme îmi tot căutam defecte și găseam o grămadă! (râde) Înțelepciunea vine cu vârsta. Cred că e important să-ți setezi prioritățile și să ai un standard de decență și bun-simț. Și da, nu folosesc Photoshop, nici filtre, pentru că simt că aș minți comunitatea mea. Oamenii mă văd zilnic la televizor și știu cum arăt, nu trebuie să-mi creez o imagine falsă în mediul online”, a dezvăluit prezentatoarea de la Mireasa, potrivit Viva.

Vedeta a mai povestit că face sport ori de câte ori are ocazia și mănâncă echilibrat pentru a-și menține silueta de invidiat. Deși cariera și familia îi ocupă cea mai mare parte a timpului, aceasta nu uită să aibă grijă de aspectul fizic.

Prezentatoarea TV a explicat că nu este adepta dulciurilor, însă nu poate renunța la micile gustări sărate. În ciuda acestui obicei mai puțin sănătos, Simona Gherghe are o talie de invidiat.

Cum arată Andreea Marin în pantaloni scurți. Vedeta s-a afișat așa, iar reacțiile spun totul: „Ca la 20 de ani!"
Cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Cadoul de milioane primit de la tatăl ei
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială

Insula Iubirii | Cel mai fierbinte show al verii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la "Fiertzi
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la "Fiertzi Duminica, 03.08.2025, 20:00
Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 7 august 2025. Ispita Narcis, deghizat în sunetist, a luat prin surprindere cuplurile! Joi, 07.08.2025, 18:34
Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Miercuri, 06.08.2025, 23:54
Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. Primele atingeri între Maria Avram și ispita Cătălin: I-am dat voie! M-am simțit protejată! Miercuri, 06.08.2025, 23:20
