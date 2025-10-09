Antena Căutare
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea

Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea

Toto Dumitrescu i-a pregătit o surpriză cu adevărat uriașă tatălui său, Ilie Dumitrescu. Iată cum s-a aflat că actorul va deveni tătic!

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 09 Octombrie 2025, 14:08 | Actualizat Joi, 09 Octombrie 2025, 15:25
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată!

Vestea că Toto Dumitrescu va fi tătic a luat prin surprindere pe toată lumea, mai ales după ce acesta a fost implicat într-un accident în urma căruia a izbucnit un adevărat scandal mediatic.

Pentru că a părăsit locul faptei și a fost găsit abia după două zile de la producerea evenimentului nefericit, actorul se află în arest la domiciliu, fiind cercetat inclusiv pentru consumul de substanțe interzise, despre care menționează că s-ar fi întâmplat abia după survenirea accidentului.

Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea

În momentul producerii accidentului, fiul celebrului fotbalist Ilie Dumitrescu se afla în mașină cu iubita lui care acum poartă statutul de martoră în dosar. Toto Dumitrescu a cerut instanței să locuiască împreună cu ea, invocând atât faptul că există anumite „tensiuni familiale” care ar avea legătură cu mama sa, cât și faptul că partenera lui este însărcinată. Confirmarea a venit chiar din partea avocatului său care a surprins cu adevărat pe toată lumea.

„Concubina inculpatului este însărcinată, însă nu se poate dovedi la acest moment cu acte medicale”, a transmis avocatul lui Toto Dumitrescu, scrie Gândul.

Deși statutul de martor al Dianei nu îi permitea să locuiască cu partenerul ei, spre surprinderea tuturor, acest lucru a fost admis de către judecători după ce au primit o cerere din partea actorului.

„În motivarea cererii, a arătat că mătușa sa i-a pus la dispoziție un apartament conform Contractului de comodat atașat pentru a locui singur și nu cu mama sa cu care are deseori discuții în contradictoriu, existând permanent o stare de tensiune”, sunt informațiile care se arată în cererea menționată mai sus, potrivit sursei citate anterior.

„În speță, scopul interdicției de a comunica cu martora poate fi atins prin menținerea celorlalte obligații specifice arestului la domiciliu, nefiind necesară menținerea unei interdicții care ar priva inculpatul de relația cu iubita sa însărcinată” se mai arată în documentele oficiale.

Totuși, zvonurile despre sarcină au circulat și înainte de a veni confirmarea din partea avocatului actorului, iar potrivit unei surse, apropiații familiei lui Ilie Dumitrescu au declarat că vestea cea mare a stârnit multe lacrimi și emoții puternice.

„Ilie este fericit și emoționat. Va fi bunic pentru prima oară și își adoră deja viitorul nepot.” a spus una dintre sursele menționate.

Toto Dumitrescu și Diana formează un cuplu de mai bine de un an

Actorul trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de partenera lui, care, recent, l-a surprins cu una dintre cele mai mari bucurii ale vieții, și anume, aceea de a fi tătic.

Vestea cea mare le aduce o adevărată bucurie, mai ales că în această perioadă cei doi trec printr-un episod nefericit, iar toată lumea se focusează pe accidentul în care au fost implicați.

„De când e cu ea, e mai liniștit, mai matur. I-a adus echilibru în viață.” a spus un prieten apropiat al celor doi, potrivit sursei menționate mai sus.

Toto Dumitrescu și iubita lui, Diana
Înapoi la Homepage
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Comentarii


Citește și
