Fosta jucătoare de tenis Monica Seles luptă cu o boală extrem de rară: „Mi-a luat mult timp să accept”

Monica Seles (51 de ani) a ales să vorbească pentru prima dată despre miastenia gravis, boala autoimună cu care a fost diagnosticată în urmă cu trei ani.

Publicat: Duminica, 17 August 2025, 20:00 | Actualizat Luni, 18 August 2025, 12:01
Primele simptome ale bolii sale au apărut în timpul unui meci de tenis

Retrasă din activitate din 2003, Monica Seles rămâne una dintre marile legende ale sportului alb, cu nouă titluri de Mare Șlem în palmares, primul obținut la doar 16 ani, în 1990, la Roland Garros.

Monica Seles, despre lupta cu miastenia gravis

Seles povestește că primele simptome au apărut în timpul unui meci de tenis, moment care a dus la diagnosticul de miastenia gravis, o boală autoimună neuromusculară.

Fosta sportivă a ales să își împărtășească povestea înainte de startul US Open, încercând să crească gradul de conștientizare privind această afecțiune, cunoscută sub abrevierea MG.

„Mă jucam cu niște copii sau cu membri ai familiei și ratam mingea. Eram: «Da, văd două mingi». Evident, acestea sunt simptome pe care nu le poți ignora. Și, pentru mine, aici a început acest drum. Mi-a luat destul de mult timp să accept cu adevărat, să vorbesc deschis despre asta, pentru că e o boală dificilă. Îmi afectează viața de zi cu zi destul de mult”, a declarat Monica, într-un interviu pentru Associated Press.

Fostul lider WTA nici nu auzise de această boală rară

Fostul lider WTA a povestit că primele simptome au fost vederea dublă și o slăbiciune în membre, iar diagnosticul a venit ca o lovitură, întrucât nu auzise niciodată de această afecțiune.

„Și să-mi usuc părul devenise extrem de dificil pentru mine”, a mărturisit fosta sportivă.

Fosta campioană de la Australian Open, Roland Garros și US Open a fost trimisă la un neurolog, care a descoperit că suferă de miastenia gravis.

„Când am fost diagnosticată am spus: Ce!? A fost un moment în care nu pot exprima cât de important ar fi fost să am pe cineva cu care să vorbesc despre această boală”, a precizat Seles.

Miastenia gravis (MG) este o afecțiune autoimună cronică, de tip neuromuscular, caracterizată prin oboseală și slăbiciune a mușchilor scheletici. Boala afectează cel mai frecvent femeile sub 40 de ani și bărbații peste 60 de ani, însă poate apărea la orice vârstă, inclusiv în copilărie.

Sportiva, marcată de atacul din 1993

Aflată în plină ascensiune, Monica Seles a câștigat opt titluri de Mare Șlem între 1990 și 1993, interval în care a dominat tenisul feminin.

În 1993, a fost nevoită să ia o pauză de la tenis după ce a devenit victima unui atac pe teren, notează iAMsport.ro. Pe 30 aprilie, în timpul unui meci cu Magdalena Maleeva, la un turneu din Hamburg, a fost înjunghiată de Günter Parch, un fan obsedat al lui Steffi Graf, marea sa rivală din acea perioadă.

Seles a fost înjunghiată de atacator între omoplați cu un cuțit de bucătărie și transportată de urgență la spital. Deși rana fizică s-a vindecat în câteva săptămâni, ea nu a mai revenit pe teren timp de peste doi ani. A reluat competițiile în 1995, iar un an mai târziu a câștigat ultimul său titlu de Mare Șlem, la Australian Open.

Monica Seles îmbrăcată cu o bluză florală, vorbind la microfon

Monica Seles este considerată una dintre cele mai mari jucătoare din istoria tenisului, având în palmares nouă titluri de Grand Slam și un loc binemeritat în International Tennis Hall of Fame.

