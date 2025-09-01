De ce boală grea suferă celebrul bucătar Gordon Ramsey. Cum se simte după operație

Celebrul bucătar-şef britanic Gordon Ramsay a anunţat, sâmbătă, în social media, că a fost supus unei intervenţii pentru îndepărtarea unui carcinom bazocelular.

Celebrul chef britanic și star TV Gordon Ramsay, în vârstă de 58 de ani, a dezvăluit recent că a trecut printr-o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea unui carcinom bazocelular, o formă de cancer de piele non-melanom.

Ramsay, cunoscut în întreaga lume pentru stilul său direct și personalitatea explozivă din emisiuni precum Hell’s Kitchen sau Kitchen Nightmares, a transmis un mesaj emoționant de recunoștință către echipa medicală care l-a tratat.

„Sunt recunoscător şi apreciez foarte mult echipa incredibilă de la The Skin Associates, precum şi rapiditatea cu care ei au acţionat pentru a îndepărta acest carcinom bazocelular. Vă mulţumesc”, a scris acesta pe Instagram, adăugând cu umor: „Vă rog să nu uitaţi să vă daţi cu cremă de protecţie solară în acest weekend. Pe cuvânt că nu este vorba despre un lifting facial. Aş avea nevoie de o rambursare.”

La scurt timp după anunț, chef-ul a primit numeroase mesaje de încurajare din partea fanilor și a prietenilor celebri, printre care judecătorul TV Robert Rinder, care i-a trimis un emoji în formă de inimă.

Organizația Cancer Research UK a reacționat și ea, mulțumindu-i pentru gestul de a atrage atenția asupra importanței protecției solare: „Ne bucurăm să auzim că acum eşti bine, Gordon, şi îţi mulţumim că ai sensibilizat oamenii cu privire la importanţa protecţiei împotriva razelor solare. Căutaţi umbra, acoperiţi-vă pielea şi aplicaţi regulat şi generos cremă de protecţie solară.”

Ce este carcinomul bazocelular

Potrivit NHS (Sistemul Național de Sănătate din Marea Britanie), carcinomul bazocelular este cea mai frecventă formă de cancer de piele non-melanom. Boala apare în stratul superior al pielii, fiind cauzată în principal de expunerea prelungită la radiațiile ultraviolete, fie de la soare, fie de la lămpile pentru bronzat.

Simptomele includ apariția unor excrescențe sau pete neobișnuite pe piele, cel mai adesea în zonele expuse la soare: cap, gât, umeri, spate, mâini și partea inferioară a picioarelor.

Cum a devenit celebru Gordon Ramsey și care a fost parcursul său profesional

Pe lângă rolul său de jurat și prezentator TV, Ramsay conduce Gordon Ramsay Restaurants, un lanț gastronomic care a obținut de-a lungul timpului 17 stele Michelin, dintre care opt sunt încă deținute, potrivit news.ro.

Carismaticul chef este și o figură de familie – are șase copii alături de soția sa, Tana. Fiica lor, Tilly Ramsay, și-a construit propria carieră în televiziune și a participat la emisiunea Strictly Come Dancing în 2021.