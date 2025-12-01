Un nou bebeluș la Hollywood. Vedeta a adus pe lume al doilea copil. Cu ce probleme s-a confruntat

Hollywoodul și-a mărit familia. Vestea unui nou bebeluș a luminat sărbătorile de peste Ocean.

Vedeta de la Hollywood, care a adus pe lume cel de-al doilea copil, a dat vestea în weekendul de după Ziua Recunoștinței. Actrița a postat chiar ea o imagine din spital pe rețelele de socializare.

Vanessa Hudgens a devenit mamă pentru a doua oară. Ce probleme a avut la naștere

Vanessa Hudgens a anunțat că a adus pe lume al doilea copil. Actrița și Cole Tucker sunt acum în confortul casei lor și au împărtășit cu urmăritorii vestea cea mare.

Starul din High School Musical, în vârstă de 36 de ani, a dezvăluit fanilor că a fost un travaliu intens, care i-a cauzat hemoragii subconjunctivale, adică spargerea vaselor de sânge la ochi.

„Ei bine... am făcut-o și pe asta. Am născut încă o dată!!! Ce roller-coaster este travaliu. Felicitări tuturor mamelor. Este într-adevăr incredibil ce poate face corpul nostru”, a spus artista.

Vanessa Hudgens a publicat o fotografie de pe patul de spital în care apare ținându-l de mână pe soțul său.

Fanii au apreciat imaginea autentică și le-au transmis felicitări celor doi.

Vanessa și Cole au anunțat că așteaptă cel de-al doilea copil în urmă cu aproximativ 5 luni. Ei au postat câteva imagini sub descrierea: „Runda a doua!!!”

Cei doi mai au un fiu, care a venit pe lume în iulie 2024. Cuplul este foarte atent la psotările din online și au decis să țină private detaliile despre copii. Nici numele băiețelului nu l-au făcut public, doar au oferit un indiciu că ar începe cu litera T, potrivit The Sun.

Este de așeptat ca și în acest caz să procedeze la fel. Viața în lumina reflectoarelor nu este deloc ușoară, iar vedetele aleg să își protejeze cât mai mult posibil copiii.