Gabi Bădălău a pierdut definitiv procesul cu fosta soție privind pensia alimentară a copiilor. Cât are de plătit

Conflictul dintre Gabi Bădălău și fosta soție, Claudia Pătrășcanu, nu s-a încheiat! Omul de afaceri a pierdut de definitiv procesul privind pensia alimentară a copiilor, iar acum trebuie să plătească o sumă uriașă.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Gabi Bădălău și fosta lui soție, Claudia Pătrășcanu, s-au despărțit cu mare scandal în urmă cu câțiva ani. Deși au împreună doi copii, aceștia au decis să meargă pe drumuri separate, iar divorțul nu a fost deloc ușor.

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De când au pus punct căsniciei lor, aceștia au fost implicați în mai multe procese. De curând, Gabi Bădălău a primit o lovitură grea din partea magistraților. Acesta a pierdut definitiv procesul privind executarea silită pentru pensia alimentară.

Câți bani trebuie să plătească Gabi Bădălău după ce a pierdut definitiv procesul privind pensia alimentară a copiilor

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Neînțelegerile continuă pentru Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu în instanță. De data aceasta, omul de afaceri a primit o vestea neașteptată după ce nu ar fi plătit pensia alimentară a micuților săi.

Acesta se află într-o situație delicată din punct de vedere financiar, după hotărârea magistraților. În urmă cu ceva timp, Gabi Bădălău a fost obligat de instanță să achite o penise alimentară lunară de 4.000 de euro pentru ambii copii, începând cu data de 17 noiembrie 2022 și până la momentul pronunțării sentinței.

Omul de afaceri nu a făcut acest lucru, acumulându-se astfel o sumă totală de 125.000 de euro.

Pentru a bloca executarea silită și deblocarea conturilor, Gabi Bădălău a apelat la un alt gest neașteptat. Acesta și-a dat în judecată cei doi copii, însă cererea lui a fost respinsă de judecători. Așadar, acesta nu poate avea acces la conturi până nu achită suma solicitată în instanță, conform spynews.ro.

Gabi Bădălău este tot mai aproape de un verdict în procesul DNA. De ce a fost acuzat

Gabi Bădălău este tot mai aproape de un verdict în procesul DNA, acesta fiind acuzat că ar fi dat mită unui primar pentru un contract din bani publici.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secţia de Combatere a Corupţiei au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a unui inculpat, administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-a reținut comiterea infracțiunii de dare de mită.

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În rechizitoriu, procurorii au reținut, în esență, următoarea stare de fapt:

În contextul derulării unui contract încheiat de primăria unei comune cu o asociere de firme (din care făcea parte și societatea administrată în fapt de inculpat), ce avea ca obiect Înființare rețea de alimentare cu apă în satele ..., comuna ..., județul Giurgiu, în lunile octombrie 2021 și noiembrie 2022, omul de afaceri, cercetat în prezenta cauză, împreună cu o altă persoană, i-ar fi oferit bani, prin intermediar, primarului comunei respective, după care tot în luna noiembrie 2022, aceluiași edil, i-ar fi promis un procent de 7% (344.000 lei) din valoarea contractului, pentru ca, în schimb, acesta din urmă să efectueze în continuare plățile către firma respectivă, chiar și pentru lucrări neconforme.

În scopul menționat mai sus, la data de 25 noiembrie 2022, prin același intermediar, i-ar fi fost remisă primarului suma de 35.000 lei, reprezentând o primă tranșă din suma promisă inițial. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Giurgiu, cu propunere de a se menține măsura preventivă dispusă în cauză”, se arată în documentul DNA, conform sursei citate mai sus.