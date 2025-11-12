Trapperul Gheboasă, pe numele său real Gabriel Emil Gavriș, a ajuns din nou în atenția autorităților.

Gheboasă a fost amendat de poliție. Ce s-a întâmplat și cu ce a greșit cântărețul | Instagram

De această dată, artistul a fost amendat de poliție după ce a sunat la 112 și a reclamat, în mod eronat, furtul mașinii sale.

Gheboasă a fost amendat de poliție. Ce s-a întâmplat și cu ce a greșit cântărețul

Potrivit informațiilor publicate de stiripesurse.ro și citate de viva.ro, incidentul a avut loc după ce Gheboasă a mers la un supermarket, unde și-a lăsat autoturismul în parcare. După ce a terminat cumpărăturile, cântărețul a plecat acasă pe jos, uitând complet că venise cu mașina. Ajuns acasă, s-a culcat liniștit, însă dimineața următoare a constatat că vehiculul nu se afla în fața blocului.

Convins că a fost victima unui furt, Gheboasă a intrat în panică și a sunat la numărul unic de urgență 112. Mai mult, el a susținut că i-ar fi fost sustrase și bani din locuință, ceea ce a determinat polițiștii să trateze cazul cu maximă seriozitate.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Gheboasă se reprofilează? În ce domeniu dorește să intre trapperul și ce vrea să le ofere de acum înainte fanilor

După ce au pornit căutările, oamenii legii au descoperit rapid că mașina nu fusese furată, ci se afla exact acolo unde o lăsase artistul — în parcarea supermarketului. În urma acestei situații, poliția i-a aplicat lui Gheboasă o amendă pentru apel nejustificat la numărul de urgență, sancțiune prevăzută de lege pentru astfel de cazuri.

Incidentul vine după o serie de alte episoade controversate în care trapperul a fost implicat. În 2024, Gheboasă a fost sancționat de DIICOT, fiind prins cu o cantitate mică de canabis destinată consumului propriu. Totodată, artistul a mai stârnit reacții negative în trecut din cauza versurilor obscene ale pieselor sale, care au provocat numeroase dezbateri publice.

Citește și: Gheboasă a câștigat procesul cu Jandarmeria de la Cluj! Prima reacție a controversatului trapper

Deși episodul de acum s-a încheiat fără urmări grave, cazul lui Gheboasă arată, încă o dată, cât de ușor o neatenție poate pune autoritățile pe drumuri și poate atrage o amendă usturătoare.