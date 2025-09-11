Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu a avut loc ieri. Cine a apărut la mormânt și cine a lipsit de la eveniment

Înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu a avut loc ieri. Cine a apărut la mormânt și cine a lipsit de la eveniment

Mama Adrianei Bahmuțeanu a fost condusă pe ultimul drum. Iată cine a fost marele absent de a înmormântare și cine a surprins pe toată lumea cu apariția sa.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 11 Septembrie 2025, 10:35 | Actualizat Joi, 11 Septembrie 2025, 12:32
Galerie
Înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu a avut loc ieri | Antena Stars/ Captură Facebook

Mama Adrianei Bahmuțeanu s-a stins din viață într-o zi de mare sărbătoare, pe data de 8 septembrie 2025, lăsând în urmă multă durere și lacrimi în rândul familiei și a celor care au iubit-o.

Petruța Toma a avut o singură dorință înainte de a-și pierde viața, și anume, de a-i strânge din nou în brațe pe nepoții ei. Din păcate, acest lucru nu s-a mai întâmplat, deși ea obținuse câștig de cauza în instanță cu privire la acest fapt.

Totuși, la înmormântarea sa, toți cei prezenți au avut parte de o surpriză atunci când l-au văzut pe unul dintre băieții Adrianei Bahmuțeanu, care, se pare că nu a putut să nu îi aducă un omagiu celei care l-a crescut de mic.

Citește și: Ce se întâmplă cu nunta programată a Adrianei Bahmuțeanu după moartea mamei sale. Partenerul ei a făcut primele declarații

Articolul continuă după reclamă

Descoperă în rândurile de mai jos cine a venit la înmormântarea Petruței Toma, deși nimeni nu se aștepta, și cine a lipsit de la evenimentul nefericit!

Înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu a avut loc ieri. Cine a apărut la mormânt și cine a lipsit de la eveniment

Mama Adrianei Bahmuțeanu a fost condusă ieri pe ultimul drum la Biserica Sfântul Ioan Botezătorul din Capitală, acolo unde cei dragi au venit să își ia rămas bun. Atunci când nimeni nu se mai aștepta, Maximus Prigoană, fiul cel mare al vedetei și al răposatului Silviu Prigoană, și-a făcut apariția, aducându-i un omagiu bunicii sale pe care a refuzat să o vadă în ultimele luni. Potrivit Revista Viva!, vedeta a confirmat prezența lui în cadrul ceremoniei funerare, însă a menționat că nu a stat foarte mult.

Cu toate că Petruța Toma câștigase în instanță dreptul de a-și vedea nepoții în prima și în a treia duminică din fiecare lună, dar și în anumite sărbători religioase și în vacanța de vară, aceștia au refuzat în continuare să o vadă, chiar dacă știau că bunica lor este bolnavă și că are o singură dorință, și anume de a-i vedea.

Mama Adrianei Bahmuțeanu a început să se simtă din ce în ce mai rău după accidentul vascular cerebral pe care l-a suferit la finalul lunii iulie, motiv pentru care și-a petrecut ultimele zile în suferință, atât la spital, cât și în acasă, acolo unde dorea să primească vizitele lui Maximus și lui Eduard, oricând ar fi fost ei dispuși.

„Mama mea s-a stins din viață cu dorul de copii, cu dorul de nepoții pe care i-a crescut. Este trist că mama a murit fără să mai apuce să îi vadă pe copiii mei. Mama mea a fost o femeie extraordinară și mai ales o bunică extraordinară. Și-a sacrificat viața pentru noi, pentru fetele ei și pentru nepoți” a povestit Adriana Bahmuțeanu, potrivit sursei de mai sus.

Citește și: Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit. Femeia nu a mai apucat să își strângă nepoții în brațe

Cine a fost marele absent de la înmormântarea Petruței Toma

Pentru că logodnicul Adrianei Bahmuțeanu nu s-a aflat în România în această perioadă și a programat vizita tocmai peste aproximativ 3 săptămâni, acesta nu a putut să îi fie alături acesteia într-unele dintre cele mai grele momente din viața ei.

După moartea Petruței Toma, George Restivan a vorbit în cadrul emisiunii Un show păcătos de la Antena Stars, despre tragicul eveniment, mărturisind că aceasta va avea un loc special amenajat la nunta lor, în semn de omagiu.

Evenimentul urmează să aibă loc pe data de 2 octombrie 2025, acesta reușind â să ajungă în țară abia peste 5 zile alături de fiul și de mama sa.

„Vreau să țin o secundă de reculegere pentru mama Petruța. Știu că ești alături de noi, știu că te bucuri și pentru mine și Adriana. Vei avea locul tău la nuntă, când o vom face. Avem biletele cumpărate, vin cu mama și cu băiatul, luni ajungeam, s-a întâmplat prea din scurt, nu aveam cum ajunge (...) Am stabilit niște detalii cu Adriana” a mărturisit el în cadrul emisiunii, potrivit SpyNews.

Adriana Bahmuțeanu și mama ei, Petruța Toma
+9
Mai multe fotografii

Citește și: Motivul pentru care băieții Adrianei Bahmuțeanu s-au prezentat la ușa ei fără să o anunțe. Ce a putut să le ceară mamei lor

Fiul lui Dani Oțil și al Gabrielei Prisăcariu a împlinit patru ani. Postarea emoționantă făcută de prezentatorul de la N...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Cea mai proastă noapte” Momente teribile pentru Gabi Tamaş şi Dan Alexa în Filipine: “Psihic, m-a terminat” &#8220;Cea mai proastă noapte&#8221; Momente teribile pentru Gabi Tamaş şi Dan Alexa în Filipine: &#8220;Psihic, m-a terminat&#8221;
Observatornews.ro Un poliţist şi fiul lui de 14 ani, morţi pe o şosea din Maramureş. Agentul ar fi forţat o depăşire Un poliţist şi fiul lui de 14 ani, morţi pe o şosea din Maramureş. Agentul ar fi forţat o depăşire

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ispita Andrușca, despre experiența trăită pe Insula Iubirii 🔥 Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ispita Andrușca, despre experiența trăită pe Insula Iubirii 🔥 Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 11 septembrie 2025. Sara Ghimpu și Alexia Caras, detalii în premieră despre cel de-al treilea sezon al serialului ”Iubire cu parfum de lavandă”
Super Neatza, 11 septembrie 2025. Sara Ghimpu și Alexia Caras, detalii în premieră despre cel de-al treilea sezon al serialului ”Iubire cu parfum de lavandă” Joi, 11.09.2025, 11:06
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 13. Momentul sosirii concurenților, una dintre zilele cele mai grele pentru echipa emisiunii Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 13. Momentul sosirii concurenților, una dintre zilele cele mai grele pentru echipa emisiunii Miercuri, 10.09.2025, 23:59 Medicool sezonul 9, 10 septembrie 2025. Meniul de altădată era mai sănătos decât ce mâncăm azi? Medicool sezonul 9, 10 septembrie 2025. Meniul de altădată era mai sănătos decât ce mâncăm azi? Miercuri, 10.09.2025, 19:00 Mireasa sezonul 12, 10 septembrie 2025. Îndoieli și teamă în cunoașterea Laviniei cu Adin Mireasa sezonul 12, 10 septembrie 2025. Îndoieli și teamă în cunoașterea Laviniei cu Adin Miercuri, 10.09.2025, 15:27
Mai multe
Citește și
Fiul lui Dani Oțil și al Gabrielei Prisăcariu a împlinit patru ani. Postarea emoționantă făcută de prezentatorul de la Neatza
Fiul lui Dani Oțil și al Gabrielei Prisăcariu a împlinit patru ani. Postarea emoționantă făcută de...
Misiunea ta spirituală, în funcție de luna în care te-ai născut
Misiunea ta spirituală, în funcție de luna în care te-ai născut Catine.ro
Câte intervenții estetice are Elena Merișoreanu. Artista nu a ezitat să recunoască faptul că apelează la ajutorul esteticienilor
Câte intervenții estetice are Elena Merișoreanu. Artista nu a ezitat să recunoască faptul că apelează la...
Kerem Bürsin revine pe micile ecrane într-un nou proiect profesional. Despre ce este vorba
Kerem Bürsin revine pe micile ecrane într-un nou proiect profesional. Despre ce este vorba Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Doar 100 € chirie pe malul oceanului și o viață de lux. Destinația surprinzătoare aleasă de un pensionar spaniol
Doar 100 € chirie pe malul oceanului și o viață de lux. Destinația surprinzătoare aleasă de un pensionar spaniol Libertatea.ro
Viitorul Guvernului: Bolojan rezistă, dar se pregătesc deja nume pentru „premierul relansării”
Viitorul Guvernului: Bolojan rezistă, dar se pregătesc deja nume pentru „premierul relansării” Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Alex Dobrescu, condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri! Tatăl copiilor Cristinei Cioran trebuie să plătească 7.000 lei statului
Alex Dobrescu, condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri! Tatăl copiilor Cristinei... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pandișpan cu pere și ciocolată, îmbogățit cu alune de pădure
Pandișpan cu pere și ciocolată, îmbogățit cu alune de pădure HelloTaste.ro
Analiză: Traiul în Europa se degradează. O țară de lângă România are creștere-record, în timp ce veniturile gospodăriilor din UE scad
Analiză: Traiul în Europa se degradează. O țară de lângă România are creștere-record, în timp ce veniturile... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 12 septembrie 2025. Racii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 12 septembrie 2025. Racii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
1,7 miliarde de euro pierduți din neglijență ar fi salvat Educația și Administrația
1,7 miliarde de euro pierduți din neglijență ar fi salvat Educația și Administrația Jurnalul
Jessie J, revenire emoționantă după ce a fost diagnosticată cu cancer. Momentul în care și-a adus fiul de 2 ani pe scenă
Jessie J, revenire emoționantă după ce a fost diagnosticată cu cancer. Momentul în care și-a adus fiul de 2 ani... Kudika
Cum se împart bijuteriile și obiectele de valoare într-o moștenire
Cum se împart bijuteriile și obiectele de valoare într-o moștenire Playtech
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare Redactia.ro
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
INDEMNIZAȚIILE pentru creșterea copilului, mai mici cu până la 850 de lei. Părinții acuză Guvernul Bolojan: „Ne-au lovit pe noi, cei mai vulnerabili”
INDEMNIZAȚIILE pentru creșterea copilului, mai mici cu până la 850 de lei. Părinții acuză Guvernul Bolojan:... Gandul
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Feli și-a anulat toate concertele, după ce a ajuns pe masa de operație: „Mă durea foarte, foarte tare”
Feli și-a anulat toate concertele, după ce a ajuns pe masa de operație: „Mă durea foarte, foarte tare” ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Prăjitură fragedă cu prune și scorțișoară. Un desert simplu, de toamnă
Prăjitură fragedă cu prune și scorțișoară. Un desert simplu, de toamnă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x