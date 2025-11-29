Antena Căutare
Cum arată soția lui Adrian Velea. Prezentatorul de la Acces Direct este căsătorit cu o femeie extrem de frumoasă

Cu ocazia zilei sale de naștere, prezentatorul de la Acces Direct a primit un mesaj emoționant de la soția sa. Iată cum arată Ioana Velea!

Adrian Velea și soția sa formează un cuplu discret, dar foarte apreciat. Prezentatorul de la Acces Direct și Ioana Velea sunt părinții a doi copii: Sophia și mezinul David, care a venit pe lume în vara acestui an, potrivit Spynews.

Citește și: Mirela Vaida şi Adrian Velea revin cu un nou sezon Acces Direct, pe Antena Stars. Când începe emisiunea

Adrian Velea și Ioana, soția lui, au o relație din perioada studenției. Cei doi formează un cuplu de 21 de ani, iar de 13 ani sunt căsătoriți. Fiica lor are 12 ani, iar David a venit pe lume în urmă cu doar câteva luni.

De curând, Adrian Velea și-a sărbătorit ziua de naștere, iar soția sa i-a transmis un mesaj emoționant, în care a vorbit despre cât de mult și-a dorit prezentatorul de la Acces Direct și cel de-al doilea copil, pe David.

„La mulți ani, tătic și soț iubit! Anul acesta ne sărbătorim în patru, așa cum ți-ai dorit dintotdeauna. Să ne trăiești sănătos până la adânci bătrâneți. Norocul și succesul să nu te ocolească, noi vom fi alături de tine să le sărbătorim! Te iubesc. Ioana, Sof și David”, a scris Ioana, soția lui Adrian Velea, pe rețelele de socializare, potrivit Spynews.

Citește și: Mirela Vaida și soțul ei au împlinit 16 ani de căsnicie. Cum au sărbătorit și ce imagini a publicat vedeta

Mirela Vaida a întreținut atmosfera la botezul fiului lui Adrian Velea

Adrian Velea și soția sa, Ioana, și-au botezat fiul în luna octombrie, iar de la petrecere nu a lipsit Mirela Vaida, soțul ei și cei trei copii ai cuplului.

Prezentatoarea Acces Direct nu doar că a fost prezentă la eveniment, dar a și întreținut atmosfera la petrecere, fiind extrem de bucuroasă că îi poate fi alături lui Adrian Velea într-o zi atât de importantă. Printre cei care au cântat la botez s-a numărat și Nikos Papadopoulos, mai notează sursa citată mai sus.

