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Shakira a fost surprinsă alături de un actor la 4 ani de la despărțirea de Pique. Cum au fost fotografiați cei 2

Shakira a fost surprinsă alături de un actor la 4 ani de la despărțirea de Pique și reacțiile fanilor nu s-au lăsat așteptate.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 19 Iunie 2026, 15:34 | Actualizat Vineri, 19 Iunie 2026, 15:35
Imaginile cu Shakira și celebrul actor au stârnit zvonuri pe Internet | Getty Images
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Despărțirea dintre Shakira și Gerard Pique din iunie 2022 a fost intens mediatizată la nivel global.

După o relație de aproximativ 11 ani și 2 copii împreună, Milan și Sasha, cei 2 au anunțat că se despart, scrie Page Six.

Decizia a venit pe fondul unor informații care sugerau că fostul fotbalist al Barcelonei ar fi fost infidel. După separare, Shakira și-a exprimat emoțiile prin mai multe piese muzicale de succes, care au doborât recorduri.

Versurile melodiilor au fost interpretate ca referințe la relația cu Pique și la circumstanțele despărțirii. Cei 2 au ajuns ulterior la un acord privind custodia copiilor, care locuiesc împreună cu artista.

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Shakira a fost surprinsă alături de un actor la 4 ani de la despărțirea de Pique

La un concert susținut în Brazilia, în urmă cu doar câteva săptămâni, Shakira s-a descris drept „mamă singură”. Nu se știu multe detalii despre relația sa cu Pique acum, dar copiii celor 2 locuiesc cu artista.

Recent, Shakira a stârnit zvonuri despre o posibilă relație cu actorul Manuel Garcia-Rulfo, cunoscut pentru rolul din serialul The Lincoln Lawyer. Cei 2 au fost văzuți în timp ce plecau împreună de la un hotel din Los Angeles.

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Shakira și Garcia-Rulfo au fost fotografiați în timp ce își așteptau mașina în fața hotelului Sunset Tower din West Hollywood.

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Când automobilul a sosit, Garcia-Rulfo i-a deschis portiera artistei pentru ca aceasta să urce pe locul din dreapta, apoi s-a urcat la volan și au plecat împreună.

Shakira, în vârstă de 49 de ani, purta un maiou negru, blugi albaștri și bocanci negri cu platformă. De asemenea, avea o geacă neagră din piele, pe care o ținea pe braț. Garcia-Rulfo, în vârstă de 45 de ani, a purtat blugi albaștri și o jachetă neagră peste un tricou.

Fanii Shakirei au fost încântați de imagini

Fanii artistei au fost încântați de ideea unei posibile relații între Shakira și Garcia-Rulfo.

„Manuel, Dumnezeule! Shakira, el e o partidă excelentă,” a scris un utilizator.

„Oh, acum sunt implicată în povestea asta. Îl ador în serialul lui. Ea merită tot ce e mai bun!” a scris un alt internaut.

„Wow, nu m-am gândit niciodată la asta, dar, Doamne, arată grozav împreună,” a comentat altcineva. „Susțin total acest cuplu.”

Shakira și Gerard Pique au fost împreună timp de 11 ani, după ce s-au cunoscut pe platoul videoclipului „Waka Waka” în 2010.

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Artista și fostul fotbalist spaniol, în vârstă de 39 de ani, au împreună 2 fii, Milan, de 13 ani, și Sasha, de 11 ani.

De-a lungul timpului, au apărut mai multe zvonuri despre Shakira și posibile relații cu diferite vedete. Printre acestea s-au număratstarul NBA Jimmy Butler, pilotul de Formula 1 Lewis Hamilton și actorul Lucien Laviscount din serialul Emily in Paris.

Între timp, Garcia-Rulfo a avut cel mai recent o relație cu Audrey McGraw, fiica cea mică a muzicienilor Faith Hill și Tim McGraw. Potrivit informațiilor apărute în presă, cei 2 s-au despărțit la începutul anului 2026.

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