Roxana Nemeș a pregătit camera gemenilor ei. Imagini superbe cu locul în care îi va primi pe bebeluși

Roxana Nemeș a postat pe rețelele de socializare imagini cu camera gemenilor.

Roxana Nemeș este pentru prima oară însărcinată și peste câteva luni va deveni mamă de gemeni. Până atunci, vedeta se pregătește pentru întâlnirea cu micuții ei. Camera este gata, iar Roxana Nemeș a cumpărat deja pătuțurile. Ea a postat pe contul personal de Instagram primele imagini.

Cum arată camera în care vor sta gemenii Roxanei Nemeș

Roxana Nemeș și Călin Hagima numără zilele până când își vor ține bebelușii în brațe. După multe încercări și o dorință puternică, vedeta a rămas însărcinată cu gemeni, iar acum trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei.

Roxana Nemeș a cumpărat două paturi pentru bebeluși, pe care le-a pus în dormitorul ei și mai multe obiecte necesare pentru când cei mici vor veni pe lume. Vedeta a postat imagini, iar totul arată spectaculos.

„Încă de când am aflat că vom avea gemeni mi-am dorit să le ofer un început cât mai blând și apropiat de mine”, a scris Roxana Nemeș pe Instagram.

Roxana Nemeș a dezvăluit pentru Spynews că are o dorință puternică de a cumpăra din ce în ce mai multe haine și obiecte pentru copiii ei.

„Am luat cărucioare, scaun de mașină. Mai avem de luat, nu m-am grăbit, pentru că am zis că e timp. Până acum o lună nu am avut această poftă, de fapt mi-am propus să nu o am, aceea de a cumpăra hăinuțe, dar a venit. Am telefonul plin de poze cu hăinuțe pentru copii”, a declarat Roxana Nemeș pentru sursa citată mai sus.

Ce spune Roxana Nemeș despre botezul gemenilor

Roxana Nemeș a scos la iveală faptul că va organiza un botez atipic pentru gemenii săi, însă nu au ales momentan data. Vor organiza petrecerea odată ce copiii săi se vor naște. De asemenea, aceasta își dorește ca la eveniment să vină toți oamenii importanți din viața ei.

„Ne dorim să avem familia și prietenii de suflet aproape. Și clar așa va fi. Botezul îl vom face în stilul nostru mai atipic. Nu mergem pe stilul clasic. Încă nu știm data, pentru că încă nu știm nici data nașterii. Deci mai așteptăm puțin”, a mai adăugat ea.

Cu această ocazie, vedeta a dezvăluit că aveau finalizată camera micuților de doi ani, atunci când s-au mutat în noua casă.

„O avem pregătită de doi ani. De când ne-am mutat. (zâmbește) Însă trebuie să mai punem pătuțul și toate lucrurile de care vom avea nevoie. Mai avem câteva luni în care avem timp să ne decidem”, a mai dezvăluit Roxana Nemeș, potrivit Revista Viva.