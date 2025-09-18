Gestul neașteptat la care va apela Adriana Bahmuțeanu la cununia civilă cu George Restivan. Ce decizie uluitoare a luat

Adriana Bahmuțeanu a luat o decizie neașteptată în ceea ce privește cununia civilă cu George Restivan, la scurt timp de la moartea mamei sale.

Adriana Bahmuțeanu trece prin momente cumplite de mai bine de o săptămână. Mama acesteia s-a stins din viață pe data de 8 septembrie 2025, la scurt timp după ce a suferit un accident vascular cerebral.

Vestea dureroasă a luat pe toată lumea prin surprindere. Petruța Toma a lăsat în urma ei lacrimi și multă suferință în rândul apropiaților.

În această perioadă delicată din viața ei, Adriana Bahmuțeanu a fost încurajată și susținută de partenerul său. George Restivan are grijă ca bruneta să treacă mai ușor peste această pierdere dureroasă.

Chiar dacă și-a condus mama pe ultimul drum în urmă cu o săptămână, vedeta nu a anulat cununia civilă cu George Restivan care va avea loc pe data de 2 octombrie 2025. În schimb, aceasta a luat o decizie neașteptată din respect pentru femeia care i-a dat viață.

Ce ținută va purta Adriana Bahmuțeanu la cununia civilă cu George Restivan

Adriana Bahmuțeanu va recurge la un gest uluitor la starea civilă, după moartea mamei sale. Se pare că aceasta nu va îmbrăca o rochie albă, ci neagră. De asemenea, evenimentul va fi unul retrâns, fără petrecerea de după.

„Noi facem doar o cununie civilă pentru că până acum ne-am tot chinuit cu actele, am mai depus odată actele la primărie, dar nu erau gata. Mâine din nou mergem la primărie să ducem ultimele acte, să vedem ce mai trebuie, și pe 2 octombrie ne vom căsători legal. Facem doar o cununie civilă la casa de căsătorii a primăriei, nu facem petrecere, nu mergem la restaurant, nu suntem duși cu capul să mergem la manele sau să ne bem mințile prin vreo bodegă. Nu există așa ceva.

Nunta propriu-zisă și petrecerea de nuntă o să o facem anul viitor, pentru că nu e o petrecere de nuntă, va fi un șpriț cu prietenii. La starea civilă voi merge îmbrăcată în negru. Eu sunt în doliu după mama. E un semn de respect”, a povestit bruneta, conform spynews.ro.

Adriana Bahmuțeanu nu renunța la numele său, după căsătoria cu George Restivan

Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit că va lua și numele de familie al soțului ei. De altfel, aceasta nu va renunța la numele care a făcut-o celebră în spațiul public.

„Da, o să mă cheme Restivan. Dar nu renunț la Bahmuțeanu, pentru că este numele meu public”, a mai adăugat ea.

În ciuda pe care le-au întâmpinat în relația lor de-a lungul timpului, Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au ales să rămână împreună. Aceștia au trecut prin despărțiri și împăcări, însă nu au renunțat niciodată unul la celălalt.

Cei doi s-au sprijinit în momentele grele, chiar și atunci când nu formau un cuplu. Un lucru este cert, bruneta și partenerul său au construit o poveste de iubire bazată pe respect, comunicare și multă dragoste.