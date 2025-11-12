Ramona Olaru, apariție de revistă la Gala Premiilor TVMania 2025. Rochia îndrăzneață și noul look au fost în centrul atenției

Antena Căutare
Ramona Olaru a strălucit la propriu la marele eveniment! Prezentatoarea de la Neatza cu Răzvan și Dani s-a pozat cu premiul câștigat de matinal și a atras toate privirile!

Publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025, 11:02
Ramona Olaru, apariție de revistă la Gala Premiilor TVMania 2025

Ziua de 11 noiembrie 2025 a fost o zi extrem de specială în lumea televiziunii și a showbiz-ului românesc, Premiile TVMania ajungând la cea de-a 24-a ediție și fiind decernate într-o gală spectaculoasă, acolo unde unele dintre cele mai importante nume din țara noastră au fost prezente pentru a celebra împreună realizările, creativitatea și munca din spatele camerelor.

Printre cele mai deosebite apariții ale serii s-a remarcat inclusiv Ramona Olaru, prezentatoarea de la matinalul Neatza cu Răzvan și Dani, care a atras toate privirile, atât cu ținuta ei elegantă și rafinată, cât și cu schimbarea de look pe care a făcut-o recent la înfățișarea sa.

Citește și: Ramona Olaru a început procesul de înghețare a ovocitelor. Ce înseamnă și de ce a recurs la acest gest

Ramona Olaru a strălucit încă o dată la Gala Premiilor TVMania, așa cum reușește să o facă cu ocazia fiecărui eveniment la care participă!

Prezentatoarea de la Neatza cu Răzvan și Dani a îmbrăcat o rochie midi, alb-negru, cu o croială perfectă și un aer sofisticat și elegant, care i-a pus în evidență silueta armonioasă.

Decolteul generos, crăpătura subtilă pe picior și design-ul tip corset în talie au accentuat într-un mod spectaculos alura și bustul Ramonei, făcând-o să atragă toate privirile, dar și să strălucească în adevăratul sens al cuvântului.

Sandalele cu toc înalt argintii au completat perfect ținuta, fiind asortate cu brățările fine, colierul și cerceii discreți, dar și cu trofeul câștigat de emisiunea de matinal de la Antena 1.

Machiajul a fost, de asemenea, impecabil, așa cum Ramona i-a obișnuit pe fani, optând de această dată pentru un ruj roșu aprins și nuanțe calde și discrete în zona ochilor. Totuși, un detaliu nu a putut trece neobservat, și anume, faptul că frumoasa prezentatoare și-a tuns din nou bretonul, schimbându-și complet look-ul într-un mod foarte elegant.

„Încă o dată! Încă zâmbesc după această noapte! După cum știți deja... onorată și recunoscătoare pentru asta! Cea mai bună emisiune de divertisment de zi- Neatza cu Răzvan și Dani! #TVMania2025. Înseamnă mult... Înseamnă pasiune, râsete, dedicare, inimile noastre în fiecare emisiune! Cea mai bună echipă. Să visăm măreț și să strălucim mai tare în fiecare zi.” a scris aceasta în descrierea fotografiilor superbe postate de la marele eveniment.

Iată și fotografiile cu apariția sa spectaculoasă!

Citește și: Motivul pentru care Cătălin Cazacu i-a cerut înapoi inelul de logodnă Ramonei Olaru după ce s-au despărțit

„Sunt cu băieții ăștia, în aceeași barcă de prea mulți ani ca să mai socotesc acum! Important este că iar am făcut cel mai bine! Ba chiar ne-am super mărit echipa!” a mai scris ea pe Instastory, acolo unde a postat mai multe fotografii superbe cu Dani Oțil, Răzvan Simion, Nicolai Tand, Aris Eram, Cătălin Rizea, Radu Bucălae, Mane Voicu, Flavia Mihășan, Adina Moraru, Diana Munteanu, dar și mulți alții.

Lista premiilor câștigate de Antena 1 la TVMania 2025

Cititorii revistei TVMania au ales cele mai îndrăgite emisiuni și producții TV ale anului, iar Antena 1 a obținut 5 premii deosebite pentru show-urile de top care îi cuceresc aproape zi de zi pe români.

Iată despre ce premii este vorba:

  • Cea mai bună emisiune de divertisment de zi: SuperNeatza cu Răzvan și Dani
  • Cel mai bun reality-show: Insula Iubirii
  • Cel mai bun reality-show cu celebrități: Asia Express
  • Cea mai bună emisiune de divertisment: Te cunosc de undeva
  • Cea mai bună emisiune de sănătate: MediCool

Ruxandra Ion, printre cei doi mari câștigători ai premiilor speciale de la Gala TVMania 2025

Ruxandra Ion a obținut unul dintre cele două premii speciale ale evenimentului, fiind distinsă pentru cariera de creator de seriale.

La Antena 1, ea a produs o serie de drame, comedii și telenovele, care nu doar că i-au captivat pe români încă de la primele episoade, dar care au ajuns să fie lansate și pe piața internațională, dar și pe o platformă de streaming video disponibilă la nivel mondial. Printre acestea se regăsesc: Fructul oprit (2018), Sacrificiul (2019), Adela (2021), Lia - Soția soțului meu (2023), Camera 609 (2023) Ana, mi-ai fost scrisă în ADN (2024), și Iubire cu parfum de lavandă (2024).

„O recunoaștere binemeritată pentru poveștile care ne-au captivat ani de zile” este mesajul transmis de TVMania pe pagina oficială de Instagram.

Iată momentul înmânării premiului special!

Citește și: De 12 ani, România dă PLAY! AntenaPLAY invită toți românii la Zilele Ecranelor Deschise 2025

