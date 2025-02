Cum se simte Oana Gherman după operația pe care a suferit-o. La ce intervenție a apelat și ce a dezvăluit actrița

În luna ianuarie, după ce s-au întors din frumoasa lor vacanță de vis, Oana și Vlad Gherman au început să își organizeze începutul de an, spunând ce planuri au pentru anul în curs.

Pentru că au terminat filmările pentru seriale și pentru filmul la care lucrau și care urmează să apară în cinema, Oana a dezvăluit acum câteva zile pe Insta Story că ea și Vlad se bucură încă de un program lejer, de vreme ce nu mai au proiecte la care lucrează în prezent.

Oana Gherman s-a operat

Ea și soțul ei au decis să se focuseze mai mult pe sănătatea lor, atât fizică, cât și psihică, și au început cu mai mult sport, iar actrița a dezvăluit că își va face o operație la nivelul feței.

Dacă unii urmăritori au fost tentați să creadă că este vorba despre o intervenție estetică, Oana a dezvăluit că nu e vorba despre așa ceva, ci doar vrea să își facă o operație de deviație de sept care este foarte necesară pentru ea.

Frumoasa actriță a fost încântată că în sfârșit își poate rezolva această problemă de sănătate și ieri a fost la medic și a avut loc intervenția, urmând ca astăzi să fie externată.

După ce și-a revenit ieri din anestezie, Oana Gherman le-a transmis un mesaj urmăritorilor ei de pe Instagram care o asaltaseră cu mesaje frumoase încurajare.

„I’m ok! Am 2 ore m-am trezit din anestezie, cred că subestimasem puțin efectul unei anestezii generale și impactul unei astfel de intervenții, de îl întrebasem pe dl. doctor dacă mă trezessc fresh, că m-am trezit ca o legumiță cu dureri de nas, dinți, cap și gât. Niște calmante în perfuzie și 2 ore mai târziu, sunt ok și vă scriu și vouă să vă mulțumesc pentru mesaje, taaare drăguți sunteți să vă luați din timpul vostru și să îmi urați de bine. Nu e «floare la ureche» senzația de după, dar să știți că durerea de acum a fost la nivelul 2 din 10. Adică nimic dramatic. De-abia aștept să îmi elibereze nările mâine (acum am atele de silicon în ele, deci în niciun caz tampoane sau meșe), și să inspir puternic pe 2 nări libere ca o autostradă necirculată, nu blocate ca Bucureștiul la oră de vârf”, a scris Oana pe Insta Story, semn că și-a păstrat simțul umorului chiar și în momentele dificile.

Astăzi, actrița le-a mai transmis un mesaj urmăritorilor ei cu privire la starea ei de sănătate.

“Ieri nu am avut o zi ușoară pentru că am avut o criză de fiere amplificată de anestezia generală, mi- fost răuț, dar azi sunt mai ok, îmi scoate atelele din nas și plec acasă. Am ditamai nănăul, sunt și bandajată, de-asta nu vă tratez cu fața”, a povestit astăzi pe Insta Story Oana Gherman.

