Ramona Olaru a început procesul de înghețare a ovocitelor. Ce înseamnă și de ce a recurs la acest gest

Ramona Olaru se gândește din ce în ce mai serios la ziua în care va fi mamă! Ce este procedura la care a apelat pentru a putea avea o sarcină pe viitor, chiar și la o vârstă înaintată!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 05 Noiembrie 2025, 12:49 | Actualizat Miercuri, 05 Noiembrie 2025, 16:03
Ramona Olaru a început procesul de înghețare a ovocitelor

Ramona Olaru, frumoasa prezentatoare de la Neatza cu Răzvan și Dani, a recunoscut că își dorește să devină mamă, însă până la acest moment nu a găsit un partener care să îi dovedească că este potrivit pentru o responsabilitate atât de mare.

Totuși, pentru că întotdeauna a pus accent pe prevenție și pentru că a fost mereu atentă la viitorul ei, aceasta a decis să recurgă la un gest mai puțin întâlnit în România care să îi poată permite ca pe viitor să devină mamă, indiferent de vârsta pe care o are și fără să se îngrijoreze cu privire la scăderea fertilității.

Ramona Olaru a început procesul de înghețare a ovocitelor

Vedeta recunoaște că nu știe când va găsi bărbatul ideal alături de care să facă un copil, motiv pentru care a luat în calcul înghețarea ovocitelor încă de pe acum, având în vedere că odată cu înaintarea în vârstă există posibilitatea ca șansele de a rămâne însărcinată să scadă considerabil.

Invitată în cadrul podcastului moderat de Jorge, Ramona a oferit mai mult detalii cu privire la acest subiect fără pic de reținere.

„M-am apucat de procesul de înghețare a ovocitelor. Sunt în acest proces, am început să fac toate analizele și toate lucrurile care trebuie făcute. Practic, în următoarele două săptămâni va trebui să ne apucăm de creșterea acelor locuri pentru a scoate cât mai multe ovocite, ca apoi, într-o lună, să facem prima extracție, cred că se numește puncție. Se iau ovocitele cu o seringă și se pun la înghețat”, a explicat aceasta, scrie SpyNews.ro.

„Am 36 de ani, nu mai poți fi sigură că poți face natural un copil atunci când voi găsi eu iubirea vieții mele”, a mai adăugat ea, fiind extrem de conștientă de tot ce se întâmplă în viața ei.

Înghețarea ovocitelor. Ce înseamnă și de ce apelează femeile la această procedură

Potrivit unui site de specialitate, crioconservarea sau congelarea ovocitelor este o metodă utilizată pentru a păstra capacitatea femeii de a avea o sarcină în viitor.

Procedura consta în recoltarea, înghețarea și stocarea ovocitelor pentru o lungă perioadă de timp, tocmai pentru a putea fi fertilizate atunci când pacienta își dorește cu adevărat să devină mamă, chiar dacă pe cale naturală ea nu mai poate face acest lucru.

Atunci când sarcina este dorită, ovocitul congelat va fi dezghețat și fertilizat într-un laborator de embriologie cu un spermatozoid, iar după formarea embrionului, acesta este transferat în uter prin fertilizare în vitro.

Congelarea ovocitelor este indicată în mai multe situații, însă, de cele mai multe ori, motivele sunt medicale. Spre exemplu, aceasta este indicată înainte de anumite tratamente care ar putea să scadă fertilitatea sau în cazul în care există deja anumite afecțiuni care pot avea un impact semnificativ asupra acesteia.

