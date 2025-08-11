Cum a apărut Dani Mocanu îmbrăcat la un concert și de ce a luat foc internetul. Cântărețul de manele le-a dat replica cârcotașilor

Dani Mocanu a fost ținta ironiilor pe internet! Manelistul a intrigat o țară întreagă după ce a purtat o ținută nonconformistă. Iată cum le-a răspuns celor care l-au criticat.

Cum a apărut Dani Mocanu îmbrăcat la un concert și de ce a luat foc internetul | Capturi Tik Tok/ Antena 1

Dani Mocanu a fost din nou în centrul atenției după ce a apărut la un concert îmbrăcat într-o ținută intens comentată ulterior pe internet. Nu a durat mult până când acesta a venit cu un răspuns pentru toți cei care l-au criticat, iar internetul a sărit în aer.

Descoperă în rândurile de mai jos ținuta manelistului, ce reacții a stârnit și cum le-a răspuns cârcotașilor care au glumit pe seama vestimentației sale!

În urmă cu doar câteva zile, Dani Mocanu și-a luat prin surprindere publicul la un concert din Costinești cu o ținută de-a dreptul uimitoare. Cântărețul de manele a fost filmat de mai mulți participanți la show, iar, la scurt timp, aceștia au publicat pe internet imaginile care au devenit virale.

Se pare că alegerea vestimentară pe care a făcut-o artistul nu a fost chiar pe placul tuturor, mai ales că s-au aruncat cuvinte grele și s-au făcut glume pe seama lui. Compleul negru, tip plasă cu găuri uniforme care acoperea doar o pereche de pantaloni scurți negri și mulați, a fost piesa de rezistență care l-a făcut pe Dani Mocanu să revină în centrul atenției cu o nouă controversă.

Pentru că nimeni nu se aștepta ca acesta să poarte o astfel de ținută, pentru care, de cele mai multe ori, artiștii unor altor stiluri muzicale optează, reacțiile nu au întârziat să apară.

„Te pup Dani! Zici că ești transparent”, „Te pup Danutzu, zici că ești mileul lui bunică-mea de pe televizor”, „Te salut Dănuț, zici că ești Dănuța”, „A luat-o lumea razna rău”, „Doamne ferește” sunt doar câteva dintre comentariile celor care au văzut primul videoclip postat de artist, urmând ca și alte videoclipuri ale participanților la show să se viralizeze.

Iată și vestita ținută care a făcut internetul să sară în aer!

După sutele de comentarii apărute în online cu privire la apariția sa, manelistul a decis că e momentul să vină cu o replică pentru toți cei care l-au criticat și au făcut glume pe seama alegerii sale.

„Foarte multe reacții pro și contra legate de ținuta mea de aseară de la concertul din Costinești, de la Mega Discoteca Tineretului. Băi oameni, băi, ar trebui să vă haladeți un pic, fiindcă suntem în 2025 și ar trebui să faceți diferența între o ținută de stradă din viața de zi cu zi și între o ținută de scenă a unui artist, a unui superstar cum e Daniu Mocanu, ați înțeles?

I-ați văzut pe ăia din America acum ies și goi pe stradă. În fine, nu e problemă, nu suntem deoparte nici noi, dar e bine așa. Vă pup. Și ce credeți? De mâine încolo 10 000 de euro în plus la fiecare concert dacă vreți să apar cu plasă. Hai vă pup” a spus acesta într-un videoclip postat chiar la el pe cont.

Mai mult decât atât, la următorul concert, acesta a optat din nou pentru o ținută total neașteptată, și anume: un costum elegant și cravată!