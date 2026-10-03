Departe de a fi o perioadă de declin, cercetările arată că îmbătrânirea poate produce o serie de atuuri neașteptate.

Într-o lume obsedată de tinerețe, ignorăm beneficiile îmbătrânirii. Ce devine, de fapt, mai bun odată cu vârsta | Shutterstok

În fiecare dimineață, milioane de oameni se trezesc sperând să arate, să gândească și să se simtă mai tineri decât ca în ziua precedentă. Între timp, industria antiîmbătrânire promite orice, de la suplimente „miraculoase” până la terapii.

Puțini oameni întruchipează această căutare mai vizibil decât antreprenorul Bryan Johnson, a cărui încercare de a încetini îmbătrânirea și de a atinge „nemurirea” a stârnit o fascinație la nivel mondial, potrivit rnz.co.nz.

Bryan Johnson a documentat meticulos numeroase tratamente incluse în regimul său, printre care proceduri cosmetice, terapii cu celule stem, înlocuirea totală a plasmei și, cel mai recent, chiar clonarea propriilor celule. Mesajul este clar: îmbătrânirea este ceva ce trebuie învins.

Dar știința spune o poveste diferită. Deși anumite aspecte ale funcționării organismului devin mai puțin eficiente odată cu înaintarea în vârstă, altele rămân remarcabil de rezistente. Unele chiar se îmbunătățesc.

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Departe de a fi o perioadă de declin inevitabil, cercetările arată că etapa de îmbătrânire poate produce o serie de atuuri neașteptate, potrivit sursei citate mai sus.

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Îmbătrânirea nu este un proces liniar

O mare parte din ceea ce auzim despre îmbătrânire se concentrează pe lucrurile care devin mai dificile. Cei în vârstă experimentează, adesea, scăderi ale vitezei de procesare a informațiilor, capacității de memorare și învățare.

Aceste schimbări sunt reale și importante, mai ales atunci când afectează independența în viața de zi cu zi sau indică prezența unei boli neurodegenerative, precum demența.

Cu toate acestea, cercetările privind înaintarea în vârstă arată tot mai clar că îmbătrânirea cognitivă nu este identică pentru toată lumea. Diferite abilități se modifică în ritmuri diferite, în timp ce altele rămân stabile sau chiar se îmbunătățesc până la vârste înaintate, potrivit rnz.co.nz.

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Avantajele îmbătrânirii

Unul dintre cele mai evidente exemple de schimbare benefică este perspectiva mai pozitivă. Cercetările arată că adulții care înaintează în vârstă acordă, adesea, mai multă atenție informațiilor pozitive și își amintesc mai bine lucrurile pozitive decât pe cele negative.

Acest lucru nu se întâmplă pentru că ar avea o memorie mai slabă în ceea ce privește evenimentele negative. Mai degrabă, acest tipar al amintirilor pare să fie legat de schimbări în motivație și priorități. După cum sugerează unii psihologi, persoanele în vârstă devin mai concentrate pe experiențele cu semnificație emoțională, deoarece percep timpul ca fiind mai limitat.

Această schimbare poate avea beneficii.

Vârstnicii sănătoși raportează, adesea, o stabilitate emoțională mai mare, o orientare mai puternică spre relațiile semnificative și chiar o satisfacție mai mare față de viață.

Cu alte cuvinte, îmbătrânirea poate aduce o capacitate mai mare de a prioritiza ceea ce contează cu adevărat, potrivit sursei citate mai sus.

Experiența creează avantaje cognitive

Deși, odată cu vârsta, anumite aspecte ale cogniției se deteriorează, altele rămân stabile. Acestea pot deveni atuuri relevante pe măsură ce acumulăm cunoștințe, învățăm strategii noi și dobândim experiență.

Cercetările arată că îmbătrânirea este asociată cu schimbări pozitive în modul în care folosim strategiile emoționale. Acestea includ o capacitate mai mare de a accepta evenimentele și de a adopta o perspectivă mai amplă, de exemplu atunci când ne confruntăm cu ceva trist sau stresant.

De asemenea, îmbătrânirea este asociată cu schimbări în abilitatea noastră de a ne monitoriza, evalua și regla propriul mod de a gândi.

Deceniile de experiență îi pot ajuta pe oameni să își conștientizeze mai bine punctele forte și limitele în anumite sarcini. Ca urmare, devenim mai eficienți în alegerea strategiei potrivite, în compensarea lucrurilor pe care le găsim dificile și în adaptarea modului de abordare atunci când circumstanțele se schimbă, potrivit rnz.co.nz.

Îmbătrânirea și autoreglarea

Un alt aspect al îmbătrânirii, trecut cu vederea, este îmbunătățirea modului în care ne autoreglăm.

Persoanele în vârstă sănătoase prezintă avantaje în gestionarea emoțiilor, în luarea deciziilor cu semnificație socială și emoțională și în stabilirea adaptativă a priorităților.

Aceasta înseamnă că, pe măsură ce îmbătrânim, obiectivele noastre încep să se schimbe. În loc să urmărim obiective ample, orientate spre viitor, persoanele în vârstă își optimizează resursele disponibile pentru a acorda prioritate stării de bine, independenței și relațiilor esențiale.

Cercetarea de doctorat a autorului a încercat să analizeze dacă experiențele de-a lungul vieții, precum cunoașterea mai multor limbi, pot contribui la schimbări adaptative. Deși nu a fost asociată cu un avantaj universal, rezultatele au sugerat că multilingvismul a avut anumite beneficii pentru memorie, comportament și emoțiile legate de autoreglare, în special la vârste mai înaintate, potrivit rnz.co.nz.

Regândirea conceptului de îmbătrânire

Scopul unei îmbătrâniri sănătoase nu ar trebui să fie recuperarea tinereții.

Mișcarea pentru longevitate prezintă, adesea, îmbătrânirea ca pe un dușman, ceva ce trebuie încetinit sau inversat. Dar un obiectiv mai realist ar fi menținerea sănătății fizice, a independenței, a funcțiilor cognitive și a calității vieții pe parcursul anilor de bătrânețe.

Există metode susținute de dovezi științifice pentru a sprijini o îmbătrânire sănătoasă:

activitate fizică regulată;

învățarea pe tot parcursul vieții, cum ar fi învățarea unor limbi noi sau dobândirea unor abilități;

conexiuni sociale;

somn de bună calitate;

alimentație sănătoasă;

sănătatea cardiovasculară;

gestionarea sănătății senzoriale, precum auzul și vederea.

Aceste strategii nu opresc îmbătrânirea, dar îi ajută pe oameni să îmbătrânească mai bine.

Îmbătrânirea schimbă, fără îndoială, creierul. Dar multe dintre calitățile pe care le dobândim, precum perspectiva asupra vieții, stabilitatea emoțională, reziliența și înțelepciunea, apar tocmai datorită faptului că am trăit mai mulți ani, potrivit rnz.co.nz.

Întrebarea nu este cum putem trăi mai mult. Ceea ce ar trebui să ne întrebăm cu adevărat este: cum putem îmbătrâni bine?