Paris Jackson, desfigurată după anii de abuz de substanțe. Ce dezvăluiri grave a făcut fiica lui Michael Jackson și cum arată acum

Paris Jackson, unica fată dintre cei trei copii ai lui Michael Jackson, a vorbit deschis despre experiențele sale cu dependența de substanțe interzise, într-un videoclip postat pe rețelele de socializare. Ce a pățit și cum arată!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 29 Noiembrie 2025, 19:00 | Actualizat Joi, 27 Noiembrie 2025, 15:56
Paris Jackson, desfigurată după anii de abuz de droguri. Ce dezvăluiri grave a făcut fiica lui Michael Jackson și cum arată acum | Shutterstock

În ciuda faptului că nu a mai consumat substanțe interzise de aproape șase ani, Paris Jackson, fiica legendarului Michael Jackson, poartă urmele permanente ale dependenței sale trecute. Recent, actrița și cântăreața în vârstă de 27 de ani a dezvăluit că suferă de o perforație de sept nazal, o consecință fizică directă a consumului său trecut de substanțe interzise.

Paris Jackson s-a ales cu o gaură în nas din cauza consumului de substanțe interzise

Într‑un clip postat pe internet, Paris Jackson s-a folosit de lanterna telefonului său pentru a arăta mai clar gaura din cartilajul care separă nările.

„Mi-am dat seama că nu am abordat niciodată acest subiect, iar uneori e foarte vizibil”, a spus ea, într-un videoclip postat pe 9 noiembrie pe rețelele de socializare.

Paris a explicat că, atunci când respiră pe nas, se poate auzi un ușor „fluierat”. Unii urmăritori l-ar fi remarcat deja în alte filmări, iar actrița a adăugat că acesta este rezultatul unui „sept perforat”.

„Am un fluierat foarte puternic când respir pe nas... Și asta pentru că am ceea ce se numeşte o perforaţie de sept nazal”, a declarat Paris Jackson, potrivit boredpanda.com.

Potrivit Cleveland Clinic, citată de sursa menționată mai sus, perforaţia de sept nazal este o problemă medicală care constă în lezarea cartilajului ce desparte cele două fose nazale. Mai precis, Paris are o gaură în interiorul nasului, între cele două nări.

Paris a transmis și un mesaj de avertizare pentru fani: „Nu vă drogați, copii... Nu spun asta să dau lecții, dar nu recomand, pentru că mi-a distrus viața!”

Fiica lui Michael Jackson a explicat și motivul pentru care nu dorește să se opereze: intervenția chirurgicală necesită administrarea de medicamente pentru durere, ceea ce ar putea pune în pericol sobrietatea câștigată cu greu. În ianuarie 2025, fiica lui Michael Jackson a sărbătorit cinci ani de abstinență completă, nu doar de la substanțe interzise, ci și de la alcool.

Paris Jackson, criticată pentru deschiderea cu care și-a prezentat problemele

Dezvăluirile fiicei lui Michael Jackson au stârnit reacții contradictorii pe rețelele de socializare. În timp ce unii au apreciat faptul că vedeta a ales să nu cosmetizeze problemele cu care s-a ales în urma consumului de droguri, alții au criticat-o pentru ceea ce au numit „comportament iresponsabil” din trecut.

„Pentru cei care se întreabă de ce am împărtășit asta: nu este pentru voi”, a scris Paris, în comentariile de pe Instagram.

„Ca persoană aflată în recuperare după dependența de heroină, fentanil, cocaină, alcool și altele, scopul meu principal este să transmit mesajul recuperării către cei care se confruntă cu asta. Nu pentru a promova consumul, ci pentru a arăta că există speranță. Dacă nu te regăsești în asta, e de înțeles de ce ți se poate părea confuz, și este perfect în regulă. E doar o experiență de viață diferită. Aș fi recunoscătoare dacă ai înțelege asta”, a adăugat fiica lui Michael Jackson, potrivit boredpanda.com.

