După Marilu Dobrescu, Olivia Addams a povestit cum și ea a fost abuzată în fosta relație. Declarațiile sale i-au surprins pe toți

Olivia Addams, care recent și-a asumat relația cu o fată, a sărit în apărarea lui Marilu Dobrescu și i-a pus la zid pe cei care o acuză pe influenceriță că minte, dezvăluind că și ea, la rândul său, a trecut printr-o situație similară.

Olivia Addams intervine și ea în cazul lui Marilu Dobrescu, după ce influencerița a făcut acuzații grave la adresa fostului iubit, susținând că a fost victima abuzurilor fizice și emoționale în timpul relației. Cântăreața a reacționat și a simțit nevoia să vorbească public despre propria traumă.

Olivia Addams a dezvăluit că și ea a fost abuzată de un fost partener: „Am căpătat o boală pe viață”

Olivia Addams este una dintre cele mai apreciate cântărețe din România. Deși are o carieră muzicală de succes, tânăra câștigă admirația publicului și datorită activității sale de pe rețelele de socializare. Recent, Olivia Addams a recunoscut că se iubește cu o fată, iar dezvăluirea i-a impresionat pe cei mai mulți dintre fani, care au felicitat-o.

După ce Marilu Dobrescu a povestit publicului său că a fost abuzată în fosta sa relație, Olivia Addams a lansat un apel pe TikTok către toți cei care pun la îndoială dezvăluirile influenceriței, acuzându-i că nu au pic de decență, învinovățind victima.

În acest context, Olivia Addams a mărturist că și ea a fost implicată într-o poveste marcată de abuzuri, iar consecințele sunt resimțite până în prezent. Din cauza suferinței trăite, cântăreața s-a îmbolnăvit și urmează tratament pe viață.

„Acest mesaj este pentru toate femeile care au trecut printr-un abuz într-o relație. Vin de la videoclipul lui Marilu, am plâns timp de două ore, pentru că am tot avut flash-uri în timp ce povestea chestii prin care am trecut și eu, la rândul meu. Nu puteți să fiți atât de nesimțiți să ziceți că femeia minte, pentru că se vede clar pe ea cum tremură, se vede, efectiv, că nu minte. Orice femeie care zice orice altceva sunteți de ultimă speță. Nu doresc absolut nimănui să treacă prin ce a trecut ea. Mi se pare că a avut foarte mult curaj să vorbească despre chestia asta și îi mulțumesc din tot sufletul că a făcut chestia asta”, a mărturisit Olivia Addams pe TikTok.

„Vă rog mult, dacă sunteți într-o relație de genul, într-o relație în care voi sunteți mereu alea nebune și tot ce se întâmplă e vina voastră și corpul vostru simte că nu sunteți unde trebuie, plecați. Dacă prietenii vă spun să plecați, părinții, plecați, pentru că ei văd din afară lucrurile pe care nu le puteți vedea (...) Eu, personal, m-am îmbolnăvit și îmi pare atât de rău că mi-am bătut joc de mine și nu am avut grijă, că nu am plecat. Am căpătat și eu o boală pe viață și o să iau tratament toată viața, pentru că mi-am bătut joc de mine și mi-am zis că sunt nebună”, a mai spus Olivia Addams.

„(...) Să te ascunzi la tine în casă, pentru că îți e frică să intre omul ăla peste tine mi se pare groaznic. Oamenii ăștia vor întoarce toată povestea împotriva voastră, nu aveți cum să câștigați cu ăștia. Nu o să primiți niciodată scuze de la ei, pentru că mereu va fi vina voastră și ei chiar cred chestia asta în sufletul lor. Îmi pare rău pentru toate femeile care trec prin asta, pentru că e groaznic”, a adăugat cântăreața pe contul de TikTok.

