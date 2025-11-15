Antena Căutare
Mariana Moculescu, prezență neașteptată la priveghiul lui Horia Moculescu. Cum a apărut, deși a zis că nu va veni

Atunci când a aflat despre moartea fostului ei soț, Horia Moculescu, Mariana Moculescu a declarat că nu va fi prezentă nici la priveghi și nici la înmormântarea acestuia.

Publicat: Sambata, 15 Noiembrie 2025, 12:38 | Actualizat Sambata, 15 Noiembrie 2025, 13:29
Deși a declarat inițial că nu va merge la priveghi sau la înmormântarea fostului ei soț, Mariana Moculescu și-a făcut apariția.

Se pare însă că în câteva zile de moartea regretatului compozitor Mariana Moculescu și-a schimbat opinia și a decis să îi aducă un omagiu celui care i-a fost soț.

Cum a apărut Mariana Moculescu la priveghiul lui Horia Moculescu

Regretatul compozitor s-a stins în viață în urmă cu 3 zile. Compozitorul a fostSe pare că afecțiunea care l-a adus în stare gravă pe Horia Moculescu ține de probleme renale severe. Artistul are nevoie de dializă, având rinichii foarte afectați.

Inițial, Horia Moculescu a suferit probleme respiratorii și acesta a fost semnul care le-a determinat pe rude să îl interneze de urgență la Terapie Intensivă. De mai mult timp compozitorul se confrunta cu probleme de sănătate grave, inclusiv complicații pulmonare ce au necesitat ajutor specializat din partea medicilor.

internat în stare gravă de câteva zile la Institutul Clinic Matei Balș din Capitală, acolo unde se afla pe mâini bune. Recent, medicii au declarat că fac tot ce e omenește posibil pentru a-l ajuta, dar suferea de multe complicații medicale.

Citește și: Horia Moculescu a murit. Compozitorul în vârstă de 88 ani se afla internat la terapie intensivă de câteva zile

Din nefericire, compozitorul a urcat la ceruri și a lăsat în urmă o fiică îndurerată care îl plânge acum. Horia Moculescu era internat la secția de terapie intensivă a Institutului Clinic Matei Balș. El era în comă, iar medicii erau destul de rezervați în privința recuperării sale.

Nidia, fiica lui Horia Moculescu, este copleșită de durere și nu se poate opri din plâns. Tânăra a avut speranța că tatăl ei se va recupera, în ciuda problemelor sale medicale.

Celebrul pianist în vârstă de 88 ani urmează să fie înmormântat, iar ieri seară a avut loc priveghiul.

Potrivit unor surse din administrația bucureșteană, pe Aleea Artiștilor din Cimitirul Bellu nu mai există locuri disponibile. În aceste condiții, cel mai probabil, Horia Moculescu va fi înmormântat în Cimitirul Bellu, pe un loc care aparține Uniunii Compozitorilor, potrivit cancan.ro.

„Cel mai probabil, Horia Moculescu va fi înmormântat în Cimitirul Bellu din Capitală, pe locurile care aparțin Uniunii Compozitorilor”, au precizat surse din administrația Capitalei, potrivit publicației citată mai sus.

Deși inițial a spus că refuză să fie prezentă la înmormântarea sau priveghiul fostului ei soț, Mariana Moculescu s-a răzgândit și a mers să îi fie alături fiicei sale, Nidia, despre care știa că suferă enorm din cauza pierderii tatălui ei.

Vezi imaginile cu Mariana Moculescu la priveghiul lui Horia Moculescu aici!

Atunci când mama și fiica s-au întâlnit la priveghi, cel mai emoționant moment a fost acela când Mariana și Nidia Moculescu s-au îmbrățișat, lăsând în urmă conflictele pe care le-au avut de-a lungul anilor.

Citește și: Ce pensie a avut Horia Moculescu și ce avere lasă în urmă regretatul compozitor. El s-a stins din viață la vârsta de 88 ani

La priveghi au fost prezenți mai mulți artiști români, prieteni și rude care au venit cu buchete și coroane de flori pentru a-i aduce un ultim omagiu celebrului maestru.

„Fiica defunctului deține dreptul exclusiv de reprezentare a familiei și gestionează toate chestiunile legate de viața și memoria acestuia. Orice declarație publică, acțiune sau intervenție care încearcă să-i substituie acest rol contravine drepturilor sale și va fi documentată și sesizată autorităților competente.

Se solicită respectarea strictă a poziției fiicei și încetarea imediată a oricăror acțiuni neautorizate în gestionarea chestiunilor familiale sau a comunicării publice’, a scris Mariana Moculescu la postarea pe care a făcut-o pe pagina sa personală de Facebook.

Mariana Moculescu a apărut la priveghi purtând o haină de blană gri, pantaloni negri, un fes bleu oe cap și ochelari de soare, iar jurnaliștii au surprins-o în câteva cadre în timp ce o îmbrățișa de pe fiica ei.

Citește și: Unde va fi înmormântat Horia Moculescu în Capitală. Ce loc special va avea marele compozitor

