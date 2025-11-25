Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Emilian, situație neașteptată într-o benzinărie. Ce a pățit artistul: „Am stat așa 10 minute, uitându-ne unul la altul”

Emilian, situație neașteptată într-o benzinărie. Ce a pățit artistul: „Am stat așa 10 minute, uitându-ne unul la altul”

Emilian a fost ”victima” unui șofer într-o benzinărie din Capitală. Iată ce s-a întâmplat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 25 Noiembrie 2025, 17:40 | Actualizat Marti, 25 Noiembrie 2025, 17:40
Galerie
Emilian, situație neașteptată într-o benzinărie | Antena 1

Emilian este unul dintre cei mai apreciați tineri artiști. Acesta este unul dintre câștigătorii trofeului Te cunosc de undeva, sezonul 18, dar și-a început și cariera de actor în serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN.

Popularitatea sa a crescut, mai ales în mediul online, unde are aproape 200.000 de urmăritori pe Instagram și 767 de mii pe TikTok.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: ADDA de la Power Couple și Emilian din Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, colaborarea anului. Ce anunț au făcut cei doi

Articolul continuă după reclamă

Emilian a trecut prin clipe tensionate într-o benzinărie din București

Artistul este foarte activ în mediul online, unde interacționează cu urmăritorii și le povestește detalii din viața artistică, dar și personală.

El este sincer cu internauții și le relatează și momentele mai puțin plăcute din viața sa. Recent, acesta a trecut printr-o situație jenantă într-o benzinărie. Pregătindu-se pentru un concert la Brașov, tânărul a mers să alimenteze mașina. În timp ce dorea să oprească la pompă pentru a alimenta, el s-a trezit față în față cu un bărbat care încerca să iasă din benzinărie.

Citește și: Emilian, vacanță memorabilă după un sezon intens în Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN: Fără alarmă, cu aer nou, oameni faini

Chiar dacă respectivul bărbat se afla pe contrasens, nu a dorit să dea cu spatele pentru a-i face loc artistului.

„N-am văzut așa nesimțire în viața mea. Există aici o benzinărie, unde nu este tocmai clar sensul pe care trebuie să intri și mulți conduc pe contrasens. Mă duc și eu la pompă, vreau să parchez și era un domn pe contrasens, care urma să plece și n-avea loc să treacă pe lângă mine. Și îi zic: «Vreau să parchez și eu la pompă», iar el îmi zice: «Păi dă tu cu spatele». Și îi zic: «Tu ești pe interzis. Dă tu cu spatele».

Citește și: Actorii Karina Jianu, Emilian, Antonia Crișan, Mara Baboianu și Alina Statie,din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN,împreună în vacanță

Era și cu copiii în spate și zicea că nu se dă, că el nu se grăbește. I-am zis că nici eu nu mă grăbesc și am stat așa 10 minute, uitându-ne unul la altul. A avut noroc că m-am grăbit să plec la Brașov. Nu o să înțeleg atâta nesimțire. Ești și cu copiii în mașină… doar trebuie să dai cu spatele”, a relatat el pe rețelele de socializare, conform unei surse.

colaj emilian
emilian cu o chitară în mână
+8
Mai multe fotografii

Această situație este una comună la pompele de alimentare din România, din comoditatea șoferilor, ori pentru că nu sunt trasate clar direcțiile.

Care este motivul pentru care Nicolae Guță și-a operat nasul de mai multe ori. Ce detalii a scos la iveală manelistul...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro Definiţia din DEX a cuvântului "femeie", contestată public. Un ONG cere Academiei Române să ia măsuri Definiţia din DEX a cuvântului "femeie", contestată public. Un ONG cere Academiei Române să ia măsuri
O profesoară a fost condamnată la 10 ani de închisoare după ce s-a aflat ce făcea cu elevii ei O profesoară a fost condamnată la 10 ani de închisoare după ce s-a aflat ce făcea cu elevii ei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Care este motivul pentru care Nicolae Guță și-a operat nasul de mai multe ori. Ce detalii a scos la iveală manelistul
Care este motivul pentru care Nicolae Guță și-a operat nasul de mai multe ori. Ce detalii a scos la iveală...
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție Catine.ro
Iulia Vântur, mesaj neașteptat pentru socrul ei. Ce a dezvăluit despre tatăl lui Salman Khan
Iulia Vântur, mesaj neașteptat pentru socrul ei. Ce a dezvăluit despre tatăl lui Salman Khan
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu”
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu” Libertatea.ro
Diplomații lui Trump au fost păcăliți: S-a aflat cum trepădușul lui Putin, școlit la Harvard, a dat lovitura
Diplomații lui Trump au fost păcăliți: S-a aflat cum trepădușul lui Putin, școlit la Harvard, a dat lovitura Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au stabilit: „Are foarte puțin acces la...”
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO BZI
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate HelloTaste.ro
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu... Catine
Dragostea autentică bate la ușă: 3 zodii își găsesc iubirea adevărată până la finalul lui 2025
Dragostea autentică bate la ușă: 3 zodii își găsesc iubirea adevărată până la finalul lui 2025 Jurnalul
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor Kudika
Taxele pe care le plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025
Taxele pe care le plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025 Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat Observator
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate MediCOOL
Tocănița de pui cu vinete și roșii. Rețeta mediteraneană pe care trebuie să o încerci
Tocănița de pui cu vinete și roșii. Rețeta mediteraneană pe care trebuie să o încerci HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Rețetă de maioneză de post de la mănăstirea Chiroiu. Cum o prepară măicuța Alexandra
Rețetă de maioneză de post de la mănăstirea Chiroiu. Cum o prepară măicuța Alexandra Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x