Ilona Brezoianu, ședința foto emoționantă la 7 luni de sarcină, alături de soțul ei. Ce mesaj a transmis viitoarea mămică

Ilona Brezoianu, celebra actriță și jurata Te cunosc de undeva, a postat pe contul ei de Instagram o serie de fotografii emoționante.

Frumoasa actriță a făcut o ședință foto alături de soțul ei, în care au arătat amândoi cât de încântați și nerăbdători sunt să devină părinți.

Ședința foto emoționantă cu Ilona Brezoianu, însărcinată în 7 luni

Ilona a pozat cu burtica la vedere în mai multe ipostaze, alături de soțul ei, Andrei Ril, bucurându-se acum de cea mai frumoasă perioadă din viața ei.

Actrița este însărcinată în 7 luni și spus că deși inițial nu și-a dorit o astfel de ședință foto, a ales totuși să o facă pentru că a știut că altfel ar fi regretat că nu a păstrat amintirile.

La ședința foto, Ilona a purtat o bustieră albă și o pereche de jeanși albaștri, iar soțul ei un tricou alb și o pereche de jeanși. În noile fotografii, cei doi soți sunt foarte drăgăstoși unul cu altul, își zâmbesc și se sărută.

Este clar că ei sunt nerăbdători pentru perioada minunată care îi așteaptă pentru că abia așteaptă să devină părinți pentru prima dată. Imaginile vorbesc de la sine, iar fanii le-au transmis în secțiunea de comentarii că sunt adorabili, i-au felicitat și i-au transmis Ilonei naștere ușoară.

„Cand am aflat ca sunt insarcinata am zis ca n-o sa fac poze d'astea... Da dupa m-am razgandit ca pan la urma poate ma trezesc ca o sa regret si n-am si io poze cu burta si cu sotu'. Asa ca i-am scris lui @radu.enache de la @friendsstudios si mi-am chemat prietenii in ajutor mai exact pe @stefaniabadilamakeup.hair , @ardelean_andreea si @capet.ro care stiti ca's oamenii de baza pe cum arat! Va multumesc pentru amintirile astea si mai ales lu' @ril_andrei care nu e fan poze dar nebun cum e a zis hai sa facem ca e taree! Asta a iesit si sunt foarte happy! Mai am dar va dau pe rand ca sa nu va dau soc”, a scris Ilona la descrierea postării.

Ilona va deveni mamă pentru prima dată în luna noiembrie și, deși are emoții mari și multe temeri, ea știe că împreună cu Andrei se vor descurca și vor fi cei mai buni părinți pentru copilul lor. Pentru că nu va sta prea mult în concediu de creștere al bebelușului, actrița a dezvăluit că va avea parte de ajutorul bunicilor, adică al părinților ei, care se vor muta în București după nașterea copilului.

Ilona Brezoianu și soțul ei, Andrei Ril, se pot considera un cuplu norocos pentru că au reușit să își construiască o familie frumoasă, care va fi în curând întregită de un bebeluș.

