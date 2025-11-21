Motivul pentru care Delia și-a anulat 2 concerte în Spania. Ce a dezvăluit artista

Delia avea două concerte programate în Spania pe 22 și 23 septembrie, dar a decis să le anuleze cu puțin timp înainte.

Artista și-a anunțat fanii că cei care au cumpărat bilete la cele două concerte își vor primii banii înapoi. | Instagram & Hepta

Celebra artistă, care are foarte des concerte peste hotare, a anunțat cu 2 zile înainte de concertele din Valencia și Madrid că acestea nu vor mai avea loc.

De ce s-au anulat două concerte de-ale Deliei în Spania

Fanii, extrem de indignați, au început să îi lase comentarii la postările ei de pe rețelele de socializare, întrebând-o de ce a anulat concertele pe care ei le așteptau cu nerăbdare.

Pentru a pune capăt comentariilor, nemulțumirilor și speculațiilor, Delia a transmis un mesaj pe Insta Story pentru toți fanii ei care cumpăraseră bilete la concertele ei din Spania.

Ea a ținut să menționeze că nu îi aparține decizia. Delia le-a transmis fanilor ei toată mulțumirea și recunoștința pentru faptul că o susțin și îi ascultă muzica.

“Concertele programate la Madrid și Valencia în datele de 22 și 23 noiembrie nu vor mai avea loc. Decizia a fost luată în urma unor circumstanțe independente de voința mea și a echipei mele. Le mulțumesc tuturor celor care și-au arătat interesul pentru acest eveniment. Informațiile privind returnarea biletelor vor fi comunicate de către organizatorul local prin canalele oficiale. Vă mulțumesc pentru înțelegere”, a scris Delia pe rețelele de socializare.

Artista și-a anunțat fanii că cei care au cumpărat bilete la cele două concerte își vor primii banii înapoi. Unii dintre fani s-au arătat foarte dezamăgiți, scriind în comentarii că abia așteptau să se distreze la concertul ei.

Probabil Delia le va oferi un alt prilej pe viitor să o asculte cântând în Spania, urmând să reprogrameze la un moment dat aceste concerte.

Artista nu a dorit să ofere detalii cu privire la motivul anulării concertelor și a menționat doar că nu ea a fost cea care a decis să nu mai cânte pe scenele din Madrid și Valencia.

Jurata The Ticket se bucură de un succes răsunător, atât în lumea muzicală, cât și în cariera ei în televiziune. După ce a fost jurată X Factor și iUmor, acum e jurată la noul show The Ticket.

De asemenea, artista este asociată în trei firme, Stardelsound, Deliaevent și Roka Records, și potrivit Economica, în primele două ea deține 95% din capital. La cea de-a treia firmă, Delia deține 45%, iar soțul ei Răzvan Munteanu deține 55%.

Deliaevent a avut în 2024 o cifră de afaceri de 9,7 milioane de lei, cu un profit de 4,4 milioane de lei. Stardelsound a avut o cifră de afaceri de 169.000 lei și un profit de 91.000 lei, în timp ce Roka Record a avut în 2024 un profit de 1 milion de lei, cu cifra de afaceri de 136.000 lei.

