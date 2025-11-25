Emilian, situație neașteptată într-o benzinărie. Ce a pățit artistul: „Am stat așa 10 minute, uitându-ne unul la altul”

Emilian a fost ”victima” unui șofer într-o benzinărie din Capitală. Iată ce s-a întâmplat.

Emilian este unul dintre cei mai apreciați tineri artiști. Acesta este unul dintre câștigătorii trofeului Te cunosc de undeva, sezonul 18, dar și-a început și cariera de actor în serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN.

Popularitatea sa a crescut, mai ales în mediul online, unde are aproape 200.000 de urmăritori pe Instagram și 767 de mii pe TikTok.

Emilian a trecut prin clipe tensionate într-o benzinărie din București

Artistul este foarte activ în mediul online, unde interacționează cu urmăritorii și le povestește detalii din viața artistică, dar și personală.

El este sincer cu internauții și le relatează și momentele mai puțin plăcute din viața sa. Recent, acesta a trecut printr-o situație jenantă într-o benzinărie. Pregătindu-se pentru un concert la Brașov, tânărul a mers să alimenteze mașina. În timp ce dorea să oprească la pompă pentru a alimenta, el s-a trezit față în față cu un bărbat care încerca să iasă din benzinărie.

Chiar dacă respectivul bărbat se afla pe contrasens, nu a dorit să dea cu spatele pentru a-i face loc artistului.

„N-am văzut așa nesimțire în viața mea. Există aici o benzinărie, unde nu este tocmai clar sensul pe care trebuie să intri și mulți conduc pe contrasens. Mă duc și eu la pompă, vreau să parchez și era un domn pe contrasens, care urma să plece și n-avea loc să treacă pe lângă mine. Și îi zic: «Vreau să parchez și eu la pompă», iar el îmi zice: «Păi dă tu cu spatele». Și îi zic: «Tu ești pe interzis. Dă tu cu spatele».

Era și cu copiii în spate și zicea că nu se dă, că el nu se grăbește. I-am zis că nici eu nu mă grăbesc și am stat așa 10 minute, uitându-ne unul la altul. A avut noroc că m-am grăbit să plec la Brașov. Nu o să înțeleg atâta nesimțire. Ești și cu copiii în mașină… doar trebuie să dai cu spatele”, a relatat el pe rețelele de socializare, conform unei surse.

Această situație este una comună la pompele de alimentare din România, din comoditatea șoferilor, ori pentru că nu sunt trasate clar direcțiile.