De ce sumă mai are nevoie Kamara pentru operațiile fiului său, Leon, și câți bani a reușit să strângă artistul până acum

De când a devenit tatăl lui Leon, un băiețel diagnosticat la scurt timp după naștere cu tetrapareză spastică, Kamara face tot ce-i stă în putere pentru a-l ajuta.

Publicat: Sambata, 01 Noiembrie 2025, 15:00 | Actualizat Miercuri, 29 Octombrie 2025, 14:28
Artistul își dorește ca băiatul său de 11 ani să poată alerga singur prin parc

La 11 ani, Leon a făcut progrese mari și este un copil ambițios și luptător.

De ce sumă mai are nevoie Kamara pentru operațiile fiului său

Kamara a povestit că fiul său are nevoie urgent de două operații care pot fi făcute fie în America, fie în Abu Dhabi, iar artistul încă strânge bani pentru acestea. În prezent, el a reușit să adune 20.000 de euro, însă costul total al celor două intervenții ajunge la aproximativ 125.000 de euro, așa că mai are nevoie de sprijin pentru Leon.

„Leon este bine acum. Mai are nevoie de două operații, una de rizotomie dorsală selectivă și una de îndreptare a gleznelor și a genunchilor. Suntem în perioada de adunat fonduri. Avem deocamdată 20.000 de euro de la o fundație și mai e nevoie de încă 105.000 euro. În total, operațiile costă 125.000 de euro, destul de mult.

Dacă celelalte intervenții pe care le-am avut până acum ne-au dus la 80.000 de euro, acestea două ajung la 125.000 de euro, sumă care ar acoperi cele două operații, cu transportul până acolo. De data asta ar fi în America sau la Abu Dhadi însă varianta mai bună din punct de vedere financiar ar fi la Abu Dhabi pentru că în Statele Unite ale Americii ne-ar costă mai mult”, a declarat artistul despre Leon, cu care își dorește să se poată juca normal într-o zi.

Tatăl își dorește, deopotrivă, ca băiatul său de 11 ani să poată alerga singur prin parc. „Leon are o stare de spirit foarte bună, excepțională, e un copil sănătos, doar că are această întârziere motorie care nu îi permite să se dezvolte așa cum trebuie din toate punctele de vedere”, a explicat Kamara.

Artistul speră ca, în urma intervențiilor chirurgicale care urmează, fiul său, Leon, să se simtă din ce în ce mai bine.

Kamara nu și-a pierdut speranța că Leon va deveni un băiat normal

Kamara nu și-a pierdut speranța că Leon va deveni un băiat normal, pentru că este extrem de vesel și foarte inteligent, iar artistul își dorește tot ce e mai bun pentru el.

„Dacă rizotomia dorsală selectivă se va face împreună cu intervenția de îndreptare a gleznelor și a genunchilor se fac doar o dată, ca să nu mai fie spastic pentru că spasticitatea pune presiune pe oase și le strâmbă.

Cu intervenția de rizotomiedorsală selectivă nu va mai avea probleme pe partea membrelor inferioare. Aceste două operații trebuie făcute urgent pentru ca Leon să poată merge! Cea mai mare bucurie a mea este să-l văd pe picioarele lui și să mă joc cu el fotbal, să alergăm!”, a declarat artistul de la Alb Negru pentru Click.ro.

Cântărețul în vârstă de 49 de ani este apreciat pentru lupta neobosită pe care o duce pentru fiul său, grav bolnav încă de la naștere. Leon, singurul său copil, are acum 11 ani și, până în prezent, a trecut prin numeroase vizite la medici și intervenții costisitoare.

Din acest motiv, Kamara a acceptat să participe chiar și la reality show-uri solicitante, pentru a putea strânge bani pentru băiețelul său. Fosta lui parteneră, Oana, mama lui Leon, îi este mereu alături și se dedică total copilului lor. Oana Hănțoiu joacă în serialul românesc „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”.

