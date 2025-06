Cum se apară Cătălin Crișan după ce a fost acuzat de fosta lui iubită, Camelia, că ar fi agresat-o. Ce a declarat artistul

Cătălin Crișan a reacționat la acuzațiile primite de la fosta lui iubită, Camelia, care a declarat că a fost agresată fizic de cântăreț.

Se pare că artistul ar fi fost violent cu ea pe data de 3 aprilie 2025, când Camelia a sunat la 112 și un echipaj al secției 15 de poliție din Capitală a ajuns la fața locului după ora 22.00.

Camelia le-a spus polițiștilor că a fost lovită cu pumnul, împinsă și trasă de păr de iubitul ei în vârstă de 57 ani și apoi Cătălin Crișan ar fi dat-o afară din casă.

Cătălin Crișan, prima reacție după ce a fost acuzat că a agresat-o pe fosta lui iubită

Polițiștii au întrebat-o dacă dorește ordin de protecție împotriva lui și dacă vrea să depună și plângere, însă Camelia a refuzat pe moment, dar a depus ulterior o plângere împotriva lui la Parchet.

La finalul lunii mai, însă, Camelia a mers și și-a retras plângere împotriva lui Cătălin Crișan, pe motiv că nu dorește continuarea cercetărilor. Cei doi s-au despărțit la final de mai după 2 ani de relație.

Cătălin Crișan a reacționat acum, după ce i s-au adus toate aceste acuzații și presa a preluat subiectul. Se pare că artistul nu se consideră o fire violentă și a declarat că tot ce s-a zvonit nu e adevărat. Cătălin Crișan a negat toate acuzațiile care i-au fost aduse.

Cântărețul susține că acuzațiile care i se aduc sunt aberante, adăugând că relația lui cu Camelia s-a încheiat de comun acord și în termeni amiabili.

Camelia susține cu totul altceva. Ea a declarat că iubitul ei la acea vreme ar fi jignit-o, lovit-o și bruscat-o, lucruri ce au determinat-o să depună o plângere la poliție.

„Cătălin Crișan și-a agresat partenera, a amenințat-o, a jignit-o, a șantajat-o. Totul s-a întâmplat în urmă cu o lună și jumătate. Alcoolul l-a determinat să ajungă la acest gest, să devină violent. Ea a chemat poliția. Apoi s-a făcut și o plângere penală la Parchet. El a agresat-o, a jignit-o și a amenințat-o.

Apoi Cătălin Crișan a încercat o reîmpăcare strategică, doar ca să renunțe ea la plângere. Ideea împăcării a fost ca ea să retragă acea plângere. S-a lăsat prostită de către el ca să renunțe la această plângere. Bineînțeles că nu a durat împăcarea, căci el a făcut la fel.

Ea a acceptat după primul episod de acest gen să se împace cu el, și-a retras plângerea, apoi i-a făcut același lucru. Și-a văzut doar interesul și a dat-o afară din casă. Apoi ea a mers la poliție și a depus o plângere penală la Secția 15”, a declarat o prietenă apropiată a Cameliei, pentru Cancan.ro.

Cătălin Crișan a reacționat imediat, spunând:

„Sunt nişte minciuni, nici nu se pune problema! Doamne fereşte, nici nu ştiu despre ce este vorba. Nu ştiu nimic, e o aberaţie, o prostie! Eu nu lovesc nici o muscă, ferească Dumnezeu! Au stat prietenii cu noi, ferească Dumnezeu. Mie nu mi-a spus nimic, nici măcar ea, ferească Dumnezeu!

Eu am făcut 11 ani arte marţiale, în primul an am învăţat când te lupţi cu cineva trebuie să te lupţi sportiv, în sensul acesta, în primul rând să fie bărbat, o femeie nu ai voie să o loveşti nici cu o floare, ferească Dumnezeu. Cum să vă spun eu, nu e nimic senzaţional, am rămas prieteni, vedem lucrurile diferit, practic. Ne vom ajuta dacă unul dintre noi are nevoie de celălalt”, a declarat artistul pentru Spynews.