Mama Adrianei Bahmuțeanu a fost condusă pe ultimul drum. Iată cine a fost marele absent de a înmormântare și cine a surprins pe toată lumea cu apariția sa.

Mama Adrianei Bahmuțeanu s-a stins din viață într-o zi de mare sărbătoare, pe data de 8 septembrie 2025, lăsând în urmă multă durere și lacrimi în rândul familiei și a celor care au iubit-o.

Petruța Toma a avut o singură dorință înainte de a-și pierde viața, și anume, de a-i strânge din nou în brațe pe nepoții ei. Din păcate, acest lucru nu s-a mai întâmplat, deși ea obținuse câștig de cauza în instanță cu privire la acest fapt.

Totuși, la înmormântarea sa, toți cei prezenți au avut parte de o surpriză atunci când l-au văzut pe unul dintre băieții Adrianei Bahmuțeanu, care, se pare că nu a putut să nu îi aducă un omagiu celei care l-a crescut de mic.

Descoperă în rândurile de mai jos cine a venit la înmormântarea Petruței Toma, deși nimeni nu se aștepta, și cine a lipsit de la evenimentul nefericit!

Înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu a avut loc ieri. Cine a apărut la mormânt și cine a lipsit de la eveniment

Mama Adrianei Bahmuțeanu a fost condusă ieri pe ultimul drum la Biserica Sfântul Ioan Botezătorul din Capitală, acolo unde cei dragi au venit să își ia rămas bun. Atunci când nimeni nu se mai aștepta, Maximus Prigoană, fiul cel mare al vedetei și al răposatului Silviu Prigoană, și-a făcut apariția, aducându-i un omagiu bunicii sale pe care a refuzat să o vadă în ultimele luni. Potrivit Revista Viva!, vedeta a confirmat prezența lui în cadrul ceremoniei funerare, însă a menționat că nu a stat foarte mult.

Cu toate că Petruța Toma câștigase în instanță dreptul de a-și vedea nepoții în prima și în a treia duminică din fiecare lună, dar și în anumite sărbători religioase și în vacanța de vară, aceștia au refuzat în continuare să o vadă, chiar dacă știau că bunica lor este bolnavă și că are o singură dorință, și anume de a-i vedea.

Mama Adrianei Bahmuțeanu a început să se simtă din ce în ce mai rău după accidentul vascular cerebral pe care l-a suferit la finalul lunii iulie, motiv pentru care și-a petrecut ultimele zile în suferință, atât la spital, cât și în acasă, acolo unde dorea să primească vizitele lui Maximus și lui Eduard, oricând ar fi fost ei dispuși.

„Mama mea s-a stins din viață cu dorul de copii, cu dorul de nepoții pe care i-a crescut. Este trist că mama a murit fără să mai apuce să îi vadă pe copiii mei. Mama mea a fost o femeie extraordinară și mai ales o bunică extraordinară. Și-a sacrificat viața pentru noi, pentru fetele ei și pentru nepoți” a povestit Adriana Bahmuțeanu, potrivit sursei de mai sus.

Cine a fost marele absent de la înmormântarea Petruței Toma

Pentru că logodnicul Adrianei Bahmuțeanu nu s-a aflat în România în această perioadă și a programat vizita tocmai peste aproximativ 3 săptămâni, acesta nu a putut să îi fie alături acesteia într-unele dintre cele mai grele momente din viața ei.

După moartea Petruței Toma, George Restivan a vorbit în cadrul emisiunii Un show păcătos de la Antena Stars, despre tragicul eveniment, mărturisind că aceasta va avea un loc special amenajat la nunta lor, în semn de omagiu.

Evenimentul urmează să aibă loc pe data de 2 octombrie 2025, acesta reușind â să ajungă în țară abia peste 5 zile alături de fiul și de mama sa.

„Vreau să țin o secundă de reculegere pentru mama Petruța. Știu că ești alături de noi, știu că te bucuri și pentru mine și Adriana. Vei avea locul tău la nuntă, când o vom face. Avem biletele cumpărate, vin cu mama și cu băiatul, luni ajungeam, s-a întâmplat prea din scurt, nu aveam cum ajunge (...) Am stabilit niște detalii cu Adriana” a mărturisit el în cadrul emisiunii, potrivit SpyNews.

