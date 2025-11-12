Antena Căutare
Gheboasă a fost amendat de poliție. Ce s-a întâmplat și cu ce a greșit cântărețul

Trapperul Gheboasă, pe numele său real Gabriel Emil Gavriș, a ajuns din nou în atenția autorităților.

Publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025, 11:37
De această dată, artistul a fost amendat de poliție după ce a sunat la 112 și a reclamat, în mod eronat, furtul mașinii sale.

Gheboasă a fost amendat de poliție. Ce s-a întâmplat și cu ce a greșit cântărețul

Potrivit informațiilor publicate de stiripesurse.ro și citate de viva.ro, incidentul a avut loc după ce Gheboasă a mers la un supermarket, unde și-a lăsat autoturismul în parcare. După ce a terminat cumpărăturile, cântărețul a plecat acasă pe jos, uitând complet că venise cu mașina. Ajuns acasă, s-a culcat liniștit, însă dimineața următoare a constatat că vehiculul nu se afla în fața blocului.

Convins că a fost victima unui furt, Gheboasă a intrat în panică și a sunat la numărul unic de urgență 112. Mai mult, el a susținut că i-ar fi fost sustrase și bani din locuință, ceea ce a determinat polițiștii să trateze cazul cu maximă seriozitate.

După ce au pornit căutările, oamenii legii au descoperit rapid că mașina nu fusese furată, ci se afla exact acolo unde o lăsase artistul — în parcarea supermarketului. În urma acestei situații, poliția i-a aplicat lui Gheboasă o amendă pentru apel nejustificat la numărul de urgență, sancțiune prevăzută de lege pentru astfel de cazuri.

Incidentul vine după o serie de alte episoade controversate în care trapperul a fost implicat. În 2024, Gheboasă a fost sancționat de DIICOT, fiind prins cu o cantitate mică de canabis destinată consumului propriu. Totodată, artistul a mai stârnit reacții negative în trecut din cauza versurilor obscene ale pieselor sale, care au provocat numeroase dezbateri publice.

Deși episodul de acum s-a încheiat fără urmări grave, cazul lui Gheboasă arată, încă o dată, cât de ușor o neatenție poate pune autoritățile pe drumuri și poate atrage o amendă usturătoare.

